Digital Foundry : Où y-a de l'IGN, y-a pas de plaisir
C'est au travers d'une vidéo que Digital Foundry vient d'annoncer avoir racheté ses parts à IGN et être désormais indépendant. L'équipe allemande est en effet aujourd'hui la référence en terme d'analyse de rendu et de performances des jeux vidéo mais on en oublierait presque que celle-ci a été fondée en 2004. Elle a pendant de longues années été partie prenante d'Eurogamer qui diffusait leur contenu jusqu'à ce qu'IGN rachète un peut tout le monde l'année dernière.
C'est en tous cas avec un certain soulagement que Richard LeadBetterun peut enfin annoncer avoir racheté 50% des parts possédées par IGN, valant à peu près le prix de sa maison. Ils récupèrent au passage les droits sur tout ce qui a été publié dans Eurogamer et ils évoquent déjà vouloir recruter un nouveau membre pour pouvoir mieux couvrir les jeux PC. On leur souhaite de continuer à disséquer notre média favoris pendant encore de longues années.
