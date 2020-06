PS5 : le turfu du jeu vidéo

On ne peut pas dire que Sony n’est pas attendu pour sa PlayStation 5. Après avoir laissé le champ libre à Microsoft et sa Xbox Series X, le constructeur japonais devrait ce soir nous présenter ce que sa future console a dans le ventre. Et peut-être même bien plus.

Le rendez-vous était calé, puis décalé d’une semaine, mais c’est bon. Nous sommes le jeudi 11 juin et Sony va donc se livrer à l’exercice du livestream avec une vidéo nommée en toute modestie « The Future of Gaming Show », centrée sur la PlayStation 5 . Reste maintenant à savoir ce que Sony va nous présenter, et sous quel format. Est-ce que l’on aura uniquement des jeux PS5 ? Un petit topo sur la manette DualSense et ses fonctionnalités ? Peut-être un visuel complet de la console, que l'on a encore jamais vu ?Pour l’instant, c’est le brouillard total, mais dans moins d’une heure, nous serons fixés. À noter que cet article sera mis à jour après la conférence, comme d’habitude.Et en version anglaise, si jamais vous préférez :