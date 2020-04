Et la DualShock 5 s'appelle...

Qui dit nouvelle console dit nouvelle manette et Sony vient donc de présenter l'engin qui vous servira à contrôler Ellie, Kratos et Spider-Man sur PS5. Sony a choisi de conserver les sticks concaves empruntés à la manette Xbox et a aussi emprunté la forme générale de la manette Xbox pour cette nouvelle génération. La manette de la PS5 ne s'appelle pas la DualShock 5 mais la DualSense On nous explique que grâce à ses nouveaux moteurs de vibrations dont une partie sont incorporées au sein mêmes des gachettes on va pouvoir sentir les choses. Tient, c'est exactement ce que promettait Microsoft avec la manette de la Xbox One. Il y a sept ans . Nintendo nous a aussi survendu les vibrations "HD" de la Switch et on en rigole encore.Mise à part cela, la DualSense comporte directement un microphone pour dire des choses méprisantes à propos de la maman de ses adversaires et un bouton pour le couper. La barre lumineuse de la DS4 qui ne servait à rien à part bouffer de la batterie s'est transformée en deux bandes de lumières qui entourent le touchpad. Le bouton Share s'appelle désormais Create. Oui monsieur, on ne partage plus. On crée. C'est beau le marketing. Il n'y a par contre aucune indication sur l'autonomie et le prix mais ça coutera surement un bras comme tous les accessoires de nos jours. La bête se chargera via un port USB-C.