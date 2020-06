PC Gaming Show 2020 : le récap'

Cette édition 2020 se passera uniquement en ligne et vous pourrez regarder le tout sur Après des débuts difficiles, le PC Gaming Show est devenue ma conférence préférée. Chaque année on y découvre une large sélection de jeux PC petits et gros le tout dans la bonne humeur et sans trop de formalisme.Cette édition 2020 se passera uniquement en ligne et vous pourrez regarder le tout sur Youtube et Twitch à 20H. La liste des participants se trouve ci-dessous. [Article en cours d'écriture]

Bon, c'était un peu rude à regarder. C'était trop long et ça manquait beaucoup de surprises. C'était plus le "Indie Gaming Show" que le "PC Gaming Show" ce qui n'aurait pas été grâce s'il n'y avait pas déjà eu une conférence sur les jeux indies plus tôt dans la journée . Du coup on va tenter de faire bref. On ne collera pas toutes les vidéos dans l'article car ce serait l'overdose.On commence avec Valheim, un jeu d'Iron Gate publié par Coffee Stain Studios. Il s'agit d'un jeu de survie dans un univers vikings à la mode en ce moment. Il s'agit de construire sa base, de construire ses drakkers et de partir à l'aventure dans le vaste monde seul ou en multi. Graphiquement c'est assez laid avec le filtrage de textures (volontairement ?) désactivé. Il n'y a pas de date de sortie mais vous pouvez vous inscrire à la future beta On enchaine avec des annonces rapides:Frontier bosse sur une nouvelle extension d' Elite Dangerous appelée Odyssey qui permettra entre autres de se dégourdir les jambes en explorant les planètes du jeu à pieds. L'annonce n'est pas toute fraiche tout comme la bande-annonce présentée.