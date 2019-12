Weird West : revolvers & Devolver

On l'attendait depuis l'annonce du studio WolfEye , le nouveau projet de Raphaël Colantonio et Julien Roby s'est enfin montré aux The Game Awards . Et pour leur premier jeu indépendant, les deux copains d' Arkane ont choisi de revisiter le western à la sauce dark fantasy dans Weird West , un action-RPG en top-down qui mélange codes traditionnels de l'ouest américain du XIXe siècle et créatures fantastiques. Comme dans leurs précédentes productions, il y a sera également question d'immersive sim, de choix et décisions impactant l'univers qui vous entoure et les personnages qui le peuplent.Si le scénario est encore vague, on sait déjà qu'on pourra parcourir ce far west seul ou en gang. Autre certitude, le jeu sera édité par l'irrévérencieux Devolver Digital . Enfin, le studio a pris le parti d'une équipe distribuée à l'international, à la manière de Moon Studios Ori and the Blind Forest ). Les développeurs sont dispatchés sur 4 continents et travaillent depuis chez eux. A suivre en 2020.