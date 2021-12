Vous les attendiez avec impatience (non ?), voilà les Fact'Or 2021 qui déboulent pile à temps pour épater vos amis en visio pendant l'ersatz de soirée du 31. Pour nos tops et nos flops de cette année, on a préparé plus de 30 catégories idiotes, mais pas trop et on attend vos tops à vous en commentaires. Attention, comme l'année dernière, cet article est en plusieurs pages. Bonne lecture et bonnes fêtes à toutes et tous !

Le meilleur jeu au long cours de 2021 qu’on garde dans notre backlog pour le prochain confinement





__MaX__ :

Kena: Bridge of Spirits . Parce que c'est trop choupi mais que t'as 14 autres jeux à faire

Zaza le Nounours : Disco Elysium Final Cut. Le jeu de base est pas sorti en 2021 mais la version Final Cut, si, donc techniquement, mon vote est valable. Sinon j'ai commencé l'aventure, au bout de 30 minutes mon personnage a décidé de tout plaquer et d'aller vivre sous un pont après quelques lancés de dés ratés. Game over, merci de recommencer du début parce que les checkpoints et les sauvegardes auto, c'est visiblement pas le genre de la maison. J'en suis resté là, il faudra que je reprenne ça à tête reposée.



Feed : It Takes Two. Pas eu le temps de le faire, ça a l'air très chouette.



CBL : Subverse. Explication officielle : Il est toujours en early access. Explication officieuse : il faut que je trouve un moment pour y jouer seul.



Ricardo : Microsoft Flight Simulator. Je viens de commander un HOTAS et j'ai besoin de temps pour me mettre à fond dans le maniement de jolis navions.



billou95 : Tales of Arise. J'avais bien arroché à sa démo et son système de combat qui se rapproche de plus en plus d'un beat them all, mais j'ai pas eu le temps de me pencher sur le jeu cette année. J'ai profité d'une promo pour me l'offrir sur PS5 et il attend sagement l'annonce du prochain confifi, au chaud dans ma console. Allez manu on compte sur toi, ne nous déçois pas !





Peolio : Final Fantasy XIV Online - Endwalker . Pas assez de temps pour y jouer en temps normal vu l'ampleur du machin mais ça reste le MMO le plus prometteur de cette année

Laurent : Valheim. Il faut que j'y retourne mais il faut vraiment que je prenne le temps pour replonger dans ses landes désolées, ses monstres agressifs ou apeurés et ses nombreuses mécaniques de jeu qui en font un titre aussi unique, à commencer par la gestion de la fumée dans votre hutte.





Fougère : Baldur's Gate 3 . Je ne sais pas si je respecte vraiment la catégorie, mais le jeu que j'ai relancé le plus de fois cette année, au fil des mise à jours et de mon envie de jouer dans le système D&D. Je pense toujours que ça sera glorieux quand il sortira pour de bon, et j'ai hâte !

ZeP : Space Out!, le DLC d'ONI. De quoi rajouter 600h...



Frostis Advance : Happy Home Paradise, le DLC d'Animal Crossing New Horizons. Pas encore touché, donc je me le garde pour l'année 2022, sachant que je visite mon île presque tous les jours.



Rozzo : Far Cry 6 . C'est l'une des plus grandes incohérences de ma vie de joueur que je vais vous confier ici, alors accrochez-vous fermement à votre siège : J'ai terminé Far Cry 5 à 100%. Voilà c'est dit. Ouf ! D'un coup je me sens comme soulagé d'un poids. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi. Plus sérieusement, FC6 c'est pour moi l'exemple parfait du "jeu-pantoufle" dans lequel on débranche le cerveau, on le pose pas trop loin, et on s'éclate à sauver une république bananière de sa propre ombre. Un jeu parfait pour s'occuper quand on sera arrivé au variant n°34561.

Le meilleur jeu de 2021 sans DLCs, microtransactions ou NFTs





__MaX__ : Subnautica Below Zero. Parce que Pingouin aliens > NFTs

Subnautica Below Zero. Parce que Pingouin aliens > NFTs

Zaza le Nounours : Marvel's Guardians of the Galaxy. Un jeu TRIPLE A de chez SQUARE ENIX sans DLC et micro-transactions foireuses, c'est totalement inespéré. Et en plus le jeu en lui-même est vraiment chouette.



Feed : Deathloop. Bon, en vrai il manque la fin, mais c'était fort plaisant.



CBL : Psychonauts 2. Tout simplement le jeu de plateforme le plus créatif depuis Super Mario Galaxy. Nintendo devrait prendre des leçons.





Ricardo : It Takes Two . Car en plus d'être un des meilleurs jeu de l'année et proposé à petit prix, il ne tente pas de vous prendre par derrière avec des ajouts payants.

billou95 : Marvel's Guardians of The Galaxy. La plus grosse surprise de 2021. On en attendait rien et il réussi à nous mettre une petite gifle en étant juste... un AAA à l'ancienne, mais super bien écrit. Un heureux accident qu'on espère voire renouvelé à l'avenir.





Laurent : Dyson Sphere Program . Un titre qui ne peut pas parler à tout le monde (malgré mon test :'( ) mais pour les fans de construction à la Factorio/Satisfactory, cette déclinaison à l'échelle galactique est pleine de bonnes idées, de simplification de la vie du joueur et propose une fluidité hors pair alors que des millions de trucs sont en train de s'échanger aux quatre coins de votre écran et de la galaxie simultanément !



Fougère : OMORI . Pour ceux qui ont écouté le Quickload de Février, vous savez déjà ce que je pense du jeu. Pour les autres, j'aurais du mal à recommander l'expérience vu le malaise dans lequel ça m'a plongé. Mais si vous voulez une expérience comme aucune autre, bien packagé dans un JRPG mignon et avec de la zik fantastique, foncez !

ZeP : Inscryption. Parce que tout le DLC est en dehors du jeu.



Frostis Advance : It Takes Two. En plus de ne pas contenir de DLCs, microtransactions ou NFTs, le jeu est vendu à petit prix et j'ai pu y jouer avec ma copine. Franchement, une énorme et très bonne surprise avec It Takes Two, un vrai retour aux sources du jeu de plateformes et une bonne dose d'idées vraiment bien pensées pour la coop.

Le meilleur jeu de 2021 sorti aussi sur Stadia





Feed :

Feed : Orcs Must Die! 3 . Toujours aussi bon mix de tower defense et d'action.

CBL : Humankind. C'est aussi le jeu le moins adapté à Stadia vu qu'il vaut mieux y jouer à la souris.

..

billou95 : Hitman 3. Il est sorti en tout début d'année et si on l'a aimé, on y a aussi vu un copier-coller des précédents. On a donc un peu tendance à l'oublier mais c'est tout de même un sacré bon cru pour la série.



Rozzo : Hitman 3. Il a fallu faire un grand exercice journalistique, aller fouiller dans les tréfonds de la grande machine pour en tirer ces informations maigres, pour en tirer un pouls faible : Stadia à l'air encore vivante. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Agent 47 est venu lui rentre visite à son chevet, et que notre chauve préféré n'a pas eu le courage d'abattre la bête.

Le meilleur jeu de 2021 pour prendre l’apéro

CBL : Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition. Particulièrement la version Switch !





Ricardo : Warioware: Get It Together . Quel jeu peut s'assoir à sa table (d'apéro) et dire "je suis un meilleur choix que toi" ?

billou95 : Mario Party Superstars. Quoi de mieux qu'un Mario Party pour s'embrouiller devant une bière ? Cette version reprend les meilleurs plateaux des éditions N64 et GC, remakés et bourrés d'options permettant d'établir des règles qui plairont à tous. En plus il est jouable en ligne et ne semble pas souffrir des mêmes problèmes que son grand frère. Il reste un peu chiche en contenu et on sent bien que Nintendo va débouler avec son pack de plateaux supplémentaires en DLC, mais on s'y amuse bien !





Peolio : Moving Out . C'est fun c'est rapide, c'est fait pour être joué à plusieurs et on peut autant s'amuser que s'engueuler en y jouant, ce qui en fait le jeu parfait pour les apéros

Laurent : Dorf Romantik. Une petite partie vite fait en attendant que tout le monde soit là ? Des couleurs gaies, des tuiles à juxtaposer pour faire un petit terrain tout mignon. Simple et facile à ranger ou à fermer dès que les verres sont remplis.



Fougère : Speedrunner. Comme son nom l'indique, un jeu de course ou vous devez restez devant vos adversaires. Entre les niveaux de la communauté et le potentiel de maitrîse des commandes assez élevé, de quoi vous occuper assez longtemps pour vous fâchez avec vos amis.



ZeP : It Takes Two. Parce que l'apéro, c'est 2 personnes maximum pour respecter les bulles sociales.



Frostis Advance : Mario Party Superstars. Sans trop de surprise, je nomme Mario Party Superstars. Parfait pour des petits jeux, de 30 à 90 mins, sans motion gaming donc impossible de faire tomber les verres. C'est parfait pour l'apéro.



Rozzo : Gartic Phone. Un mélange habile de Pictionnary et de Téléphone arabe. Que demander de plus ? Ah oui, c'est gratuit.

Le meilleur jeu de 2021 repoussé à 2022





__MaX__ :

Sifu . Parce que la bagarre ça aurait été bien en 2021 quand même.

Zaza le Nounours : Weird West. Parce que in Raphael Colantonio we trust (oui, on sait, "ohlala c'est moche", c'est bon, passez à autre chose).





Feed : Dying Light 2 . S'il est aussi bien que le premier, ça va être tout bon.

CBL : Weird West. Y'a-t-il une vie après Arkane Studios ? La réponse se fait attendre.





Ricardo : Scorn . Pour faire original et ne pas citer Elden Ring. J'aurai aussi pu voter pour Advance Wars

billou95 : Weird West. Bon Ok, il sort dans un petit mois après avoir été repoussé en octobre dernier, mais Weird West semble cocher presque toutes les cases du bon goût (à part sa direction artistique qui ne plaira pas à tout le monde). En tout cas un immersive sim développé par le nouveau gang de Colantonio, on a qu'une hâte, c'est de poser nos mimines dessus.





Peolio : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 . Parce que j'ai envie d'y croire même si ça commence à faire peur, le premier étant malgré tout un jeu incroyable (grâce aux fans mais quand même), j'aimerais que le 2 soit un jeu marquant lui aussi



Laurent : Elden Ring . Prévu pour novembre 2021, il l'est désormais pour le 25 février 2022 ! Très très hâte de replonger dans les décors médiévaux fantastiques torturés des Souls et de voir comment le gameplay exigeant et l'exploration retorse et en verticalité ont pu franchir le pas de l'open world. Praise the sun.

Frostis Advance : Horizon Forbidden West. Je pourrais en citer d'autres, mais celui-ci est un assez bon exemple d'un jeu dévoilé pour accompagner la sortie d'une console, mais qui au fil du temps a été repoussé pour telle ou telle raison, pour finalement arriver en 2022. Comme le premier était plutôt cool, je ne doute pas que celui-ci le soit aussi.



Rozzo : Weird West . Très curieux de voir ce que Colantonio et son équipe nous ont préparé sur ce coup. La promesse de liberté de l'immersive-sim à l'air d'être au rendez-vous, et l'univers à l'air plutôt barré !

Le meilleur jeu de 2021 malgré une mécanique de gameplay hyper frustrante





__MaX__ : Battlefield 2042. Parce que tirer des balles en mousse dans un FPS en 2021 c'est quand même bizarre comme design (quand elles touchent).

Battlefield 2042. Parce que tirer des balles en mousse dans un FPS en 2021 c'est quand même bizarre comme design (quand elles touchent).

Feed : GTFO. Faut être à 4 pour bien en profiter.



CBL : Metroid Dread. EmMerdement MaxImum.





Nicaulas : Hades . Ca n'a jamais "cliqué", comme on dit. J'ai regardé les autres s'amuser comme des fous pendant que je galérais à passer trois salles.

billou95 : Returnal. J'ai beau lui trouver beaucoup de qualités (DA unique, gameplay vif et ultra plaisant), je m'en suis écoeuré à force de multiplier les runs perdus d'avance et buter contre un boss juste parce que je ne connaissais pas sa Xème phase ou que j'ai pas eu la chance de toper les upgrades d'armes qui vont bien avant d'y arriver.



Laurent : Before We Leave. Un jeu de gestion de peuple miniature sur une planète ronde toute en hexagones. Comme d'habitude il faut les faire progresser technologiquement, développer moyen de transport et recherches scientifiques pour quitter la terre et découvrir les étoiles. Tout est là pour me plaire et pourtant j'accroche pas. J'ai pas encore trouvé pourquoi, peut-être le ton un brin tristoune du jeu. Ou le fait de devoir réfléchir à chaque case au meilleur choix à faire...



ZeP : Outer Wilds: Echo of the Eye. Même avec une atténuation de la peur, ça reste mal branlé.

La meilleure bande-annonce qui nous a donné envie d’acheter un jeu en 2021





__MaX__ : Deathloop.



Zaza le Nounours : Marvel's Guardians of the Galaxy . Encore lui, et en vrai c'est pas tellement cette bande-annonce qui m'a donné envie d'acheter le jeu (c'est plutôt tous les retours globalement positifs), mais en collant du Motley Crüe forcément il marquait déjà des points.

Feed : Battlefield 2042. On y a cru.





CBL : Necromunda: Hired Gun . Ce n'est pas la seule raison mais notre __MaX__ national s'est surpassé pour celui-là.

Ricardo : Returnal. La DA et la proposition m'ont tout de suite parlés.





billou95 : DokeV . J'aurai pas parié un kopek sur un nouveau jeu signé Pearl Abyss et pourtant je suis tombé immédiatement sous le charme de DokeV et son monde ouvert dans lequel on part à la chasse aux Dokebis avec ses potes en culottes courtes. Le jeu à l'air dingue (animations, mise en scène, impact des bastons) et j'espère juste qu'on ne devra pas passer par la case connexion obligatoire et mécaniques à la MMO pour y jouer.

Peolio : Battlefield 2042. J'ai un peu honte maintenant que le jeu est sorti mais les trailers du dernier Battlefield m'ont quand même pas mal enthousiasmé, tant dans l'envergure des cartes et des batailles qu'au niveau graphismes. Le premier beta test a quand même eu raison de mes espoirs et j'attends au minimum l'an prochain pour me repencher sur son cas, le jeu étant quand même très fortement cassé à l'heure actuelle.



Fougère : Necromunda: Hired Gun. Je triche complètement sur celui là, mais bon. J'adore généralement ce que fait Max musicalement parlant, et la BO de Necromunda n'a pas dérogé à la règle.



Frostis Advance : Forza Horizon 5. Rien à dire, Forza Horizon 5 donne envie de claquer de la tunes pour acheter le jeu, juste en regardant la bande annonce. C'est beau, c'est grand, c'est rythmé, les environnements sont variés, bref, ça claque la gueule.

Le meilleur jeu de 2020 qu’on a fait en 2021

Zaza le Nounours : Metro Exodus. C'est pas le meilleur (je suis assez sceptique sur l'utilité réelle des grandes maps ouvertes), il est sorti en 2020 qui si on considère (à raison) que les sorties en exclu EGS ça compte pas vraiment, mais c'était quand même chouette, surtout si on a une GeForce RTX pour s'en mettre plein les yeux, et encore plus avec la version ressortie un peu plus tard dans l'année qui est elle 100% RT. Avec Control, c'est vraiment LA démo techno à faire pour voir dans quoi on a claqué son pognon.



Feed : Nioh 2. La digne suite du premier, avec du contenu à foison.



CBL : Cyberpunk 2077. Commencé avant les patchs et fini un peu après les premiers patchs. C'était toujours tout cassé.



Nicaulas : Microsoft Flight Simulator.



Ricardo : Ghost Of Tsushima. Fait sur PS5 avec le DLC, c'est une excellente surprise. Mon jeu feel good/détente/dépaysement total. Il possède des mécaniques très classiques, mais ses qualités l'emportent aisément sur ses défauts.



billou95 : Final Fantasy VII Remake. Terminé début janvier 2021, FF7R m'a mis une claque comme j'en avais pas pris depuis un bail. Un système de combat temps-réel qui marche bien et une revisite de Midgar qu'on déguste jusque dans toutes les quêtes secondaires. Vivement la suite.





Peolio : Doom Eternal . Je n'avais pas eu le temps d'y jouer lors de sa sortie alors je me suis plongé dedans cet été et il faut avouer que la combinaison d'équipements, d'armes et de capacités couplées aux différents démons font que chaque affrontement ressemble à un petit puzzle au rythme démentiel. Un petit bémol quand même sur la fin du jeu où tout ces paramètres deviennent pour moi un peu plus dur a gérer avec certaines combinaisons d'ennemis sur les dernier niveaux.



Laurent : Genshin Impact . Oui c'est un gacha, oui le style anime ne plaira pas à tout le monde, mais ce Breath of the Wild like fait tout et le fait très bien, et vous pouvez réellement faire tout le contenu du jeu sans dépenser un centime. Un jeu qui même après 1 an d'existence arrive encore à vous décrocher la mâchoire sur les décors d'une nouvelle zone ou sur une cutscene ingame digne d'un anime TV. Ce jeu n'en est qu'à la moitié de son contenu mais il vous fera déjà passer de très belles heures de combat et d'exploration.

Fougère : Disco Elysium. Je sais que je sonne comme un disque rayé, mais bon, vous êtes habituez maintenant. Donc oui, la Final Edition de Disco Elysium est sortie cette année, avec pleins de nouveaux trucs, mais surtout un doublage complet des dialogues. Et c'est toujours aussi fabuleux.



Frostis Advance : Animal Crossing New Horizons. Comme déjà dit, j'y joue quasiment tous les jours. Genre vraiment. Et pas 5 mins.

Le meilleur jeu-service de 2021





Zaza le Nounours : Forza Horizon 5. Je sais pas si on peut _vraiment_ le considérer comme un GaaS, mais dans le doute on va le mettre là quand même, parce que de toute façon c'est quand même largement mieux que les merdes d'Ubi, EA, Activision, Square, et tous les autres.

Forza Horizon 5. Je sais pas si on peut _vraiment_ le considérer comme un GaaS, mais dans le doute on va le mettre là quand même, parce que de toute façon c'est quand même largement mieux que les merdes d'Ubi, EA, Activision, Square, et tous les autres.

Feed : Hitman 3. Le puzzle-retry avec un contenu gargantuesque.





Ricardo : Fortnite . Parce que c'est le seul jeu auquel je joue (avec mon fils) et qu'il reste un phénomène de société.

billou95 : Forza Horizon 5. J'ai pas pu y jouer beaucoup à cause de problèmes de perfs sur mon Shadow mais FH5 continue sur la lancée du vroom-service inauguré par Microsoft.





Peolio : Warframe . J'ai choisi Warframe parce que ça fait tout simplement des années que le jeu propose un contenu indécent tout en restant gratuit et qu'il a encore récemment sorti une mise a jour majeure développant encore le lore. C'est simple, je ne comprends pas qu'on puisse jouer à autre chose si on veut un jeu-service gratuit en 2021.

Fougère : Battlefield 2042. Alors, il n'est clairement pas bon, mais c'est le seul auquel j'ai joué. Et pas si longtemps que ça encore. Maintenant, j'attend avec tout le monde que le jeu soit mis à jour jusqu'à ce qu'il soit un poil amusant.



Rozzo : Hunt: Showdown. "Alors oui, je vous entends crier au loin ""Oui mais Hunt, ce n'est pas vraiment un GaaS en enfin"". Et peut-être que vous auriez raison. Cependant : 1. J'ai le bâton de parole et c'est très impoli d'interrompre quelqu'un qui parle. 2. J'ai passé des heures et des heures sur Hunt cette année. C'est devenu mon jeu de chevet, mon rush d'adrénaline, ma dose. 3. On est de plus en plus nombreux dessus et Crytek a fait un super boulot en rajoutant une map et plein de matos.

Le meilleur jeu de 2021 auquel on n’a pas joué





__MaX__ : Marvel's Guardians of the Galaxy. Parce que à priori c'est cool en fait.

Marvel's Guardians of the Galaxy. Parce que à priori c'est cool en fait.

Zaza le Nounours : Returnal. Je conchie les rogue-lite en général, mais celui-là a quand même l'air un peu moins désagréable que toutes les autres saloperies du genre. Maintenant comme je vais pas acheter une PS5 pour ça, il n'y a plus qu'à espérer qu'il sorte un jour sur PC, vu le changement de politique récent de Sony, c'est pas interdit d'espérer.



Feed : It Takes Two. Faut trouver du temps pour jouer à 2.



CBL : Hitman 3. J'attends la version Steam !



Nicaulas : Returnal. Il paraît que c'est pas mal.



Ricardo : Psychonauts 2. Par manque de temps, mais c'est un des prochains sur ma liste de 2022.



billou95 : It Takes Two. Tiens donc, enfin un Josef Farès qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas ? Un jeu que je garde dans mon backlog pour quand je prendrai un abonnement au Game Pass.



Peolio : Returnal. Parce que j'ai pas de PS5 et que j'ai préféré m'acheter une carte graphique. Si j'avais une PS5 j'y jouerais sans hésitation.



Laurent : Returnal. Parce que j'ai pas de PS5. Et accessoirement parce que mon niveau de maniac-shooter n'est sûrement pas suffisant. Mais que ce jeu est beau, fluide et intéressant à découvrir. J'ai compensé par un play-through. C'est vraiment une tuerie, dans tous les sens du terme.



Fougère : Forza Horizon 5. Les jeu de voiture, c'est pas ma came, qu'est ce que vous voulez ?



ZeP : Returnal. Personne n'a de PS5.





Frostis Advance : NBA 2K22 . Je suis un grand fan de basket et plus particulièrement la ligue NBA. Je regarde beaucoup de matchs et du coup, j'aime aussi beaucoup NBA 2K22. Malheureusement, par manque de temps, la version Xbox Series attend sagement 2022.

Rozzo : Returnal. Ça a l'air d'être totalement ma came, mais voilà nous autres sommes logés à la même enseigne que tout le monde : PS5 nulle part, folie partout.

La meilleure démo technique, mais derrière un jeu mouaif en 2021





__MaX__ : Battlefield 2042. Parce que c'est beau... mais sortit en alpha.

Battlefield 2042. Parce que c'est beau... mais sortit en alpha.

Feed : Battlefield 2042. Et encore, techniquement, à part les 128 joueurs, il fait un peu de la peine.



Ricardo : Forza Horizon 5. Clairement la vitrine technique de la Xbox Cerise, le jeu n'a pas évolué et reste extrêmement proche du 4, avec ses qualités mais surtout tout ses défauts, à commencer par cette propension à récompenser la destruction ou les sorties de pistes.



billou95 : Battlefield 2042. A-t-on besoin d'en parler ? Des cartes gigantesques mais vide. Des bugs en pagaille. Une première beta maquillée pour la sortie finale. Bref...





Laurent : Matrix Awakens . Bon, c'est pas vraiment un jeu, mais comme démo technique, il se pose là. Il y a beaucoup de très bonnes choses dans cette démo. Le potentiel semble vraiment là pour que si de nombreux studios se mettent à L'Unreal Engine 5, on ait des jeux qu'on pourra vraiment qualifier de "next-gen" pour une fois.



Fougère : Solar Ash . Je sais que je vais me faire des ennemis avec ce genre de déclaration, mais SOlar Ash c'était très mouaif au final. Super mignon, une BO qui déchire, mais le reste du jeu est sans substance. Donc un peu déçu finalement.

Frostis Advance : Forza Horizon 5. Bizarre hein ? En fait, j'espérais un peu plus que "un jeu de bagnoles hyper joli". J'attends de Forza Horizon que la série nous propose autre chose, à savoir une vraie encyclopédie sur les véhicule (coucou Gran Turismo qui le fait très bien), une vraie visite du pays (ça se passe au Mexique, mais ça pourrait être un pays imaginaire, ce serait pareil) et peut-être une autre manière d'amener les courses. Là, c'est beaucoup trop "free to play". C'est très bizarre comme impression, mais pourtant, j'aime bien.