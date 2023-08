Gamescom 2023 - Opening Night Live : le gros résumé

Geoff Keighley enfile son costume d'influenceur et sort ses plus grands sponsors pour nous présenter son Opening Night Live à la Comme chaque année depuis 2019,enfile son costume d'influenceur et sort ses plus grands sponsors pour nous présenter sonà la Gamescom . Cette année, il avait prévenu que ce ne serait pas à tomber de sa chaise. Et pour une fois, il avait raison. C'est parti pour le gros résumé !

Que l'on dispose ou pas d'une Xbox Series ou d'un PC qui turbine un peu, on ne peut pas trop passer à côté deen ce moment. Faut dire que le jeu de Bethesda Game Studios se fait attendre, depuis son annonce à l'E3 2018, et pas encore dans la Xbox familiy (le rachat du studio par Microsoft s'est effectué en 2020). Après 5 ans d'attente, on a maintenant une date : décollage le 6 septembre prochain.Du coup, Microsoft et Bethesda Game Studios n'ont plus grand chose à dire. La communication est déjà sur les rails, les pré-commandes sont là, les premiers retours sont très positifs (même si on va attendre d'y jouer, seul notre avis compte, c'est évident) et on découvre donc une nouvelle bande-annonce "live", histoire de brouiller les pistes. Et pour marquer un peu le coup, Todd Howard (game director) a fait le déplacement à la Gamescom afin de faire un petit discours.En rumeur depuis quelques temps, Namco Bandai s'est dit qu'il était peut-être temps de montrer à quoi ressemble, développé par Supermassive Games , qui remprend le flambeau de Tarsier Studios, auteur des deux premiers épisodes. Le principe reste plus ou moins le même, sauf que cette fois-ci, deux personnages sont jouables, pour autant de joueurs en coopération local ou online. C'est prévu courant 2024 sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, et PCDéjà 3 ans après sa première présentation,est donc de retour à la Gamescom. Encore une fois, le boulot effectué par le studio chinois Game Science fait plaisir à voir. Cependant, même s'il est décrit comme un jeu d'action très orienté vers les Souls Like, j'ai comme l'impression qu'il sera bien plus abordable... On verra ça plus tard, puisqu'il n'est pas prévu avant l'été 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.Honnêtement, j'ai cru à la présentation d'une sorte de Doom un peu au rabais. Puis j'ai découvert qu'il s'agit finalement de, en développement chez Tripwire Interactive . Ce sera probablement très bien comme défoulement. Rendez-vous "on sait pas mais tu peux mettre en whislist" sur PS5, Xbox Series et PC.Tout est dans le titre ! C'est l'anniversaire de. Et non pas le premier, mais le second. Le temps passe décidément bien vite et cette nouvelle édition débarque aujourd'hui dans le GamePass consoles et PC.Ok, donc Zack Snyders est venu pour parler de son film,, qui sortira en exclusivité sur Netflix le 22 décembre 2023. Il avait l'air un peu perdu / fatigué le bonhomme, ne sachant pas trop ce qu'il fout là. Et paf, à un moment, il s'est souvenu qu'un jeu tiré de son film est en cours de développement. Pas de vidéo, pas d'image, rien. En même temps, si Rebel Moon fait un four sur Netflix, ce serait étonnant de le voir arriver en jeu vidéo.Vous connaissez déjà probablement, qui a été dévoilé lors des The Game Awards 2020 revient avec une grosse bande-annonce. À première vue, il semblerait que le studio sud Coréen, Pearl Abyss , ait beaucoup joué à The Legend of Zelda: Tears of Kingdom Ghost of Tsushima et d'autres gros jeux, tellement on a l'impression de voir un mixe de pleins de choses que l'on a déjà vu. Mais au delà de ça, le studio derrière le MMO Black Desert Online a mis les petits plats dans les grands. Ils ont juste oublié la date de sortie. Encore une fois.C'est bon. Après 3 ans d'annonces,va enfin sortir prendre son salaire, le 21 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Et pour accompagner cette sortie, Ice T (le chanteur de Body Count) annonce qu'il sera dans le jeu pour une mission. Si ça c'est pas trop cool, je sais pas ce que vous voulez.Si vous en avez ras le bol de la formule open world d'Assassin's Creedn de ces dernières années, peut-être qu'est pour vous. Avec cet épisode, Ubisoft nous enménera dans le vieux Baġdād du IXème siècle. Bref, on en a déjà parlé 150 fois, mais ce titre sera plus petit que les précédents, reprennant un peu la formule des premiers épisodes à savoir "grand mais pas trop". Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Luna, dès le 5 octobre.C'était annoncé eta montré ses grosses muscles lors de cette soirée, avec la présence de l'emblématique Katsuhiro Harada sur scène pour expliquer très rapidement que son jeu allait mettre une rouste à tout le monde, dont évidemment un certain Street Fighter 6 (qui est excellent au passage). Cepenndant, le jeu de bagarre de Namco Bandai a presque tout dévoilé et il est venu sans grande nouveautés, mais juste pour rappeler que 32 personnages sont attendus, que Tekken 8 ouvre une nouvelle saga pour la licence (au niveau de l'histoire), qu'un mode Arcade Quest (ressemblant beaucoup au lobby Online de Street 6) sera présent avec des avatars moches et qu'il faut aussi s'attendre à des costumes à gogo. Tout ce beau monde sortira le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.Secret pour personne, on se doutait qu'un Calof Duti était en développement chez Activision Blizzard , et c'est évidemmentqui sort de sa cachette. Dans les grandes lignes, on nous annonce un mode campagne, un mode multijoueur, un mode Zombies sur une sorte d'énorme carte genre open world, et une nouvelle carte pour Warzone 2.0. Comme d'habitude avec les CoD, on a le droit à une superbe vidéo d'une mission du mode solo, pour au final voir que moins de 10% des joueurs terminent se mode, puisque tout le monde est en ligne à faire panpan. C'est prévu pour le 10 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Je ne connaissais pas. Mais ce petitdu studio canadien Inflexion Games a l'air assez cool. À première vue, il s'agit d'un jeu de survie en monde ouvert, mais pas avec des zombies et des personnages avec des M16, mais plutôt, et c'est très curieux, orienté gaslamp fantasy (je vous laisse faire des recherches). C'est prévu pour 22 février 2024 en accès anticipé sur PC.C'est avec une petite émotion que l'on apprend la sortie depour le 1er février 2024. Il est loin ce moment où j'avais écrit une petite actue sur son annonce, en août 2016 . On se retrouve 8 ans plus tard, sans PlatinumGames au commande, mais Cygames , pou rune sortie sur PS4, PS5 et PC. C'est l'émotion.Dans la plus pure tradition des bandes-annonces américaines pour les gros films d'action, voiciet sa musiqueà base de rap moisi, de gros boom boom et de bruit de basse parce que c'est trop bien les jeux d'action. Apparement, c'est déjà sorti sur PS5, Xbox Series et PC.Attendu sur PC, iOS et Android,m'intéresse vraiment beaucoup ! Déjà par son ambiance, mais aussi par ce qu'il propose, à savoir une sorte d'Action-RPG rogue like à base de combat. Seul bémol, c'est un projet développé par miHoYo (Genshin Impact, etc.), donc free-to-play et forcément avec un modèle économique en mousse. C'est censé être disponible cette année chez nous.Au début, je pensais qu'il s'agissait de Genshin Impact, mais non,, développé par miHoYo (le même studio que Genshin Impact, ceci explique cela), est prévu pour une sortie sur PS5 en cette fin d'année, alors qu'il est disponible sur PC, Android et iOS depuis avril 2023.Du nouveau contenu pour. J'y connais rien. Même si je devrais. Next.Encore un autre souls-like qui n'aura probalement que son style de souls. Bon après, l'univers dark fantasy desemble intéressant et il ne faut pas non plus jeter la pierre au studio Hexworks , qui a eu le temps de bosser un peu son sujet. Et les premiers retours sont assez bons, donc on verra quand ce sera sorti, le 13 octobre sur PS5, Xbox Series et PC.Le World Premiere le plus drôle de la Terre, puisquea été annonce cet été au Summer Game Fest 2023, puis une nouvelle fois lors d'un Nintendo Direct en juin. On apprend tout de même la date de sortie : rendez-vous le 17 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Dans tous les cas, ce nouveau Sonic co-développé par la Sonic Team et le tout petit studio Arzest (qui n'a pas fait que des merveilles) a l'air d'envoyer du lourd !Vous aviez oublié? Et bien Sega est là pour vous rappeler son existance avec un DLC gratuit, The Final Horizon, qui sera disponible pour 0 euro le 28 septembre. C'est beau non ?Encore un jeu provenant de Corée du Sud et développé par Nexon Games . Mais encore une fois, on a plus l'impression d'une démo technique qu'autre chose, puisquetourne sur l'Unreal Engine 5. Alors il faut bien avouer, ça en jette pas mal. Et là vous vous dites "han mais trop cool, un très beau jeu d'action". Sauf qu'il s'agit d'un free-to-play appartenant à la famille des looter shooter. Tout de suite, c'est moins cool non ? C'est prévu sur sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC en cette fin d'année.Quand Quantic Dream n'est pas occupé sur son projet Star Wars Eclipse, il édite des petits jeux, comme, développé par Parallel Studio . Un bon petit jeu qui flirt doucement mais sûrement avec l'écologie. On verra si ça tient la route, en attendant, c'est fort joli et c'est prévu le 29 août sur PS5, Xbox Series et PC.J'allais me lancer dans un long discours, mais on me dit dans l'oreillette qu'un article va bientôt arriver sur Factornews pour. Un test, c'est quand même mieux non ? Pour information, ce premier jeu de Fallen Leaf est sorti aujourd'hui sur PS5 et PC.J'avoue avoir un petit faible pour cette série de jeux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que cela change un peu des jeux de courses sans âme (et je ne parle pas de Gran Turismo 7). En tout cas,est à garder du coin de l'oeil, parce que le boulot effectué par Saber Interactive et Focus a l'air d'être au top de ce qu'on attend. Prévu pour 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.C'est la suite de The Crew 2, développée par Ivory Tower (édité chez Ubisoft), reprennant ce qui a fait le succès de cette série, tout en regardant peut-être d'un peu trop près Forza Horizon. Clairement pas mon délire, mais si jamais vous êtes intéressés,est prévu pour le 14 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.On en a parlé en long, en large et en travers. Oui,est prévu le 26 septembre prochain, sur PS5, Xbox Series et PC. Oui, CD Projekt RED a mis de côté les PS4 et Xbox One pour ce DLC, parce qu'à un moment, faut arrêter les conneries. La bonne nouvelle étant que les nouveautés de la version 2.0 sera cependant disponible pour tous les supports.Et le prix de l'annonce la plus nulle de la soirée est probablement a donner à, en développement chez Frost Giant Studios Vous prendez bien un peu deentre deux publicités pour le Xbox Game Pass ? Oh ! Mais quel hasard des hasards. C'est Xbox le grand gagnant de ce challenge. C'est fou. On s'y attendait pas.Près de 5 ans après son annonce et avec au moins 4 repports, c'est bon, Eleventh Hour Games se débarrasse deet annonce la date de sortie au 7 septembre prochain. C'est vraiment bien d'avoir pris tout de ce temps pour attendre Diablo IV. Vraiment un bon move.Pas grand chose à dire, à part queest maintenant disponible sur Steam. Je pensais que c'était déjà le cas.Là aussi, je ne vais pas m'éterniser, même si cedéveloppé par FromSoftware fait clairement partie des chouchoux de la rédaction de Factornews. Il arrive très vite le 25 aout. Donc ce vendredi, sur PS5, Xbox Series et PC.Dans la vie, il y a des choses que je comprends. Comme le fait queest un jeu de combat en arène développé par Nexon , dans un univers univers médiéval-fantastique. Par contre, je n'arrive pas à comprendre cette bande son qui ne colle pas du tout à l'ambiance, ni même les mouvements du personnage principal qui ne semble pas du tout ressentir le poids de son armure. C'est prévu pour le 21 septembre gratuitement sur Steam.Ecoutez, je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression que l'année 2023 signe le grand retour des jeux de bagarre, et ça, bah ça me rend joyeux. Et pour le coup, Netherrealm Studios tape très fort dans la connerie et la violence gratuite avec, que l'on ne présente plus. Rendez-vous le 19 septembre sur sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.On prendra bien un petit peu de 4X dans les dents non ? Oxide Games s'est bien amusé avecet il faut avouer que le résultat est prometteur, tout du moins visuellement. On verra ce que ça donne, mais l'idée d'un jeu de stratégie 4X au tour par tour, dans lequel on contrôle une nation de son début jusqu'à "on sait pas trop", c'est vraiment cool. À garder du coin de l'oeil, puisque ce n'est pas prévu cette année, mais plutôt en 2024 sur Game Pass PC et Steam.Tout le monde connait, c'est bon ? Et bien vous serez heureux d'apprendre que la Season of Blood arrive dès le 17 octobre 2023, mois qui commence à sérieusement devenir compliqué niveau planning.Autre titre édité par Quantic Dream est un jeu solo d'action-aventure axé sur l'histoire et abordant des thèmes tels que l'espoir, l'amour, l'amitié, les robots... et le pouvoir des mots. Voilà, merci le site du jeu de me donner quelques indications et de confirmer ce qu'il me donne comme impression : un gros mélange de tous les clichés et autres personnages "à placer" pour contenter tout le monde. J'espère évidemment me tromper et espère que le studio Red Thread Games a fait autre chose de plus profond que ça. On verra cela très bientôt en 2024, d'autant que c'est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.Le prix de la bande-annonce la plus WTF de la conférence est à attribuer à, développé par Coal Supper et Panic . Aucune idée du type de jeu, mais c'est prévu l'année prochaine sur PS5, Switch et PC.Probablement la plus belle bande-annonce de la soirée. On retrouvedans une nouvelle vidéo dont seul Remedy a le secret, mélant images live et in game, pour un effet assez réussi. Perso, ça m'a donné envie de relancer le premier jeu, que je n'ai malheureusement jamais terminé. Et si vous êtes dans le même cas que moi, vous avez jusqu'au 27 octobre avant de voir cette suite arriver sur PS5, Xbox Series et PC.