Un mode créatif pour LEGO Builder's Journey

Sorti l'an dernier sur machins Apple et quelques mois plus tard sur PC, LEGO Builder's Journey était une petite aventure aussi charmante que courte, qui ne poussait pas vraiment le joueur à y retourner une fois le jeu terminé. Bonne surprise donc que cet ajout d'un mode créatif, qui permet de se construire de petits dioramas au moyen des briques que le jeu nous distribue aléatoirement. Ca ne vous occupera pas pendant des mois, mais ça reste une bonne occasion de relancer cette petite experience zen, mais aussi de faire chauffer la GeForce RTX, le jeu restant à ce jour l'une des plus belles démos techno pour tout ce qui est ray tracing.