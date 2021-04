Le Guide Factor Apple Arcade, partie 25

​Et voici le retour du Guide Factor avec cette fois un focus sur deux licenses possédant toutes les deux une paire de jeux dans Apple Arcade (pour chaque marque, il y a un "mauvais" et un bon titre, alors petit jeu entre nous: saurez-vous deviner lesquels avant d'ouvrir l'article?). On commence avec la plus connue, LEGO, qui nous propose un brawler (le bien nommé LEGO Brawls) et un jeu de reflexion (LEGO Builder's Journey). Ensuite on passe sur les deux derniers opus de la série Oceanhorn: Oceanhorn 2 et Oceanhorn Chronos Dungeon. Côté statistiques, et après une grosse update de la part d'Apple, nous en sommes à 187 jeux dans l'abonnement (+ 3 à sortir prochainement), et à 91 jeux essayés dans ce guide Factor.

Lego Brawls

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Un brawler LEGO me semblait être une bonne idée sur le papier, mais j'ai très vite déchanté. Tout d'abord le contenu est famélique : deux mode de jeu, Bagarre et Fête, qui reviennent à se battre en ligne pour le premier, et créer une partie privée pour le second. Ensuite l'ambiance sonore n'a aucun punch (c'est ballot pour un brawler), tous les combattants sont muets et n'émettent aucun son. Enfin, et c'est le plus dommage, la palette des coups est réduite au strict minimum : un coup principal, un dash de chaque coté, une attaque écrasante au sol. Ils ne pouvaient pas faire moins. Et bien sûr tout le monde possède les même aptitudes, aucune différence entre les jouteurs. Autre problème: l'équilibrage entre les deux types de combats disponibles. Les poings ont moins d'allonge pour aucune plus-value en contrepartie (donc prenez plutôt les épées).





Parlons maintenant des grosses différences avec la référence

Smash Bros : nous n'avons ici pas de pourcentage mais une barre de vie qui vous fait respawn au départ du stage quand elle est vide, la victoire s'obtenant en remplissant la jauge de défense de zone ... qui se remplit en restant le plus longtemps possible sur ladite zone (c'est incroyable je sais).Bon je dresse un tableau noir, et loin de moi l'idée de descendre le jeu pour rien, mais il ne fait pas beaucoup d'efforts pour m'aider.

Enfin si, il en fait quand même un peu : pour qui est réceptif à la chose, vous pourrez amasser un nombre considérable de pièces de lego afin de customiser votre avatar et le rendre à terme réellement unique. Autre bon point, le jeu est propre techniquement, et plutôt joli dans le genre. Enfin, chose rare sur Apple Arcade, il y a toujours du monde en ligne et les parties se lancent rapidement.

Ce n'était pas gagné d'avance quand on voit les lobbys désespérément vides des autres jeux purement online de l'abo.

En résumé, le jeu s'adresse exclusivement aux (très) jeunes joueurs et pourrait leur servir de porte d'entrée au genre Brawler avec ses contrôles simplistes et bien sûr son univers, mais pour tous les autres, le jeu vous tombera des mains instantanément.

Lego Builder's Journey

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?





Fini les combats survoltés, place à un peu de poésie et de calme avec ce jeu de réflexion dans la lignée d'un



On est face à des "tableaux" en 3D isométriques que l'on peut faire tourner (un peu) et on doit empiler les briques jetées dans le décor pour faire avancer la narration (généralement faire arriver à bon port son personnage tout en LEGO lui aussi). Changement radical d'ambiance même si on reste dans l'univers des briques en plastique colorées.Fini les combats survoltés, place à un peu de poésie et de calme avec ce jeu de réflexion dans la lignée d'un Monument Valley qui aurait troqué les puzzles basés sur les perspectives de Escher pour une logique LEGOèsque.On est face à des "tableaux" en 3D isométriques que l'on peut faire tourner (un peu) et on doit empiler les briques jetées dans le décor pour faire avancer la narration (généralement faire arriver à bon port son personnage tout en LEGO lui aussi).

Les musiques, l'éclairage et le rythme lent nous amènent à la contemplation de ce monde anguleux mais tout à fait charmant.



Les énigmes ne sont jamais prise de tête, et les contrôles tactiles sont parfaits (clic pour sélectionner la pièce puis clic à nouveau pour la faire pivoter, glisser pour la déplacer et appui long pour l'emboiter).



Je me suis laissé embarqué comme rarement et le seul défaut que je puisse lui trouver c'est qu'en à peu près 2/3h je suis déjà arrivé à la moitié.

Pas grand chose à ajouter si ce n'est : foncez l'essayer.

Oceanhorn 2

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Mais à mon grand regret cela va bien au delà de l'inspiration : on parlera plus de réel plagiat à tous les coins d'herbe : musique, effets sonores, panneaux devant les maisons, grimpettes aux murs recouverts de lianes ... jusqu'à devoir couper des touffes d'herbe pour gagner des rubis ou des coeurs. Le premier Oceanhorn était déjà un hommage aux Zelda (16 bits) avec sa vue 3D isométrique et ses énigmes et donjons dans la plus pure tradition des aventures de Link. Pour sa suite bien plus ambitieuse, il s'agit toujours de copier Zelda, mais en l'occurence la source d'inspiration première semble être Wind Waker : représentation 3D à la troisième personne, plage, mouettes et soleil pour l'ambiance estivale, un bateau (à moteur!) pour des déplacements entre îles...Mais à mon grand regret cela va bien au delà de l'inspiration : on parlera plus de réel plagiat à tous les coins d'herbe : musique, effets sonores, panneaux devant les maisons, grimpettes aux murs recouverts de lianes ... jusqu'à devoir couper des touffes d'herbe pour gagner des rubis ou des coeurs.

Côté contrôles c'est la même ou presque : pas de bouton de saut (saut automatique) mais un bouton de roulade, une épée et un bouclier de bois à brandir et divers objets attribués aux boutons de la manette.

Au jeu des 7 différences on peut trouver un pistolet à munitions limitées (munitions que l'on doit trouver en cassant des pots ou en fouillant le sol), des ennemis plus coriaces dès les premiers mobs rencontrés, une interface quelque peu différente (ce n'est pas non plus un chamboulement pour les habitués du Kokiri) et quelques autres détails.



Bon je pourrais continuer longtemps comme ça mais vous avez saisi l'idée.





Déjà c'est beau (la HD 60 ips pour un Zelda c'est top quand même...) et solide techniquement (en tout cas sur un appareil récent), même si les animations sont rigides et la DA bien moins inspirée que celle de son modèle.

Ensuite, la durée de vie est honorable, une vingtaine d'heure annoncée pour en voir le bout (soit à peu près le double du 1er).

Enfin et surtout, avoir une aventure de cet acabit dans la poche est très appréciable et quand on a accepté la repompe éhontée, on passe un très bon moment avec cette charmante copie. Alors passons outre le manque d'audace et de travail sur l'univers (qui font passer Immortals Fenyx Rising pour une pure création originale) et demandons-nous ce qu'il reste à Oceanhorn 2.Déjà c'est beau (la HD 60 ips pour un Zelda c'est top quand même...) et solide techniquement (en tout cas sur un appareil récent), même si les animations sont rigides et la DA bien moins inspirée que celle de son modèle.Ensuite, la durée de vie est honorable, une vingtaine d'heure annoncée pour en voir le bout (soit à peu près le double du 1er).Enfin et surtout, avoir une aventure de cet acabit dans la poche est très appréciable et quand on a accepté la repompe éhontée, on passe un très bon moment avec cette charmante copie.

Oceanhorn Chronos Dungeon

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Cornfox ayant surement eut besoin de souffler un peu après leur gros Oceanhorn 2, ils se sont attelés à un spin-off moins ambitieux en 2D qui change également de genre pour le rogue-like coopératif.

Les graphismes et la musique sont simples et fleurent bon les années 90, les animations et les environnements sont détaillés, et le tout dégage un charme qui ne laisse pas indifférent votre serviteur.

L'histoire, qui se passe 200 ans après Oceanhorn 2, est anecdotique alors penchons-nous plutôt sur le gameplay : vous incarnez tour à tour quatre personnages (Chevalier, Chasseresse, Grand maitre et Mage), que l'on dirige en solo en passant de l'un à l'autre par les gâchettes, et jusqu'à 4 joueurs en local avec autant de manettes connectées.

Chacun de ces héros a ses propres points de vie (ce qui permet de switcher entre les personnage pour ne pas exposer les plus affaiblis au prochain danger), chacun son arme (épée, arc, lance, magie) et un item max à ramasser en cours d'exploration.



Les déplacements et la visée sont réalisés à l'aide du stick gauche (le droit n'est pas utilisé) et un point rouge indique d'ailleurs la direction de ses tirs pour plus de précision. Une jauge d'endurance se vide lorsque vous utilisez le coup spécial de votre arme ou lors de vos dashs.



Un (tout petit) côté RPG vous attend avec un arbre de compétence qui sera différent par personnage (ajoute un coeur de plus, peut marcher sur les pics sans blessure etc...)



En fait les roues déterminent le type d'environnement à venir dans le prochain niveau (cave, forest...), la saison et le signe astrologique. Si le signe corresponds à un de vos héros, il aura un bonus décrit sur sa fiche de personnage, idem si une saison est propice à un bonus lié à un upgrade de son arbre de compétence.

Tout ceci a l'air vraiment top sur le papier ... mais (je suis sûr que vous attendiez cette conjonction de coordination) manette en main, il n'y a pas d'enjeux. Coté "donjons" on descends niveau par niveau (comme dans un Diablo par exemple) et à chaque strate une triple roue du temps apparait proposant des correspondances aléatoires de symboles. Rien n'est vraiment expliqué et je n'ai pas compris son fonctionnement avant un certain temps.En fait les roues déterminent le type d'environnement à venir dans le prochain niveau (cave, forest...), la saison et le signe astrologique. Si le signe corresponds à un de vos héros, il aura un bonus décrit sur sa fiche de personnage, idem si une saison est propice à un bonus lié à un upgrade de son arbre de compétence.Tout ceci a l'air vraiment top sur le papier ... mais (je suis sûr que vous attendiez cette conjonction de coordination) manette en main, il n'y a pas d'enjeux.



Allez je finirai par une pique de plus envers ces pauvres Cornfox (désolé si j'insiste mais c'est trop flagrant) : vous voyez la main gantée de blanc des

Décidément ils ne peuvent pas s'empêcher de plagier au moins un aspect d'un jeu, quitte à passer pour les nouveaux Le jeu est très facile (passez tout de suite en hard pour un minimum de challenge). Les combats sont ennuyeux et le jeu n'a rien à offrir d'autre : pas d'énigmes ou de puzzle à résoudre, on tape du monstre (assez lent) et on chope la clef pour continuer. Il n'est pas très long (à vue de nez, il vous faudra environ 6-7h pour en voir le bout), un mal pour un bien dirons-nous.Allez je finirai par une pique de plus envers ces pauvres Cornfox (désolé si j'insiste mais c'est trop flagrant) : vous voyez la main gantée de blanc des Final Fantasy dans les menus, accompagnée du petit son aigu si caractéristique de la série lorsqu'on change d'élément? Et bien il l'ont repris 100% à l'identique ici.Décidément ils ne peuvent pas s'empêcher de plagier au moins un aspect d'un jeu, quitte à passer pour les nouveaux Gameloft ... en pire.

Un brawlerC’est développé par Red Games ayant créé quelques petits jeux mobile (issus de licences connues notamment) dont deux titres sur Apple ArcadeExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéeTout appareil peut convenir(Version 2.4, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), avec et sans pad Xbox One)C'est bofUn jeu de réflexionC’est développé par les danois Light Brick Studio (studio de développement appartenant à LEGO) et c'est leur premier jeuExclu Apple ArcadeLes contrôles sont fait pour le tactile, évitez d'appairer un pad, même s'ils sont supportés. A la souris sur Mac c'est OK, mais moins naturel.Orientation paysage et portrait au choix sur iOS, paysage seulement sur Mac OSPréférez l'iPad(Version 1.6, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), et Mac OS Catalina (iMac 27" 2012), avec et sans pad Xbox One)C'est génialUn Zelda-LikeC’est développé par Cornfox & Brothers auteurs de la série Oceanhorn bien sûr, mais aussi du remake de Death Rally de 2011Sort aussi sur Switch, et bientôt sur PC, PS5 et Xbox SeriesLes contrôles sont fait pour le pad, évitez autant que possible le tactileOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 2.2, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), avec et sans pad Xbox One)C'est bienUn rogue-like coopératifC’est développé par Cornfox & Brothers auteurs de la série Oceanhorn bien sûr, mais aussi du remake de Death Rally de 2011 @cornfoxExclu Apple ArcadeLes contrôles sont pensés pour le padOrientation paysage imposéePréférez les grands écrans(Version 2.1, lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11" (2e Gen), avec et sans pad Xbox One)C'est pas mal