LEGO et les couleurs

Annoncée par Nvidia en même temps que ses 3070/3080 Ti , la version PC de LEGO Builder's Journey vient d'arriver sur Steam au prix de 16,99€. Si vous aviez réussi à mettre la main sur une GeForce RTX mais que vous trouviez qu'elle avait tendance à faire du gras et à se rouler les pouces, ce petit jeu de reflexion qui ne paye pas de mine devrait lui donner l'occasion de faire de l'exercice et de transpirer un peu avec son éclairage entièrement ray-tracé. Le jeu propose heureusement, en plus des effets de ray tracing, le DLSS pour alléger un peu la charge sur le GPU.