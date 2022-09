The Callisto Protocol fait mal à mon coeur

Seules quelques semaines sépareront le remake de Dead Space et The Callisto Protocol d'un duel fratricide. Et alors que EA ne parle pas beaucoup du premier et en montre encore moins, signe qu'il faut peut-être déjà se préparer à un report de plusieurs semaines/mois, chez Striking Distance Studios on envoie du lourd avec un nouveau trailer bien plus attrayant que les derniers extraits de gameplay présentés durant la Gamescom qui nous avaient un peu fait bailler. Cette vidéo est également l'occasion de découvrir le personnage incarné par Karen Fukuhara, que l'on connait pour son rôle de Kimiko dans The Boys.Tout à fait approprié pour les fêtes de fin d'année, The Callisto Protocol arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 2 décembre. On souhaite bon courage aux équipes de développement : c'est la dernière ligne droite, les semaines de huit jours seront bientôt derrière vous.