C'est avec un grand déplaisir que nous décernons la certification "made with crunch" The Callisto Protocol , le TPS survival-horror de Striking Distance Studios , prévu pour décembre 2022. Ceci pour le non-respect de la notion même de bien-être au travail et pour mettre notamment en danger la santé physique et mentale de ses salariés. Comment nous le savons ? Parce qu'à la manière d'un Dan Houser, qui dans une interview à Vulture en 2018 s'était bien lâché en parlant de semaines de 100 heures réalisées à Rockstar par ses équipes pour finir Red Dead Redemption 2 , on a appris grâce à un tweet de Glen Schofield, le directeur général et fondateur de Striking Distance Studios, qu'il n'aurait apparemment rien à envier à Dan dans le rôle de l'exploiteur cynique. Le tweet a été supprimé depuis mais on pouvait y lire en substance :