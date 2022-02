Tencent envahit la Pologne

Tencent continue de faire ses courses et vient de s'offrir 1C Entertainment, l'éditeur (et parfois développeur) polonais de jeux comme King's Bounty ou Men Of War. 1C Entertainment comporte aussi des filiales comme Muve, Cenega et QLOC, cette dernière faisant de la sous-traitance (principalement de la QA) pour des AAA Tencent s'est aussi offert Inflexion Games. Le nom ne vous dit peut-être rien mais c'est le nouveau studio d'Aaryn Flynn, l'ancien General Manager de BioWare . Inflexion Games est basé à Edmonton (Canada) et bosse sur Nightingale , un MMO de survie dans une version fantastique de l'époque Victorienne. Il devrait sortir en early access cette année.