Squadron 42 : à fond dans la date de sortie mais pas trop

Comme chaque année se tient ce week-end la CitizenCon qui sert à Chris Roberts et son équipe à présenter l'état de Star Citizen et les futurs ajouts. Le but est surtout de récolter tout plein de sous pour continuer à alimenter la machine. En plus de Star Citizen qui sera un MMO, CIG/RSI bosse sur Squadron 42, un jeu solo dans le même univers.Ce dernier a été maintes fois repoussés et a eu le droit à une longue présentation durant cette CitizeCon pendant laquelle on a pu voir 1H de gameplay qui montrait le prologue du jeu. C'était buggué, le jeu a crashé plusieurs fois et c'était rempli de cinématiques, de séquences scriptées et de clichés donc c'est assez dur de se faire un avis. Chris Roberts est confiant que le jeu sortira ... en 2026, soit 10 ans de retard sur la date de sortie initiale.S'il sort en 2026, le jeu aura été en développement pendant 14 ans, égalant le record de Duke Nukem Forever. Le combo Star Citizen/Squadron 42 a dépassé les 730 millions de dollars de dons des joueurs. Insider Gaming a publié une enquête sur le développement et elle confirme sans trop de surprises tout ce qu'on pensait : le développement est très mal géré en partie car Chris Roberts donne son avis sur tout, le moteur ne tient pas la route et est difficile à utiliser et une partie des vétérans du studio ont commencé à se barrer.Par contre l'enquête avance que le studio va être à court de pognon et on voit mal comment. CIG/RSI claquerait 100 millions de dollars par an en salaires et frais divers mais fait rentrer bien plus d'argent que cela chaque année. Donc tant que les gens continuent de donner comme ils le font ( ce qui semble être le cas ), le studio est tranquille.