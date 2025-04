Modulus, demo arrivus est

Comme notre petit doigt nous le laissait entendre , la démo de Modulus est sortie cette semaine sur Steam . A la croisée d'un Shapez 2 et d'un Factorio , ce nouveau jeu d'usine a pour particularité d'avoir comme matière première des voxels permettant tout aussi bien de créer des formes que des bâtiments, ou parties de ceux-ci à minima. La démo permet en tous cas de se faire la main sur le tutorial avant de retirer les roulettes pour faire vos première armes et c'est pas mal du tout.En plus d'un trailer pour mettre en avant la démo, les développeurs ont aussi publié leur huitième dev log. Comme l'annonce le Game Director du jeu, David Sprimmel, ils ont enlevé l'argent à la dernière minute et effectivement il en reste des traces ici et là, mais c'était assurément le bon choix pour se concentrer sur la partie manipulation de Voxels.De ce que j'en ai vu, c'est très propre, tout se pose plutôt bien même si la barre posée par shapez 2 est toujours un cran au dessus en terme d'ergonomie. J'ai juste un peu de mal avec le concept de créer des formes pour agrandir des batiments avant que ces formes ne soient utilisées par ceux-ci pour produire d'autres choses. De fait, on doit sans cesse créer plus de formes en amont pour alimenter tout le bazar et il y a peu d'indication de rendements des différents bâtiments ou des blocages formés, donc on se retrouve avec des convoyeurs saturés ou vides sans trop savoir comment les équilibrer vu les demandes des usines.Je vous laisse en tous cas tester à votre tour et nous faire part de vos retours en commentaires.