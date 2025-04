Vous reprendrez bien un peu de The Last of Us, non ?

The Last of Us (PS3 - juin 2013 - PS3)

The Last of Us: Left Behind (février 2014 - PS3)

The Last of Us Remastered (juillet 2014 - PS4)

The Last of Us Part II (juin 2020 - PS4)

The Last of Us Part I (septembre 2022 - PS5)

The Last of Us Part I (mars 2023 - PC)

The Last of Us Part II Remastered (janvier 2024 - PS5)

The Last of Us Part II Remastered (avril 2025 - PC)

The Last of Us Complete (avril 2025 - PS5)

Les équipes marketing de Sony sont à fond ces derniers temps, surtout à l'approche de la saison 2 de la série The Last of Us, prévue le 13 avril pour les Etats-Unis, et le 14 avril chez nous en France. Mais avant de revoir Pedro Pascal et Bella Ramsey galérer dans la neige, Sony annonce une nouvelle sortie sur PS5 pour The Last of Us Part I et The Last of Us Part II , avec tout simplement ce qu'il nous manquait : une compilation. Et elle s'appelle The Last of Us Complete Oui, encore une sortie pour The Last of Us, et une grosse impression que Sony se prend pour le Capcom des années Street Fighter II. Faut avouer que ces deux titres de Naughty Dog sont vraiment excellents (même si je n'ai pas encore terminé le second pour ma part), et on peut comprendre que Sony tente d'essorer un maximum cette courte série. Et ce n'est pas peu dire, vu le nombre de sorties depuis plus de 10 ans :Et à l'heure où beaucoup gueulent sur les prix des jeux annoncés sur Switch 2, il semblerait que Sony continue tranquillement sa croisière en alignant des tarifs pas franchement donnés, avec la plupart des gros titres maisons à 79,99 €. Pour information, The Last of Us Part I & II sont respectivement à 79,99 € et 49,99 € sur le PlayStation Store en version PS5, donc environ 130 €. Et oui, le premier épisode est plus cher, je ne sais pas pourquoi.Evidemment, compilation oblige, le prix est un peu plus abordable pour The Last of Us Complete, qui est disponible dès maintenant à 109,99 € ( par ici ). Il existe aussi une version physique qui elle, sortira le 10 juillet au doux prix de 119,99 € ( les préco sont par là ), et uniquement disponible sur ce site. Autant dire qu'il faudra se lever tôt pour avoir la possibilité d'acquérir une édition.Alors est-ce que cette compilation est trop chère ? C'est à vous de voir. Dans tous les cas, il faut clairement s'attendre à ce genre de tarif pour les gros jeux maisons, que ce soit chez Sony, Nintendo, ou Xbox, ou même chez les gros éditeurs tiers.