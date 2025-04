Switch 2 : à fond dans les cartouches mais pas trop

La présentation de la Switch 2 proposait une bonne vue d'ensemble mais restait floue sur pas mal de détails comme le concept de "Game-Key Cards". Il s'agit de cartouches "vides" qui nécessitent de télécharger tout le jeu via Internet et il faut insérer la cartouche pour jouer même une fois le jeu téléchargé. Ce sera le cas pour Street Fighter 6 Bravely Default et Survival Kids. Alors pourquoi ne pas acheter le jeu directement sur l'eShop ? On a désormais la réponse : une Game-Key Card n'est pas liée à une compte ou une console. Vous pourrez la prêtez et la revendre comme une cartouche "remplie". Bien évidemment, si les serveurs de Nintendo tombent, vous vous retrouvez avec un objet de décoration. Si vous en avez deux, vous pouvez même les transformer en boucles d'oreille et les vendre sur Etsy. Mais en réalité, Nintendo n'a encore jamais fermé de serveurs de téléchargement. Il n'est plus posssible d'acheter des jeux pré-Switch 1 mais vous pouvez toujours télécharger tous les jeux que vous avez achetés sur consoles Nintendo y compris sur la Nintendo DSi et la Wii. Après ça reste un concept assez étrange. Tant qu'à produire une cartouche, autant mettre le jeu dessus...