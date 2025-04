Switch 2 : les mises à jour seront sur les cartouches

Nintendo continue de clarifier les trucs un peu flous de la présentation de la Switch 2, cette fois pour parler des éditions "Switch 2" des jeux "Switch 1". Si vous achetez la version cartouche d'une édition "Switch 2" (au hasard celle de Tears Of The Kingdom), la cartouche comprendra le jeu et la mise à jour Switch 2 . Vous n'aurez rien à télécharger. Attention par contre : cela ne concerne que les jeux Nintendo. Les éditeurs tiers sont libres de vous vendre des codes eShop.