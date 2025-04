STARSEEKER: Astroneer Expeditions montre sa face

Prenant tout le monde par surprise, System Era Softworks , les papas d'Astroneer, ont dévoilé pendant le Nintendo Direct de mercredi qu'ils travaillaient sur un spin-off d' Astroneer nommé STARSEEKER: Astroneer Expéditions . Si on reconnait bien la patte "Astroneer" avec ses astronautes stylisés, ses terrains pas complètement lissés et colorés façon play-doh, il semble que ce nouveau titre ira largement lorgner vers No Man's Sky . On y voit en effet du multi, des créatures, des ressources à collecter et des véhicules tandis que l'histoire doit nous emmener à travers de nombreuses planètes plus ou moins procédurales pour y mener des projets d'exploration . Tout celà semble bien sympatique, sauf sa date de sortie qui n'est qu'un vague "2026".