Et voilà on attaque une nouvelle année mais on ne change pas une équipe qui gagne : le Gamepass envoie encore du lourd dès ce début de mois avec Mass Effect Edition Légendaire mais aussi Olija, The Pedestrian, Outer Wilds, Spelunky 2, Windjammers 2 etc... Enjoy !27/01 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :(Game Preview)Disponible :Disponible :Disponible :EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :- Optimisé SERIES X/S27/01 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :(Game Preview)Disponible :Disponible :Disponible :EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :27/01 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :(Game Preview)Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :EventsDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :31/01 :31/01 :31/01 :31/01 :31/01 :31/01 :31/01 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 436 jeux console, 396 jeux PC et 337 jeux CloudEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :17/02 :(PC)01/03 :31/03 :