AG French Direct 2025, le récap à la bourre

Ca devient une habitude, le site Actugaming nous a refait son AG French Direct annuel ce 28 mai dernier. Et parce qu'on était tous en long weekend ces derniers jours, on vous fait un récap' forcément à la bourre. L'évènement couvrait une cinquantaine de jeux et on vous a fait une petite sélection de nos préférés ci-dessous.

Fallen Fates





Et on commence avec Fallen Fates de Hibernian Workshop . Un studio qui a déjà fait ses preuves sur le très bon Astral Ascent qu'avait adoré Miniblob (voir son test ). On ne sait pas grand-chose sur le jeu, à part qu'il s'agira une nouvelle fois d'action, cette fois-ci vue du dessus, et sans le côté rogue. Dans un monde dans lequel de mystérieux cristaux tombent du ciel, on contrôlera deux héros aux capacités qui vont devoir se combiner pour percer ce mystère. A venir sur PC, PS5, Switch et Switch 2.





Dans le platformer 2D de I AM A DOG studio , Cibo devra retrouver le chemin vers son club de vacances sur une planète qui ne semble pas être la destination de rêve vendue par la brochure. Dans ce monde à la nature sauvage et hostile, il utilisera ses compétences naturelles, à savoir une tête gonflable et quelques artifices pour arriver à ses fins. Le jeu est mignon comme tout, y'a l'espièglerie d'un Amanita Design et on a hâte d'en voir plus. Sortie en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.





Annoncé l'année dernière, le jeu d'avion en papier de Brute Force revient à l'AG French Direct avec de nouvelles images et des mécaniques autour d'une boule de papier qui font penser à un certain Exo One . Ca à l'air toujours aussi chouette, une démo est disponible et le jeu sortira sur PC, Mac et Switch 2 à la fin de l'année.

Cairn





Il nous avait scotché à la Gamescom l'année dernière, mais était peut-être un peu obtus pour certains, alors The Game Bakers explique le gameplay de Cairn dans la bande annonce ci-dessous. On va pas vous mentir, il est déjà dans nos radars et on n'a qu'une envie, c'est de s'y adonner sur PS5 et PC dans la version finale. En tout cas, une démo est déjà disponible sur Steam.





Développé par le studio Richoux au Mans, ce titre nous rappelle aux bons souvenirs de l'horreur primaire de la PS1 avec son petit côté Resident Evil vue du dessus et sa caméra fixe à la Alone in the Dark . Dans la grande tradition des jeux de l'époque, le jeu sera blindé d'énigmes en tous genres et d'une barre de vie symbolisée par un électrocardiogramme, évidemment. A suivre d'ici sa sortie prévue pour 2026 sur Steam.

Tears of Metal





Mélangeant habilement action, rogue et un soupçon de Dynasty Warriors , mais dans l'Ecosse médiévale, Tears of Metal a peut-être de quoi tirer son épingle du jeu au milieu de la horde de rogues qui déboulent chaque mois sur Steam. On y retrouvera donc un héros qui va devoir faire sauter de plus en plus de têtes ennemies à chaque run, en utilisant des pouvoirs débloqués au fur et à mesure du run en solo comme en coop. Ca sort en 2025 sur Steam et un playtest a récemment débuté.





On n'est même pas étonnés que Sébastien Benard se soit acoquiné avec Devolver pour son nouveau bébé. Après avoir mis tout le monde d'accord avec Dead Cells, il nous revient avec un jeu de baston en vue du dessus, dans le genre simulateur de John Wick. Le pixel-art est impeccable, la sensation d'impact a l'air d'être présente et le héros virevolte à la Batman Arkham . Bref, c'est direct dans nos listes de souhaits. Sortie l'année prochaine sur PC et consoles.





Le petit hack'n slash mignon des Milanais de Tiny Bull Studios se présente enfin dans une bande-annonce qui dévoile un peu de son histoire et son gameplay qui mettra en avant une poignée de héros qu'on devra guider dans la peau d'un fantôme. Au programme, de la mignonceté, un peu de combat et pas mal d'énigmes. A suivre d'ici sa sortie cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series !





Développé en solo par Louis Rigaud , ce shooter 2D à la Space Invaders se joue en rythme avec la musique pour maximiser le score et la puissance d'attaque. Le jeu est mignon et pour cause, son papa a une formation d'illustrateur. A voir si sa boucle de gameplay survivra sur la longueur. Et pour se faire une idée du jeu, vous pouvez déjà participer au playtest sur Steam.

Jump the Track





Sorti dans la foulée de la conférence, Jump the Track de Seed By Seed se propose de mixer visual novel et... pachinko. Dans la peau de Sam, laissez-vous porter par son histoire abracadabrantesque et le hasard des billes de pachinko. A retrouver sur PC.

Elmin





Développé par Dejima Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX ), Elmin nous propose de prendre les commandes d'un oiseau géant et de s'envoler sur son dos d'île en île. Le hic, c'est que l'oiseau ne peut pas voler seul et a besoin de courants de vent pour avancer. Il va falloir donc se balader en prenant en compte cette problématique et réactiver d'anciens artefacts dans des ruines pour dévoiler de nouveaux couloirs de vent dans le monde ouvert du jeu. A suivre !





Alliant exploration d'une ville ouverte en rollers et combats ultra-nerveux, le jeu d' Amaury Hyde a un concept accrocheur. Une démo est disponible sur Steam.

Guilty As Sock!





Je ne suis pas le premier fan des party games, mais celui-là à de quoi faire rire, et c'est un compliment. Guilty As Sock! vous met dans la peau d'un avocat qui doit plaider sa cause face à un tribunal composé d'autres joueurs. Le twist, tous les personnages jouables ont une chaussette avec deux grosses billes à la place des yeux en guise de tête. Bon évidemment tout est physiqué, on peut s'envoyer des trucs à la tronche. Bref, ça sent bon la rigolade. Et le mieux dans tout ça, c'est que le jeu est sorti ce weekend sur PC !

Tako no Himitsu: Ocean of Secrets





Se déroulant dans l'univers étendu de Save me Mr Tako développé par Deneos Tako no Himitsu: Ocean of Secrets se revendique de l'esprit des RPGs de la Game Boy Advance et on a envie d'y croire. Le jeu a l'air super riche (plusieurs personnages jouables, un univers vaste) et sortira l'année prochaine sur PC et Switch.





Le nouveau projet de Jonathan Jacques-Belletête se montre pas mal cette semaine, vous retrouverez notamment une preview et une interview chez nos confrères des Gamekult . Le jeu se déroule dans une Europe de l'Est fictive dans laquelle un héros tente de retrouver son village natal. A mi-chemin entre STALKER Devil May Cry et un jeu d'enquête, le jeu se dévoile peu à peu et il est temps, car il sort le 4 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.





Le premier jeu de Red Rabbit nous propose une plongée dans un monde fantastique où tout tourne autour du travail et d'un empire bureaucratique absurde fait pour broyer ses employés. Dans ce jeu d'aventure à la première personne, vous devrez tout faire pour quitter cet enfer, armé d'une télécommande universelle multifonction. Le jeu a une patte graphique qui donne envie et on a vraiment envie d'en apprendre plus. Vivement la sortie sur PC.

Quantic River





Une animation 2D stop motion sur fond d'environnement 3D, le tout développé sous Unreal Engine 5 : Quantic River avait déjà une patte visuelle intéressante, mais ses combats nerveux ont fini de nous séduire. Un tout premier extrait avant un Kickstarter qui devrait débuter sous peu.

Enfin, si vous souhaitez revoir la conférence dans son intégralité, vous pouvez également utiliser la vidéo ci-dessous.