Wholesome Direct 2025, le résumé cosy

La conférence de la bienveillance et de la mélatonine fête ses cinq ans cette année et elle s'autorise un peu de folie en présentant des titres un chouïa moins cosy que d'habitude. Que les fans hardcore se rassurent, elle embarque heureusement son lot de jeux de décoration et autres simulateurs de boulots ennuyeux à la cool. Mais vous me connaissez, je suis là pour dénicher le meilleur du meilleur, alors c'est parti pour une petite sélection.

Is This Seat Taken

Monument Valley 3

Ambroise Niflette & the Gleaned Bell

Haunted Paws

Everdeep Aurora

The Gecko Gods

On-Together

un jeu dans lequel on aménage son Combi Wolkswagen de A à Z

un jeu dans lequel on décore un hôtel pour animaux

un jeu dans lequel on se balade dans un cimetière de saison en saison

un jeu de gestion de dokans

un simulateur d'aspirateurs souffleurs de feuilles

un jeu dans lequel on cuisine des omelettes

On l'avait déjà vu l'année dernière mais ça y est, il a enfin une fenêtre de sortie. Ce petit puzzler qui vous demande d'installer des gens les uns à côté des autres en tenant compte des besoins de chacun sortira en août sur PC, Switch et mobiles.El classico revient pour un troisième épisode et on s'y baladera de puzzles en puzzles à l'aide d'un bateau. Sortie le 22 juillet sur toutes les plateformes.Dans ce jeu français inspiré par le stop motion du Manège enchanté et des décors de Fantasian , on suivra les aventures d'un jeune détective appelé à la rescousse dans le village de Touvoir-en-Thym-et-Pomme pour élucider le vol de la cloche de l'église. Le jeu est super mignon et vient de débuter sa campagne Kickstarter Dans ce jeu d'horreur coopérative cosy (rien que ça), on suivra les aventures de deux chiens qui vont devoir partir sauver leur maître dans un manoir hanté. Pas de date de sortie, mais une alpha fermée vient de débuter sur Steam.Plateforme, exploration et discussion sont au programme de ce jeu en pixel art dans lequel on contrôle un chat à la recherche de sa mère. Il devra creuser toujours plus profondément le sol à l'aide d'une foreuse et effectuer des quêtes pour les habitants du monde d'en dessous. Sortie le 10 juillet sur PC et Switch.Les années passent et The Gecko Gods ne sort toujours pas. Mais on tient pourtant le bon bout puisqu'une démo est désormais disponible sur Steam et que le jeu s'annonce pour cet automne.Vous vous souvenez des gadgets qui venaient s'asseoir sur votre barre des tâches du temps de Windows XP ? On-Together est la version moderne de ces widgets inutiles. Vendu comme un jeu permettant de sociabiliser pendant vos pauses au boulot, le titre intègre divers outils pour optimiser votre temps de travail (gestion des tâches, prise de notes, chronomètre, etc.), écouter de la musique, jouer à des mini-jeux et chatter avec vos amis.Le Wholesome Direct 2025, c'est aussi :Si vous pensez trouver votre bonheur là-dedans ou les 39 autres jeux présentés, n'hésitez pas à regarder toute la conférence ci-dessous.