Latin American Games Showcase été 2025: le résumé

C'est parti pour une nouvelle conférence des développeurs d'Amérique latine, édition SGF2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas le temps ces mangeurs de tacos. Imaginez un peu : une présentation d'une heure (durée tout a fait correcte par les temps qui courent) qui entend nous montrer pas moins de 58 jeux ! Il y en a pour tous les goûts. Et il y en a même plein d'intéressants.

Neverway

Wander Stars

Ironhive

Lurks Within Walls

Changer Seven

Monstabox

Tormented Souls 2

Trois jeux pour Playdate

Quest Master

Idle Waters

Shadow Sacrament: The Roots of Evil

Teios' Journey

Colorbound

Avante! Atlantis

Eagle Knight Paradox

Bogdan's Cross

Piss Off

A.I.L.A

Alors certes, ce ne sont pas des AAA qui tachent, mais beaucoup d'indés avec quelques AA et pas mal de concepts ou de DA qui tirent leur épingle du jeu, si vous me permettez l'expression. Voici donc en résumé rapide, une petite sélection (18) tout à fait subjective. Pour les plus curieux, je vous invite à regarder ces presque 60 minutes pour faire votre moisson de wishlist. D'ailleurs et comme à l'accoutumée, une très grande majorité des titres présentés ont une démo disponible sur Steam. Vamonos.Par le pixel artist de Celeste. On se retrouve avec un Zelda-like 2D bien torturé, à surveiller. Aperçu en avril dernier dans le Triple-i Initiative Ce RPG assez unique en son genre possède un style graphique anime de haute volée et des combats au tour par tour basés sur des mots. Des arguments qui auront suffit à le mettre dans ma wishlist.Dans ce jeu de deck building, vous allez devoir également construire votre ruche pour survivre dans ce monde bien trop sombre dépeint avec goût grâce à une DA très à propos.Nouveau jeu de flippette mêlant les genres survival horror et dungeon RPG où vous devrez combattre des abominations en tour par tour. Intrigant. Ça sort dans un an et demi. On a donc le temps de suivre sa progression.Vous rêviez d'un jeu d'action dans un univers Sentai créé par des Brésiliens? Moi aussi.Pas très bien compris le gameplay dans cette courte vidéo mais ce nouveau deck builder à base de dés semble tout a fait recommandable.Probablement le plus gros jeu du showcase, cette suite se veut encore mieux réalisée avec a priori une meilleure mise en scène et qui se calque toujours sur les Resident Evil "à l'ancienne".Taria & Como, Dig! Dig! Dino! et CatchaDiablos. Spéciale dédicace à toi Billou.Nintendo ne semble pas décidé à sortir un Zelda 2D Maker? Qu'importe puisque vous pouvez dès aujourd'hui faire la même chose sur l'accès anticipé de Quest Master, sur Steam.J'ai cru comprendre que ces derniers temps la mode était aux jeux en bas d'écran PC qui vous laisse voir le reste de votre bureau. Alors, en voilà un de plus. Ici, vous devrez pêcher de beaux poissons dans la mer créée sous vos dossiers.Le trailer avec la meilleure ambiance du showcase selon moi, bien sombre et glauque. Un pixel art maîtrisé, des effets de lumière réalistes et une musique de qualité en font un de mes coups de coeur.Un Metroidvania plein de charme avec des cutscenes animées pleines de bravoure. Mais encore un jeu pour lequel il faudra attendre plein de mois.Concept interessant pour ce petit jeu de puzzle-plateforme où vous devrez utiliser vos pinceaux, pipettes et pots de peinture (comme sur Paint ou Photoshop) pour résoudre les petites énigmes de chaque niveau. Dommage qu'il soit si moche.Un clone d'Advance Wars, qui se joue comme un jeu de plateau avec des dès, c'est original.C'est Megaman, en plus énervé et badass. Je prends.Autre grosse ambiance avec ce jeu chevaleresque dans un monde peuplé d'animaux anthropomorphes. Et encore un titre qui sort aux calendes grecques.Amis du bon goût, vous allez être servis. Prenez le contrôle de boules velues des cavernes qui devront se battre grace à leurs bras (attraper et lancer des objets) et ... leur urine (pour tirer sur les ennemis ou encore sauter grace à la propulsion). Tout un programme.Le one more thing de la conférence, donc gros jeu à venir de la scène latine, avec un nouveau survival horror en vue à la première personne qui semble avoir un gros budget.