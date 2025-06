State of Play du 04/06/25 : le gros résumé

Romeo is a Dead Man

Silent Hill f

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Il fallait bien que toutes ces belles annonces retombent d'un cran et c'est Bloodstained: The Scarlet Engagement qui s'en charge. Ce n'est pourtant pas si mal pour ce Castlevania like, mais ça n'a pas l'air foufou non plus, comme le reste des jeux de cette licence. Et puis c'est prévu pour 2026, donc on a le temps de le voir venir.



Digimon Story Time Stranger

Digimon Story Time Stranger. On en a déjà parlé lors du précédent State of Play, mais pour les non connaisseurs (comme moi), il s'agit du retour de Digimon, après 10 ans sans gros jeu. On verra ce que ça donne, surtout que 3 octobre 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S.



Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles Si jamais vous n'étiez pas né en 1997, sachez que perso, j'étais déjà en train de jouer à Final Fantasy Tactics. Et ça, Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. C'est plus joli tout en restant comme avant. C'est prévu pour le 30 septembre prochain sur PS4 et PS5. Et j'attendrai évidemment une version Switch 2.



Baby Steps Annoncé lors d'un Devolver Direct de 2023, puis lors d'un State of Play de cette même année, Baby Steps débarque et annonce qu'il sortira le 8 septembre prochain. Honnêtement, je pensais que c'était déjà dispo, mais genre depuis 5 ans.



Hirogami Gros changement d'ambiance avec ce jeu de Hirogami, un jeu d’action plateformes qui a l'air assez mignon pour être dans mon viseur. C'est censé sortir le 3 septembre.



Everybody’s Golf: Hot Shots Dévoilé lors d'un Nintendo Direct de mars 2025, il était évident qu'on allait reveoir Everybody’s Golf Hot Shots du côté de PlayStation. Rien de plus à annoncer, à part évidemment sa date de sortie, fixée au 5 septembre sur Switch, PS5 et PC.



Ninja Gaiden: Regebound On en a pas assez parlé sur Factornews, mais Ninja Gaiden: Regebound a l'air tout bonnement excellent. Pour rappel, on retrouve The Game Kitchen au développement (The Last Door et Blasphemous 2) et DotEmu à l'édition, mais surtout, beaucoup d'amour pour la licence. Ca se voit, ça s'entend et ça s'achète dès le 31 juillet sur PS4 et PS5.



Cairn Il paraît que l'escalade, c'est bien. Je ne sais pas, moi je préfère un autre sport avec un ballon orange. Mais pour le coup, Cairn me donne envie, ne serait-ce que par sa direction artistique et son ambiance. Et puis le 5 novembre prochain, j'aurais probablement que ça à faire, de grimper des montagnes. C'est prévu sur PS5 et PC.



Mortal Kombat: Legacy Kollection Si vous aimez les jeux Mortal Kombat des années 90 et 2000, peut-être que Mortal Kombat: Legacy Kollection est fait pour vous. Sinon, vous passerez votre chemin pour aller voir à la fin de cet article. Pour le moment, on nous promet ceci dans cette compile : Mortal Kombat – 1992: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

Mortal Kombat II -1993: Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES, Genesis

Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995: Arcade, SNES

Mortal Kombat 4 – 1997: Arcade

Mortal Kombat Advance – 2001: Game Boy Advance

Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002: Game Boy Advance

Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003: Game Boy Advance

??? Tout ce beau petit monde est prévu pour courant 2025 sur PS4 et PS5.



Project Defiant Il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un nouveau périphérique chez Sony. Oui, on ne sait pas pourquoi (enfin si un peu), mais Sony va proposer un stick arcade pour l'année 2026. Ce stick proposera pas mal de bons matos, comme un joystick numérique, des touches dotées de switchs mécaniques, et un pavé tactile comme la DualSense. Le design reste dans la ligne directrice de la PS5, et ce pad utilisera le PS Link, une technologie de connexion sans fil à latence ultra-faible. La bonne nouvelle est qu'il sera aussi compatible PC, en sans fil ou via un simple câble USB-C. Pas de prix pour le moment, mais sachez le tout de suite : ça va douiller.



Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Je passe rapidement, puisqu'il s'agit juste d'une nouvelle bande-annonce de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. On avait déjà toutes les infos et pour rappel, il sort le 28 août 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.



Nioh 3 Surprise ! Nioh 3. L'atmosphère de ce nouvel épisode a l'air assez ouf, mêlant samurai, ninja, shogun et fantasy. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis conquis. Même si je n'ai jamais joué au deux premiers épisodes. C'est prévu courant 2026 sur PS5 et PC.



Thief VR: Legacy of Shadow C'esy bien, Sony continue d'alimenter son pauvre petit PS VR2 qui prend la poussière chez un paquet de gens. Pour cela, Thief VR: Legacy of Shadow. Franchement, fallait se lever tôt pour l'annoncer celle-là. Pas de date précise, à part un vague 2025.



Tides of Tomorrow En juin 2024, Billou avait fait le résumé des Day of the Devs 2024, et Tides of Tomorrow était présent. À l'époque, on ne savait pas grand chose du nouveau jeu de Digixart, mais il semblerait bien que Tides of Tomorrow soit un peu plus qu'un jeu d'aventure solo. En effet, on pourra voir des fantômes du passé. Et ceux-ci sont des joueurs, qui sont passés par des événements avant nous. On verra ce que ça donne manette en main, le 24 février 2026.



Astro Bot Toujours sur ma wishlist des jeux à acheter cette année (et à finir du coup), Astro Bot revient rapidement pour nous prévenir que le DLC Challenge est disponible dès maintenant. Voilà. Et c'est gratuit. Sea of Remnants Alors là, je ne sais pas quoi en penser. Au premier abord, Sea of Remnants pourrait me plaire. Il s'agit d'un jeu de pirate assez soigné, avec des blagues ici et là, et une air de cartoon. Maintenant, reste à savoir si c'est un jeu d'aventure, un jeu de réflexion, ou tout autre chose. Cette bande-annonce n'est pas très claire, à part sur sa date de sortie : 2026.



Sword of the Sea Quand la bande annonce commence, je me dis "oh, c'est une suite à Journey ?". Et puis en voyant les références ensuite, je me suis souvenu que Giant Squid bosse sur Sword of the Sea. Et malheureusement, ça a l'air moins poétique que d'habitude, puisqu'il s'agit d'une sorte de jeu de snowboard sur sable. Ca sort le 19 aout sur PS5.



FBC: Firebreak Peut-être par peur d'un bide, Remedy nous rappel que FBC: Firebreak sort le 17 juin. Donc dans 12 petits jours. PS Plus catalogue Un jour, je ferai peut-être un article sur l'abonnement PS Plus (c'est certain en fait) et sur ce qu'il propose réellement. Mais honnêtement, qui a envie de se prendre un abonnement pour jouer à Deus Ex (le tout premier), Twisted Metal 3, Twisted Metal 4, les versions PlayStation de Resident Evil 2 et 3, mais aussi Myst et Riven. Qui ? Entre juin et juillet. Qui sont ces gens ? First Light 007 Annoncé en novembre 2020 sous le nom Project 007, IO Interactive peut enfin révéler à quoi ressemble ce fameux projet James Bond, qui a désormais un nom, First Light 007, mais aussi une grosse bande-annonce qui tabasse bien comme il faut ! On se retrouve avec un James Bond assez jeune et plutôt beau gosse, dans un jeu à la troisième personne qui rappelle évidemment les Uncharted et tout le tralala, mais avec des éléments d'infiltrations que le studio maîtrise bien avec Hitman. On tient peut-être là le James Bond qu'on attend depuis quelques années ! Bon par contre, il faudra encore patienter un peu, puisque la date de sortie est prévue pour courant 2026. Oui, il s'est passé 6 ans entre l'année du début du projet, et la date de sortie.



Ghost of Yotei Pas de surprise pour Ghost of Yotei, qui continue sa petite communication tranquillement, avec cette toute petite vidéo pour nous annoncer du gameplay en juillet. Pour rappel, le jeu de Sucker Punch Productions sortira le 5 octobre prochain.



Marvel Tokon: Fighting Souls Alors là, c'est peut-être la plus grosse annonce, et ça fait plaisir, puisqu'il s'agit d'un jeu de combat développé par Marvel Tokon: Fighting Souls est prévu pour 2026 sur PS5 et PC. Et oui, on comprend mieux le fait que Sony sort un stick arcade.



Second jeu et énorme retour en arrière, puisque Capcom revient nous parler de, qui a bien évolué depuis la première fois où j'en ai parlé sur Factornews, en juin 2020 . À l'époque, ce jeu était attendu pour 2022, ce qui semblait tellement loin... Nous sommes 5 plus tard, et promis, Capcom nous annonce une vraie date pour cette arlésienne, à savoir. Normalement, c'est toujours prévu sur. Et à première vue, on s'oriente vers un jeu d'action bien bourin, avec des bouts d'IA du futur, du Vanquish dans certains moves et une petite fille qui a, en 2025, de bien jolis cheveux.Là aussi, aucun doute dès les premières séquences de jeu, j'ai reconnu la patte Suda 51 ! On se retrouve donc avec ce que fait le bonhomme depuis un moment, à savoir un mixe entre No More Hereos Killer 7 et un paquet de références mangas. C'est évidemment day ichi, en support au petit Grasshopper Manufacture , qui fait partie de NetEase depuis 2021. Et j'ai comme l'impression que pour une fois, Suda51 a eu un vrai budget pour bosser. Cependant, iJe passe rapidement sur Silent Hill f , qui revient avec une nouvelle vidéo, tout en rappelant que le titre de Konami sortira le.​ Encore une fois, j'adore l'ambiance de ce Japon des années 60, avec des étudiants qui ont l'air d'en baver sévère.