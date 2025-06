Day of the Devs: Summer 2025 Edition, le gros résumé

Plus long et plus fourni que l'année dernière, le Day of the Devs cuvée 2025 est toujours un franc succès avec des longs formats sur des jeux déjà vus cette année et quelques belles nouveautés.

Big Walk

Sword of the Sea

Mixtape

Possessor(s)

Moonlighter 2

Please, Watch The Artwork

Relooted

Ratatan

Thick As Thieves

Pocket Boss

On l'avait déjà vu l'année dernière et il revient pour faire parler de lui cette fois-ci plus en profondeur. Le nouveau jeu des développeurs de Untitled Goose Game se veut être une aventure d'exploration à plusieurs dans un vaste monde inexploré. Enfin, quand on dit "jeu", les développeurs le qualifient même d'un titre dans lequel on ne ferait que discuter (en vocal ou à l'écrit) et se balader entre potes. Un jeu de rando avec des personnages bizarres quoi. Bien sûr, il y aura des puzzles à résoudre, toujours à plusieurs, mais le principal kif du jeu sera de grimper en haut d'une montagne pour observer une vista incroyable au soleil couchant, avant de repartir à l'aventure. Y'a une volonté de réduire l'aventure à son concept brut qui me botte bien, j'ai envie d'en voir plus. Big Walk arrive l'année prochaine sur PC et consoles.Le nouveau jeu du directeur créatif de Journey, Abzu et The Pathless se montre à nouveau. C'est toujours du Journey x surfing dans un monde vaste. En bref, un mélange de ses précédents jeux. Mais ça a l'air cool. Son patron nous explique qu'il a intégré pas mal de mécaniques de skate dans le jeu. Si le titre peut se payer quelques surprises comme le multijoueur dans Journey , pourquoi pas !L'un des jeux que j'attends le plus cette année, Mixtape raconte la fin d'une époque et la dernière soirée de lycée d'une bande de potes à qui il va arriver des expériences surnaturelles. Le jeu se paye une bande originale d'anthologie (The Smashing Pumpkins, Portishead, The Cure, Iggy Pop et j'en passe). Très très très envie d'y jouer ! Le jeu sort cette année sur PC et consoles.Le nouveau Heart Machine se montre plus en détail. Il y sera toujours question d'un platformer-action dans une ville envahie par les démons. Après avoir conclu un pacte avec un démon pour sauver sa vie, Luca, le héros, développe de nouvelles aptitudes qui lui permettront d'évoler dans les différentes zones de la ville. Le jeu sort en fin d'année et une démo est déjà disponible sur Steam.Le 1, mais en mieux. Moonlighter 2 revient cette fois-ci en 3D, mais n'a pas oublié ce qui avait fait son charme, à savoir une direction artistique vraiment chiadée, et un gameplay entre exploration de donjons aléatoires et vente du matos récupéré dans un magasin entre les runs. Le gameplay a l'air toujours aussi satisfaisant et évidemment, c'est une pépite à suivre d'ici sa sortie cet été sur PC et consoles.Après Please, Touch The Art, Thomas Waterzooi revient avec quelque chose d'encore plus abouti, un jeu à l'ambiance surréaliste dans lequel vous jouez un gardien de musée qui va devoir observer et trouver les différentes entre des peintures de grands maîtres revisitées, pendant une nuit un peu spéciale. Ca sort cette année sur PC.Le nouveau jeu de Nyamakop (les créateurs du chouette wobbly-platformer Semblance ) prend de l'envergure. Il sera ici question de retourner des objets de culture africaine à ses propriétaires en allant voler les musées qui les détiennent encore. C'est évidemment un jeu engagé puisqu'on estime que 90% des artefacts liés à l'histoire, la culture et les religions des peuples africains dorment dans des musées aujourd'hui... Dans le futur proche de Relooted , un groupe d'action sud-africain devra planifier ces vols en trois phases : un repérage des lieux et des sorties possibles, la préparation du vol en manipulant des objets à l'intérieur du musée pour faciliter le parkour du voleur et sa fuite, et enfin le vol en lui-même. Le jeu sur PC et Xbox Series.Le créateur de Patapon en dévoile un peu plus sur sa suite spirituelle. Il sera toujours question de diriger une armée miniature à l'aide d'actions qui déclencheront des cris de guerre, à déclencher en rythme avec la musique pour booster lesdites actions. Sans grande surprise, on y retrouve la même patte graphique très colorée accompagnée de dessins faits mains et les mêmes voix mignonnes que dans l'original et sa suite. Le jeu sort le 25 juillet en accès anticipé et une démo est déjà disponible sur Steam.Ok on va prendre des pincettes parce qu'on va parler du prochain jeu de Otherside et bon... Underworld Ascendant n'était pas très glorieux (fun fact, ils en ont tellement honte qu'ils ne le mentionnent même pas sur leur site). Avec Warren Spector, on est habitués aux belles paroles, mais après en avoir vu un peu plus, on peut peut-être espérer quelque chose d'intéressant. Enfin bref, Thick As Thieves propose de s'infiltrer dans des bâtisses et d'aller chiper des objets en multijoueur. Le hic, c'est que les autres joueurs ont aussi un objectif à accomplir et qu'on peut leur tendre des bâtons dans les roues. Les développeurs nous parlent d'objectifs et indices aléatoires à chaque run, d'une grosse emphase sur le son et bon, on a vraiment envie d'y croire. Les playtests sont ouverts et on va essayer de chopper une place pour juger du projet.Dans ce jeu minimaliste, on dirige un employé qui doit satisfaire son boss en lui montrant des courbes et camemberts aux statistiques avantageuses. Il faudra donc tout faire pour triturer les charts dans des puzzles qui deviendront rapidement loufoques. Sortie cette année sur Steam.Et si jamais votre truc inavouable, c'est de vous extasier devant la superbe barbe de Tim Schafer, vous pouvez revoir l'entièreté de la conférence ci-dessous.