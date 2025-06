Indie Quest 2025 - Jeux Obscurs: Expedition 43

Vendredi dernier, comme beaucoup de vendredis, une vidéo est sortie sur les Internets mondiaux. Cette vidéo, nommée 40+ Exclusive Indie JRPG Reveals & Trailers | Indie Quest 2025 est exactement ce que son titre indique : une collection de 43 jeux JRPG à sortir cette année, ou la prochaine.

On s’est dit qu’on allait en parler parce que c’est toujours bien de donner de la visibilité à des studios fauchés, et je suis à peu près sûr que vous n’avez pas regardé la vidéo, vu le nombre de vues et les commentaires qui ne viennent quasiment que de développeurs ayant leur jeu qui y apparaît.Sachez que les liens de cet article pointent vers les pages Steam des jeux, donc pas d'arnaque avec un vieux lien redirigeant vers une recherche Factornews , aujourd'hui ! J'ai également hésité à mettre les trailers mais quand il y a trop de vidéos, ça fait planter les navigateurs des petits rigolos qui utilisent leur téléphone pour venir sur le site, donc je m'en suis passé. Ouais, c'est un peu l'article de la flemme et de la mauvaise foi.À cette occasion, j’ai découvert ce qu’était un JRPG. Comme un idiot, j’ai toujours associé le combat au tour par tour plus ou moins en temps réel, comme nous l’avaient servi les Final Fantasy jusqu’au… douzième épisode ? Ou le dixième ? Bon, j’imagine que la définition a dû être étendue pour se détacher d’éléments de gameplay spécifiques, vu la gueule des derniers épisodes. Je sais maintenant que “JRPG” semble indiquer “qui a un scénario”. Ainsi, d’après les trailers présentés, je peux maintenant dire que God of War, Hyperlight Drifter, Undertales, ou encore XCOM, sont des JRPG.Maintenant que nos horizons sont bien élargis, préparez-vous à une heure et demi de bandes-annonces. Non, je déconne, il y a 15 minutes de “La vidéo va bientôt commencer”, parce qu’éditer sa vidéo pour commencer au bon moment, c’est tellement 2015. Ensuite, plus ou moins régulièrement, vous pourrez rencontrer des vidéastes que je ne connais pas vous présentant ces jeux que vous ne connaissez pas encore, donc le contenu réel passe assez vite, surtout à vitesse 1,25, voire 2, et en appuyant régulièrement sur la flèche de droite. Vous verrez, ça passe tout seul !Niveau contenu, il y en a de toutes les couleurs. J’ai aussi envie de dire “et de tous les genres” mais ce ne sont, manifestement, que des JRPG. Vous pourrez donc trouver du pixel art à gros carrés, à l’instar des Final Fantasy des débuts, du pixel art avec une plus grosse définition, parfois même très joli, de la 2D dessinée à la main, de la 3D moche genre Final Fantasy 7, et, parfois, de la jolie 3D. Vous pourrez même avoir des mélanges, comme le font Octopath Traveler ou Wildermyth, avec des personnages en 2D sur des environnements en 3D. C’est fou, tout ce qu’on peut faire.Bon, généralement, dès que j’ai vu de la fantasy, mon cerveau a crié “SUIVANT” bien fort, ce qui m’a permis de ne pas trop m’arrêter sur la majeure partie. Les deux Pokémon-mais-pas-trop-pour-ne-pas-se-prendre-un-procès-de-la-part-du-petit-artisan-procédurier-de-Kyoto, Disc Creatures WORLD et Serial World , ont aussi eu le même sort, mais je les cite pour les intéressés. Les budgets semblent grandement fluctuer, entre les trois ou quatre jeux qui ont reçu de la thune, comme Runa , et les titres qui semblent sortir d’un dortoir étudiant encore plein de rêves et d’espoirs avant la collision avec le monde vicié dans lequel nous vivons.J’ai ouvert… laissez moi compter… sept onglets, pour des jeux qui ont un tant soit peu retenu mon attention alors je vais les citer, parce que je fais ce que je veux.Tout d’abord, Kingdoms of the Dump , parce qu’on peut y jouer une poubelle qui marave différents objets et substances. C’est rigolo.Ensuite, My Familiar nous fait traîner dans les bas-fonds d’un univers plein d’animaux antropomorphes, sur un petit rap personnalisé qui fait très années 2000. On y croise des flics cochons ou bergers allemands, on tire sur des hippopotames qui portent une boom box sur les épaules, c’est original. Escape from Ever After nous propose de sauter dans des livres de contes, faisant varier ses univers, afin de lutter contre des porcs capitalistes qui veulent mettre la main sur tout. C’est mignon, ça bouge bien, et ça a l’air sympathique.Aïe, un jeu médiéval fantastique. To the Grave: The Wildlands of Faenora est un… roguelike ? Ah non, j’suis bête, c’est un JRPG. D’ailleurs, d’après la page du magasin, JRPG se dit “tactical turn-based roguelite” en anglais. C’est joli et ça ressemble un peu à ma came.Autre jeu de stratégie tactique, pardon, JRPG, Dobbel Dungeon , avec sa 3D lisse et simple mais pourtant tout à fait à mon goût, nous propose de partir à l’aventure pour briser une malédiction. Sur la route, nous pourrons tabasser des gens en utilisant des dés et des compétences.Inattendu, voilà le mélange jeu de rôle (qu’il va aussi falloir m’expliquer, parce que, pour moi, dans les JRPG, il n’y a quasiment jamais de jeu de rôle à proprement parler) et… jeu de rythme ! Dans Nocturne , nous naviguons dans un au-delà futur, après l'extinction de l’humanité, où nous pourrons nous promener et vivre une trépidante aventure ponctuée de combats nous demandant d’appuyer sur D, F, J ou K dans le rythme. Hmmm… soit. Amateurs de Guitar Hero, vous allez pouvoir jouer à un jeu avec un scénario, n’est-ce pas dingue ?Je n’ai pas compris ce qu’étais Gales of Nayeli . J’ai cru y voir du Advance Wars (le fameux JRPG) mais… je ne sais pas. La description Steam ne m’a pas beaucoup aidé. C’est pas moche.Le tout dernier segment de la vidéo est dédié à une annonce EXCEPTIONNELLE ! En effet, un jeu y est présenté, et c’est un pot pourri des plusieurs titres présentés avant, réunis en un seul crossover épique. Il nous sera donc possible, grâce à Infinite Alliance , de jouer les personnages mémorables, mais aussi de combattre les ennemis tout aussi marquants, de plusieurs jeux obscurs auxquels nous n’aurons pas joué ! Précision importante, ce jeu-mixeur sera gratuit, donc bon… ça s’fait… non ?Bon, je suis salé mais je suis aussi sûr qu'il y a, dans le tas, des petites pépites pour celles et ceux qui aiment les jeux de niche, les bonnes petites histoires ou écrire des vidéos inspirantes et profondes sur le sens de la vie au travers des jeux vidéo. Après tout, même après de nombreuses années, je me rappelle de To the Moon, qui, malgré son apparence pas folle de jeu fait avec GameMaker, m'a raconté une jolie histoire avec de jolies musiques.