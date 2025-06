Summer Game Fest 2025 - Édition mauvaise foi

Ce week-end, c'était le Summer Game Fest de 2025, un festival regroupant plusieurs événements dont la conférence Unreal et le State of Play , précédemment résumé par Frostis. Et vendredi soir, c'était le gros morceau avec la montagne de trailers et d'annonces, étalés sur trois heures et demi. À l'aide.

Death Stranding 2

Chronicles: Medieval

Sonic Racing: CrossWorlds

End of Abyss

Mouse: P.I.

Game of Thrones: War for Westeros

Atomic Heart 2

The Cube

Marvel Cosmic Invasion

Felt That: Boxing

Killer Inn

ARC Raiders

Dune: Awakening

Mio: Memories in Orbit

Out of Words

Mafia: The Old Country

LEGO Voyagers

Nicktoones and The Dice of Destiny

Fractured Blooms

The Seven Deadly Sins: Origin

Jurassic World Evolution 3

Deadpool VR

Dying Light: The Beast

Mixtape

Towa and The Guardians of the Sacre Tree

Acts of Blood

Scott Pilgrim EX

LEGO Party!

Wildgate

Blighted World

ILL

Mecha BREAK

Infinitesimals

Last Flag

Wu-Tang: Rise of the Deceiver

Into The Unwell

Splitgate 2

Stranger Than Heaven

Resident Evil 9: Requiem

C'est l'histoire d'un mec avec une épée...

Mortal Shell 2

Code Vein 2

Onimusha: Way of the Sword

Chrono Odyssey

Lies of P: Overture

Mina the Hollower

Wuchang: Fallen Feathers

Nous avons discuté entre nous et nous pensions ne pas faire de résumé, parce 3h25 de vidéo (deux heures d'événement principal plus le Day of the Devs focalisé sur les studios indépendants), c'est long. C'est très très très long. Comme vous le savez probablement, la rédaction de Factornews se base sur le bénévolat et le volontariat (raison pour laquelle nous pouvons nous permettre l'absence de publicité dans ce monde numérique corrompu), et passer toute une journée pour faire un résumé, c'est pas la définition du week-end idéal.Cependant, comme nous ferions tout et n'importe quoi pour vous, dans notre esprit de journalisme total, voici un résumé bâclé. Ici, nous allons tenter de couvrir tous les titres annoncés, au moins par leur nom, lors de l'événement principal du Summer Game Fest (avec 59 annonces !) et parfois y ajouter quelques mots pour donner un avis subjectif et ajoutant une plus value douteuse. La partie le plus intéressante, le Day of the Devs est traitée dans un autre article par notre cher Billou.Pour ne pas faire prendre feu aux téléphones des lecteurs, seuls les liens vers les trailers sont indiqués, sans intégration des vidéos cette fois.C'est parti !Comme d'hab, on n’y comprend rien. Et surtout on ne voit rien du jeu. Cette "démo" n'aura servi qu'à introduire deux nouveaux personnages / acteurs. On sera néanmoins vite fixés sur le jeu vu qu'il sort le 26 juin, soit dans moins de trois semaines.Le seul bout de gameplay du trailer montre un mec sur un cheval. Je ne sais pas ce que c’est, une sorte de jeu de rôle ? Ça semble se vouloir médiéval """réaliste""" (à l’image de Kingdom Come). Bref le titre du jeu semble nous en dire plus que la vidéo, joli tour de force.Vous n’avez pas vendu un rein pour acheter une Switch 2 ? Pas d’inquiétude, Mario Kart sort aussi sur les autres plateformes, sous le nom de Sonic Racing. On y trouve plein de personnages des différentes propriétés intellectuelles de SEGA, pour un fan service XXL. Il y a même "World" dans le titre, un signe qui ne trompe pas pour nos yeux aguerris et notre expertise basée sur notre expérience d'experts.Un jeu d’horreur type Signalis ? Du twin stick shooting, des monstres dégueulasses et de l’ambiance oppressante, c’est parti ! Accessoirement, un des jeux qui me hype le plus de toutes ces annonces.Un petit boomer shooter avec une jolie direction artistique typée Mickey des années 30 du domaine public en noir et blanc. C'est Cuphead en FPS en gros.Un jeu reprenant les visuels de la série, jusqu’aux visages des acteurs. Le trailer montre des gens qui se battent et… c’est tout. Et si on banissait une fois pour toute les trailers sans gameplay ? Sortie en 2026.C’est joli et on ne comprend pas grand chose au trailer à part que c’est toujours un jeu de rôle FPS rétro futuriste. Je ne connais que très peu le premier, sachant juste qu’il y avait un frigo salace dedans.Un Rubik’s cube géant qui vole dans un décor pour FPS multi “MMORPG” hyper sexualisé. Meh.Un beat ‘em up en pixel art dans l’univers Marvel avec Dotemu aux manettes. On va commencer à se lasser de ces déclinaisons, messieurs.J’avais pas ça sur mon bingo. Un jeu Rocky avec des marionnettes. Ça a l'air complètement barré. À voir ce que cela donne manette en main.Un jeu de déduction sociale, où certains sont des tueurs et d’autres des victimes potentielles et le tout se règle à coup de fusil à pompe… ? Je pensais partir sur un The Ship, mais je me retrouve face à un Loup Garou / Hitman et je ne comprends plus riesn sur comment on concilie toutes ces mécaniques.Un autre trailer. On a déjà une preview. Encore un trail +er pour ce MMORPG. C’est… pas très joli. Les animations sont pas dingues mais bon, c’est pas forcément ce qu’on attend d’un jeu du genre, j’imagine. Vous pouvez jouer au titre à sa sortie en payant cher, ou attendre un peu pour y jouer moins cher.Certains n’ont le budget que pour trente seconde de trailer, parce qu’il faut se rappeler que tout ça coûte extrêmement cher. Mio est un Metroidvania tout joli et possède déjà une démo. Et cela s'annonce vraiment pas mal du tout.Un petit puzzle game pour deux joueurs en stop motion. On n'a jamais assez de jeux co-op, alors on prends volontiers. C’est joli mais c’est une exclu Epic Games Store. Billou vous en parle ici. Le nouveau Mafia se dévoile encore et met l'emphase sur l'histoire. Encore deux mois à patienter, ou pas.Malgré mon cynisme et mon aversion pour la publicité et le culte de la propriété intellectuelle, on a réussi à me faire vouloir acheter un jeu LEGO. C’est ici une petite aventure toute mignonne à deux joueurs. Maudit consumérisme.Note de Ricardo : gros fan des briques Lego, beaucoup moins de leurs jeux video, j'avais néanmoins adoré Lego Builder's Journey , et ce Voyagers en reprend la représentation graphique ainsi que le gameplay pour nous proposer un jeu co-op que je ne manquerai pas de dévorer day one.Allez, un peu plus de propriété intellectuelle ! Ici, Nickelodeon sort ses personnages pour un jeu d’action.Faites pousser à manger dans votre jardin et faites à manger. À un moment, le tout se transforme en jeu d’horreur. Un mélange des genres qui n'ont pas l'air d'être bien miscibles.Je ne connais pas du tout le Manga, et encore moins l'animé, donc je n'ai aucune attente sur ce jeu. Mais il faut reconnaitre que c'est epoustouflant graphiquement. On est arrivé à un point ou un jeu vidéo avec ce style est plus beau qu'un animé, c'est très satisfaisant et augure de très belles choses à venir.Il y en a eu deux autres avant pour savoir à quoi vous attendre. Y avait-il vraiment besoin d'en faire trois opus ?Du grand n’importe quoi en VR, exclu Meta.Une histoire de vengeance à éclater des gens et des zombies en FPS, à sortir au mois d'août. La réalisation est quand même à mettre dans le haut du panier.Un délire nostalgique d’une vie que vous n’avez jamais vécue mais que vous avez bouffé toute votre jeunesse, grâce au soft power états-unien. Soyez des lycéens américains en dernière année qui vivent des aventures formatrices pour leur vie, tout ça, tout ça. Anapurna.Hades en version animé japonais. Nope.The Raid en moins spectaculaire, mais c'est de "la bagarre". Alors, qui sait, ça sera peut-être une bonne surprise, comme Sifu.Un autre beatm ‘em up en pixel art. Cette fois, c’est Scott et ses potes qui cassent la gueule à des méchants.Vous n’avez pas de Switch 2 pour le futur Mario Party ? LEGO Party est là pour vous. Difficile de passer de LEGO Voyagers à ça.Un nouveau trailer pour un jeu que j’attends ! Bon, il s’agit d’un extraction shooter de plus (Hunt Showdown, Escape from Tarkov, ARC Raiders…) mais ne partez pas tout de suite en courant, celui-là a un twist ! On y incarne l’équipage d’un vaisseau qui doit récupérer un bidule et s’enfuir avec. D’autres équipes, avec d’autres vaisseaux, ont le même but. On doit donc mêler le pan pan en FPS avec la gestion et la protection du vaisseau. On aura droit à une open beta toute la semaine prochaine (du 9 au 16 juin) et le jeu devrait sortir fin juillet.Un joli jeu d’aventure par le studio derrière Nobody Saves the World et Guacamelee. Oui, merci.Un FPS d’horreur pour les amoureux du genre flipette. Le hypomètre a frémi.Un free-to-play PvP avec des gros robots. Piou piou piou ! BOOM !Un jeu de tir à la troisième personne qui nous met dans la peau d’un alien tout petit qui combat des robots. Exclu Epic Games en 2026. Billou vous en parle ici. De la capture de drapeau groovy en équipes de cinq joueurs. La DA est à 99 % pompée sur Fortnite. Ça ne part pas hyper bien.Un jeu d’action coopératif cross média avec un film des membres du Wu-Tang Clan. Kamoulox.Un roguelike solo ou coop avec une esthétique de vieux cartoon. Ca bouge hyper bien, je wishlist ça de ce pas.Pan pan boum boum sur du Imagine Dragons premier degré. J’suis trop cynique pour ça.Vous aimez les jeux de From Software (Dark Souls, Sejiro, Elden Ring, etc.) ? Pas moi, mais beaucoup de game designers les aiment et ces titres ont eu une influence massive sur les jeux vidéo des dernières années. Voici donc des jeux qui sont leurs enfants directs ou indirects, dans le genre “un mec avec une épée”.Un mec avec une épée, le retour.Peut-être avons-nous ici un bébé (avec une épée) de Devil May Cry ? Ceux qui auront joué au premier sauront mieux que moi.Un mec avec une épée au Japon.Un mec avec une épée, édition MMORPG.Un DLC d’un mec avec une épée.Une souris turbo rétro avec une épée, par les créateurs de Shovel Knight.Une meuf avec une épée en Chine.