Future Games Show Summer Showcase 2025, le récap

Présenter pas moins 72 jeux en deux heures, c'est la mission que s'étaient donnés Laura Bailey et Matt Mercer cette année pour le Future Games Show Summer Showcase 2025. Et la nôtre, c'est de vous en extraire le meilleur, soit 17 jeux, à découvrir en une quinzaine de minutes de lecture.

The Expanse Osiris Reborn





On ne l'avait pas vu venir, mais les agitateurs du cRPG Owlcat Games s'associent à Alcon pour produire un action-RPG à la troisième personne autour de l'univers de The Expanse. C'est bourrin, y'a de la destruction de bâtiments, de la zéro G et des sons étouffés dans l'espace, bref, j'en veux dans mes veines. Sortie quelque part en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Echoes of the End





Prenez God of War, échangez Kratos et son fiston par une sorcière et un vieux monsieur avec un grappin et vous obtenez le prochain jeu cassé édité sur le label Deep Silver à venir cet été sur PC, PS5 et Xbox Series.

Herdling





J'ai adoré leurs précédents jeux, alors j'avoue ne pas être très objectif lorsqu'il faut parler du nouveau Okomotive . Mais on y jouera un berger qui devra prendre soin de son cheptel. Ca a l'air toujours aussi méditatif et j'ai qu'une hâte, c'est y jouer à sa sortie cet été sur PC, PS5 et Xbox Series.

Sleep Awake

Yet another thriller psychologique bizarroïde introduit par une bande-annonce cryptique. Encore une histoire à dormir debout si vous voulez mon avis...





Eriksholm: The Stolen Dream





Une petite entrevue avec ses développeurs pour vous rappeler que Eriksholm s'annonce comme un bon petit jeu d'infiltration narrative et qu'il est désormais daté au 15 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series. Et si vous avez loupé notre preview, on vous invite à aller la lire par ici

Constance

Titan Quest II

Plus on en voit... plus on en voit. Maintenant, il s'agirait de mettre les mains dessus. On croise les doigts pour le croiser dans les allées de la Gamescom, un peu avant sa sortie prévue en accès anticipé sur Steam cet été et plus tard sur consoles.





Deathground

Des dinos et des hommes. Le survival multijoueur se montre à nouveau pour présenter ses bêbêtes et quelques-unes des cartes que l'on va devoir traverser seul ou entre amis.





Hell Is Us

On en a déjà parlé plus la semaine dernière, mais il bouffe à tous les râteliers, alors, on le retrouve à nouveau pour une entrevue avec son directeur créatif. Le jeu sort le 1er septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.





Sacrifire





Et voilà le segment Sacrifire annuel qui présente de nouvelles images et un nouveau report (cette fois-ci au premier trimestre 2026) pour ce jRPG polonais.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020





Ambiance test de dépistage COVID pour la nouvelle bande-annonce de Directive 8020 . On espère qu'il va redorer le blason de la série à sa sortie le 2 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Hela

Elle a ce petit supplément d'âme, la nouvelle bande-annonce de ce platformer 3D dans lequel on va suivre les aventures d'une souris et de son compagnon de route batracien. Les animations ont l'air encore un peu raides, mais le développement suit son cours.





Reach





Entre parkour et action, le nouveau jeu de nDreams à destination des Meta Quest 3, PSVR 2 et autres PCVR a l'air assez intéressant et on va essayer de poser nos mimines dessus lors de la Gamescom.

Crisol: Theater of Idols





Attention ça pique, entre son thème madones espagnoles et ses armes qui demandent de se faire transpercer les mains pour les recharger, on baigne ici dans le FPS pour masos. Pas de doute, on est bien devant un jeu Blumhouse Games . Sortie en fin d'année sur PC, PS5 et Xbox Series.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster





Nightdive Studios fait de nouveau des miracles en ajoutant un mode multijoueur cross-plateformes à son remaster de System Shock 2 . Le jeu est toujours prévu pour le 26 juin prochain sur PC et consoles.

Hope in the City





Visuellement intéressant et scénaristiquement intriguant, Hope in the City donne envie d'en voir plus. On essayera de le croiser à Cologne cet été.

Holstin