EA Play débarque enfin sur le Xbox Game Pass PC

Annoncée pour une arrivée en fin d'année 2020, mais finalement repportée de quelques mois, l'offre EA Play est enfin intégrée dans le Xbox Game Pass dans sa version PC et ce, dès demain ! Un gros coup pour Microsoft pour signe là encore un énorme deal, et ajoute à son catalogue 60 jeux supplémentaires.​Dans les détails, et c'est important de le souligner, l'EA Play est une offre de chez Electronic Arts permettant de jouer sous abonnement à un catalogue de jeux, que ce soit sur consoles ou PC. Les tarifs allant de 3,99 €/mois dans sa version simple (ou 24,99 €/an), à 14,99 €/mois (ou 99,99 €/an) dans sa version Pro. Et mine de rien, c'est quand même assez engageant quand on ne joue qu'à Fifa et deux trois jeux à côté.Mais c'est tout de même un abonnement supplémentaire, qui s'ajoute à un possible Xbox Game Pass (9,99 €/mois) ou Xbox Game Pass Ultimate (12,99 €/mois). Et bien ce coût supplémentaire n'existe plus, puisqu'avec ce deal, Microsoft a donné un chèque suffisant gros pour qu'EA y trouve son compte.Dès demain, il sera possible de retrouver Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi quelques Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer ou Les Sims, pour 0€ supplémentaires. Mais il y aura tout de même une petit bidouille à faire sur PC, comme installer le EA Desktop, actuellement disponible en bêta par ici . On a rien sans rien !