​​LudoNarraCon 2023, notre sélection sans mauvais jeux démos

Le petit festival des jeux narratifs qui monte, qui monte, est de retour pour une 5e édition. Et en plus des 12 panels à venir ces deux prochains jours (voir le planning par ici ), la LudoNarraCon 2023 met en avant 43 jeux soit déjà disponibles et encore chauds ou alors à venir d'ici à 2024. On a pu découvrir un gros paquet d'entre eux en avant-première et on vous propose une petite sélection de six titres que vous pourrez tester directement ces prochains jours sur Steam et qu'il ne faudra pas manquer lors de leur sortie.Et on attaque tout de suite dans le dur avec Stray Gods: The Roleplaying Musical/ Un roman graphique/comédie musicale mâtinée de RPG sur fond de dieux grecs venus foutre la zizanie dans un groupe de musique. Calliope a été assassinée et entre deux répèts' vous devrez élucider le crime et utiliser vos pouvoirs divins ou pas pour gagner en célébrité.Stray Dogs, c'est aussi une surtout une pléiade de stars dans tous les sens : David Gaider à l'écriture, Austin Wintory à la composition et un casting voix 5 étoiles avec entre autres Felicia Day, Laura Bailey et Troy Baker pour ne citer qu'eux. Graphiquement, le jeu a un petit air de The Wolf Among Us et on regrette que la démo ne soit hélas beaucoup trop courte. En tout cas, on reparlera du jeu à sa sortie début août.Et une nouvelle démo, une, pour The Invincible qui n'en finit plus de se teaser par petites touches. Cette fois-ci, les quelques minutes de jeu nous proposent de découvrir le site d'atterrissage de la mission scientifique sur Regis III. On y bidouille à nouveau quelques trucs et on passe son temps à lire des journaux personnels aussi léchés que ses environnements extra-terrestres. L'ambiance est toujours et encore hallucinante.Par contre, la démo manque toujours autant de finition, dans son gameplay comme dans sa technique, et commence à nous faire craindre le pire pour la sortie toujours pas prévue au programme.Annoncée pendant la LudoNarraCon , la nouvelle bizarrerie du studio derrière Speed Dating for Ghosts se propose de vous faire vivre la vie d'un Factorjournaliste, enfin d'un reporter stagiaire de l'espaaaAAaaace. A peine débarqué dans sa rédaction, le petit robot se retrouve affublé des pires papiers à gratter de la galaxie : l'énigmatique crash d'un vaisseau poursuivi par des robots flics, un concours de beauté de chats interplanétaires sont autant d'évènements qu'il vous faudra couvrir.A l'aide de votre flair, vous interrogerez les uns et les autres et dénicherez des indices façon point & click. Ensuite, vous devrez construire le plus beau papelard qui sera bien évidemment noté par votre rédacteur en chef tyrannique. C'est drôle, coloré, plein de trucs à fouiller et surtout pas vraiment prise de tête. A suivre.Le nouveau jeu de KO_OP débarque dans à peine plus d'un mois mais on a pas pu résister à l'envie de nous y essayer en avance. Et bon sang, c'est du lourd ! Un visual novel qui tourne lui aussi autour de la musique, mais avec un set-up original qui prend le parti pris de nous raconter la vie lycéenne de dinosaures teenagers à la veille de la tombée du géocroiseur il y a 65 millions d'années.On y découvre une bande de jeunes pas loin de percer à l'aide de leur groupe pop. On pense évidemment à We Are OFK , mais le jeu ressemble plus à un jeu musical qu'à un VN introspectif. Là encore, la démo est super courte et à quelques problèmes de son, mais aussi beaucoup de promesses. On vous en reparle très vite !Un bon petit point & click à l'ancienne, du pixel-art chatoyant et un crime à résoudre, ça vous tente ? Enfilez le complet veston de Arthur Ackerman, le notaire d'une richissime dame assassinée dans son propre train, le Reuss Express, alors qu'elle s'apprêtait à léguer sa fortune à l'une ou l'autre de ses connaissances à bord. Arthur se retrouve bien malgré lui accusé du meurtre et va devoir tout faire pour trouver le vrai coupable.Le jeu se propose de nous faire nous balader dans les wagons, et de résoudre des énigmes dans des puzzles faisant appel à la combinaison d'objets, mais sans donner dans de la logique obtuse. L'humour est évidemment au rendez-vous dans ce train plein à craquer de suspects potentiels. On l'a dit, le pixel-art est vraiment impeccable, le set-up 1920-ish façon Agatha Christie est parfait et les dialogues sont tranchants. Il ne manquait plus qu'une bande originale adaptative du plus bel effet pour qu'on le mette directement sur notre wishlist Steam. Sortie prévue en 2023.Et on termine avec le prochain jeu des Français de Dont_Nod . Baptisé Harmony: The Fall of Reverie, ce visual novel à embranchements multiples nous propose de suivre les péripéties de Polly, alors qu'elle revient sur une petite île méditerranéenne pour rechercher sa mère disparue. Elle va bientôt se retrouvée téléportée dans un monde parallèles, Reverie et ses étranges locataires, les Apparitions. Disons le tout de suite, c'est un petit coup de coeur. Côté son, le casting voix est excellent et la musique est composée par Lena Raine, rien que ça ! Graphiquement, de la 2D à la 3D ça fourmille de détails et les environnements sont vivants.Et puis l'histoire est à la fois originale, étrange et prenante. Le jeu ajoute également des éléments d'aventure avec ces embranchements qui se déverrouillent (et se verrouillent !) au fur et à mesure de vos discussions avec les uns et les autres. En tout cas, nous, on ne manquera pas d'y revenir à sa sortie courant juin.