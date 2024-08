Gamescom 2024 : Clair Obscur: Expedition 33

Sandfall Interactive fait partie des bébés-Covid. Créé pendant la pandémie par ses trois fondateurs, le studio a rapidement su vers quoi il voulait s'orienter, à savoir revigorer le RPG dit Japonais. En 2021, ils pitchaient déjà un vertical slice de leur projet aux éditeurs, et c'est finalement Kepler Interactive qui s'est embarqué dans l'aventure. Le studio compte désormais 30 personnes, entre le canal historique Montpelliérain et une antenne à Paris qui gère la motion-capture et l'aspect artistique. Leur jeu multiplateformes Clair Obscur: Expedition 33 a fait le show pendant le Xbox Games Showcase estival, et nous avons pu assister à une longue présentation de gameplay par ses développeurs à la fois avant et pendant la Gamescom.

la France post-JOs le monde alternatif de Clair Obscur. Une mystérieuse entité appelée la Peintresse a précipité le monde dans l'effroi après avoir entamé son lent processus de gommage de l'humanité. Chaque année, elle se réveille et remplace le nombre présent sur son gigantesque monolithe comme si elle égrainait un compte-à-rebours, effaçant ainsi de l'histoire les personnes âgées du nombre effacé. Depuis des années, les humains s'organisent en expéditions de plus en plus jeunes pour tenter de mettre à terme à cette lente agonie. Mais nul n'est encore arrivé à atteindre la Peintresse. Nouveau nombre, nouvelle expédition. C'est désormais à un groupe d'humains âgés de 33 ans ou moins de débarquer sur les terres de Peintresses et ses sbires. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et les expéditionnaires se sont retrouvés séparés peu après leur arrivée.



La démo commence via le second niveau du jeu alors que Gustave et Lune, deux des héros du jeu, évoluent dans un environnement subaquatique éthéré, dans lequel ils peuvent respirer et agir normalement. Ils ont eu vent que Maelle, la soeur adoptive de Gustave aurait été emmenée dans une hutte pas loin et s'y dirige, en croisant çà et là des vestiges des expéditions précédentes.



Premier coup d'oeil au jeu et première baffe, la direction artistique tabasse pas mal. Les environnements sont magnifiques, les jeux de lumière sont vraiment réussis, et le look des personnages est impressionnant. On est loin des archétypes stylisés de Final Fantasy ou Persona. Les héros transpirent la classe. Ca se voit également sur leurs visages qui sont plus beaux que la moyenne des héros de jeux vidéo. Mais l'extase est de courte durée, car les développeurs nous font rentrer rapidement dans leur coeur de leur jeu : les combats au tour par tour. On l'a dit, et on est assez d'accord avec eux, les RPG au tour par tour par ordre d'attaque, c'est rapidement ennuyant.



Les créateurs de Clair Obscur ont donc truffé ce système de jeu de petits détails permettant de réveiller et secouer le joueur. En plus des classiques auto-attaque, sorts et objets, le jeu propose un système de QTEs qui doivent être effectués par le joueur lors des actions offensives. Plus qu'un simple gimmick, ces actions rapides ont plusieurs effets : augmentation des dégâts ou des chances de coups critique, boost de la puissance d'un sort de soin. Mais à l'inverse, les rater entrainera par exemple l'interruption d'un combo ou des résultats plus funky comme Lune et ses sorts risqués qui peuvent se retourner contre elles en cas de QTE manqué.

There was a time, when 30 was young...









On apprécie le côté organique des points sensibles des ennemis qui ne sont pas de vulgaires zones arbitraires, mais qui ont un vrai sens dans la lecture du jeu (des ennemis qui se baladent en trainant une mine comme un boulet, par exemple). Toujours dans l'optique de fluidifier les combats, les développeurs ne restreignent pas l'utilisation du tir à un tour de jeu. On peut alterner tir, compétences et pourquoi pas à nouveau tir, tant qu'on a des APs dans notre réserve. D'ailleurs, Les héros ont également une batterie de sorts déverouillables dans des arbres de compétences à la Les combats s'agrémentent de mécaniques supplémentaires. Le tir permet de mettre à terre des Nevrons (les ennemis du jeu) volants ou pourquoi pas toucher l'un de leurs points sensibles pour casser leur garde ou leur faire des dégâts puissants, contre un Point d'Action (la mana du jeu, un peu à la Hearthstone qu'on regagne en début de tour).On apprécie le côté organique des points sensibles des ennemis qui ne sont pas de vulgaires zones arbitraires, mais qui ont un vrai sens dans la lecture du jeu (des ennemis qui se baladent en trainant une mine comme un boulet, par exemple). Toujours dans l'optique de fluidifier les combats, les développeurs ne restreignent pas l'utilisation du tir à un tour de jeu. On peut alterner tir, compétences et pourquoi pas à nouveau tir, tant qu'on a des APs dans notre réserve. D'ailleurs, Les héros ont également une batterie de sorts déverouillables dans des arbres de compétences à la Final Fantasy IX , mais également une compétence unique. Gustave dispose d'une capacité Overcharge qui va charger une barre au fil du combat et qu'il pourra décharger à volonté sur les ennemis. Lune crée des Stains élémentaires à chaque fois qu'elle lance un sort, elle peut ensuite les consommer avec d'autres sorts pour augmenter leurs effets. Il faut donc trouver les bonnes combinatoires.





Le jeu dispose par ailleurs de mécaniques de faiblesses élémentaires à la



Enfin Maelle peut changer sa Stance de combat. Elle passera par des états défensifs, offensifs et Virtuose (buffs offensifs maximum) en fonction des compétences utilisées. Là aussi, le jeu invite le joueur à expérimenter les synergies entre personnages, par exemple en embrasant un ennemi avec Lune, ce qui activera la Stance Virtuose de Maelle lorsqu'elle frappera cet ennemi embrasé. La défense n'est pas en reste avec une mécanique d'esquive à déclencher au bon moment qui permet d'éviter les coups ennemis. Les développeurs nous assurent même qu'on peut finir le jeu sans prendre un seul coup ! La parade, elle est également possible, mais dans une fenêtre plus réduite (mais plus généreuse que dans la grande majorité des Souls -like). Son avantage est de regagner un PA par réussite. Une parade parfaite de tous les coups ennemis vous permettra même d'asséner un coup puissant en contre. Certains ennemis obligeront les héros à éviter leurs coups en effectuant un saut lorsqu'un indice visuel apparaitra à l'écran.Le jeu dispose par ailleurs de mécaniques de faiblesses élémentaires à la Persona à exploiter, même si ce n'est pas central. Pour aller de pair avec ce système de combat qui pousse à tester des combinatoires, il fallait une gestion de build de personnages avancée.

Et celle-ci passe par les accessoires équipés par les héros. Tout d'abord, les Pictos (les pièces d'armure, trois équipés au max par personnage) possèdent tous des passifs uniques, par exemple chaque gain d'AP sera augmenté de 1. Après avoir utilisé quatre fois de suite un Picto en combat, son passif se transformera en Lumina qui pourra être exploité par n'importe quel personnage. Et les développeurs insistent, c'est ici le coeur de la customisation du jeu. On peut choisir et combiner les passifs entre eux pour créer une build unique. Lors des playtests, certains joueurs ont fait des builds spécialisés dans le tir ou l'auto-attaque, qui sont pourtant des mécaniques secondaires de base.



Ce bac à sable permet aussi de moduler la difficulté en se focusant par exemple sur la défense totale. Seules les armes sont uniques à chaque personnage et offrent passifs et niveaux de puissance. Le reste de la démo nous a fait découvrir les Gestrals, des marchands facétieux qu'on pourra provoquer en duel pour espérer dévoiler des objets cachés dans leur boutique. On a également fait la rencontre avec le Curateur, un allié mystérieux du groupe et différents hubs qui permettront d'en apprendre plus à la fois sur le lore et sur les relations entre les héros.

Sans être un monde ouvert, les niveaux du jeu sont assez vastes et proposent de la verticalité accessible via un grappin et des chemins alternatifs qui mènent souvent à des boss retors. Heureusement, on pourra faire des aller-retour entre les niveaux plus tard dans le jeu. On l'a évoqué plus haut, la direction artistique du jeu est sublime, s'inspirant de la Belle Époque, de l'art déco et du surréalisme pour donner quelque chose qui pop dans tous les sens. Idem pour la bande originale, entre chansons chantées et morceaux électro. Ca donne un petit côté jamais vu très agréable.







On note aussi l'incroyable travail des acteurs qui donnent vie aux dialogues du jeu de manière remarquable. La prestation est juste dingue de réalisme, que ce soit dans le jeu d'acteur que dans leurs voix. Mention également à la caméra en combat qui dynamite un peu l'action en alternant plans resserrés et plans larges dans des mouvements stylisés du plus bel effet. Notre preview se terminait sur la recherche du village des Gestrals. Les développeurs nous incitaient fortement à aller voir au-delà des sentiers battus pour comprendre tous les tenants et aboutissants d'un scénario qui se laissera apprivoiser par le joueur. Pour la durée de vie, compter "quelque chose dans les standards du RPG moderne".

En tout cas, Clair Obscur: Expedition 33 nous aura fait forte impression pour ce premier tête-à-tête avec le jeu. S'il faudra encore attendre pour voir si le pari sera tenu jusqu'au bout, la promesse de donner un coup de fouet salvateur à la formule ronflante du JRPG nous a conquis !