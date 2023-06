Factorcast #23 : Factorcast Remake

Factornews cède à son tour à la mode des remakes, et vous propose un nouvel épisode du Factorcast, plus de deux ans après le dernier. Pas mal de changement au programme, à commencer par Newin, notre nouvelle animatrice à qui on souhaite la bienvenue. La formule reste encore un peu floue, mais pour ce remake alpha turbo reboot HD remix + vous pourrez retrouver Newin, Fougère et miniblob discuter un long moment de, entre autres, leurs jeux du moment, d'actualités et de Resident Evil 4. Nicaulas passe également dire bonjour et du mal de Deathloop par la même occasion.



On remercie chaleureusement Newin pour son implication et sa motivation à remettre ce vénérable Factorcast sur les rails, plus de 7 ans après son lancement. On est tous un peu rouillés pour cette reprise, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques/critiques/suggestions en commentaires, pour qu'on fasse encore mieux la prochaine fois.