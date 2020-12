Ubisoft+, le nouveau nom de UPLAY+, est désormais disponible sur Stadia aux US . Cela signifie que si vous êtes abonné au service d'Ubisoft vous pouvez diffuser les jeux via Stadia sans avoir à les acheter. Mais si vous voulez du 4K, il faut aussi payer l'abonnement à Stadia Pro. Cela commence à faire cher. Sans transition, Stadia est en train de déployer son appli web qui permet d'utiliser le service sur iOS sans installer d'application r ejoignant ainsi GeForce Now