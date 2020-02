GeForce Now : Nvidia s'explique

On sait maintenant pourquoi les jeux Activision Blizzard ont disparu de GeForce Now alors qu'ils étaient présents durant la beta : Nvidia n'avait pas d'accord commercial avec Blizzard au delà de la beta . Cela ne veut pas dire que les jeux vont revenir. Et cela pose aussi une question essentielle : si l'accès à ses jeux dans le cloud ne tient qu'à une poignée de contrats, est-ce vraiment une bonne idée d'investir dans la plateforme ?