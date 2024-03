Xbox Partner Preview du 06/03 : le gros résumé

Après un Podcast Xbox Business en février qui a fait grand bruit, Xbox revient cette fois-ci avec un Xbox Partner Preview , comme l'an dernier. Une vidéo de presque 30 minutes, avec du bon et du beaucoup moins bon, mais surtout pas mal d’annonces. C’est parti pour le gros résumé !

Unknown9 : Awakening

Sleight of Hand

The Alters

Creatures of Ava

Roblox: Griefville x Chucky

The Sinking City 2

Final Fantasy XIV : A Realm Reborn

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

Monster Jam Showdown

Persona 3 Reload: Expansion Pass

The First Berserker: Khazan

Tales of Kenzera: Zau

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

On commence avec, un jeu vidéo d'action-aventure développé par Reflector Entertainment , présenté à la Gamescom 2020 . Oui, ça commence à faire long et on fait enfin la connaissance de Haroona et du gameplay qui a de très fortes odeurs d’Assassin’s Creed. Oh, on me dit dans l'oreillette qu’une grosse partie du studio sont des anciens d’Ubisoft ayant travaillés sur les franchises Assassin’s Creed et Watch Dogs. Ceci explique cela. C’estPetite nouveauté avec, un jeu de jeu de cartes à la troisième personne, développé par RiffRaff Games . On y incarnera Lady Luck (interprétée par Debi Mae West, connue pour son rôle de Meryl Silverburgh dans Metal Gear Solid), une ancienne détective privée qui s’est tournée vers l'occultisme, tout en arpentant les rues de Steeple City. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, à part que ça a l’air cool. C’est prévu surDéjà dévoilée lors du PC Gaming Show 2022 , cette nouvelle licence est toujours aussi intrigante. Le pitch denous place dans la peau de Jan, un mec vivant dans une ville en forme de roue (cherchez pas), devant se débrouiller pour survivre en évitant le soleil, tout en déplaçant son habitation. C’est assez spécial, ça sort des créateurs de This War of Mine, et surtout, il s’agit d’un survival city builder, avec des versions alternatives de Jan qui viendront lui taper la discute. En plus, ça a l’air assez fou visuellement, donc on va garder ça du coin de l'œil. C’estMon petit coup de coeur de ce Xbox Partner pourrait bien être. Peut-être que ma fibre animaliste a été touché, toujours est-il que les deux studios espagnols, Inverge Studios et Chibig , nous propose une aventure un peu écologique, ce qui n’est pas pour me déplaire. On y incarnera Vic, qui devra sauver les différents animaux de son monde, en jouant de la flûte. Un peu spécial, mais si cela fonctionne, pourquoi pas. Surtout que le scénario a été écrit par Rhianna Pratchett, fille assez douée avec un stylo et aussi fille d’un gars qui a écrit quelques livres pas trop nuls. Ce beau petit monde est prévu sur, et ce sera aussi disponible via le Game Pass.Est-ce que j'ai vraiment envie de vous parler de ce truc ? Est-ce que cela va vous intéresser ? Non. Bref, la poupée chucky débarque dans, partout où ce truc est disponible.On se demandait pourquoi Frogwares voulait absolument avoir les droits de The Sinking City auprès de Nacon, on sait maintenant pourquoi puisqu’une suite est prévue Toujours dans l’univers de Love Craft,, nous replongera dans l’horreur et l’angoisse, à commencer par une technique un peu fadasse. Mais comme le titre est en cours de développement, c’est tout à fait normal. On fera connaissance avec un nouveau personnage, apparemment dans la ville d'Arkham (mais sans Batman), tentant de vivre au milieu de tous ces monstres à tentacules et trucs bizarres. Mais pour l'heure, c'est le moment de patienter, puisque la sortie de ce titre estÀ force d'en parler à chaque vidéo et tweet, je pensais queétait déjà disponible sur. Mais non, il sortira leUne des surprises de ce rendez-vous a été l’annonce de cet événement, est une compilation regroupant S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007), S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (2008) et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (2009). Un vrai premier pas sur console pour la saga du studio GSC Game World, qui porte donc sa série avant la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pour le 5 septembre de cette année sur Xbox Series et PC.Attention tout de même, cen’est pas pour autant un portage de haute volée, puisqu’il est prévu sur, et donc fonctionnant sur PS5 et Xbox Series via les fonctions de rétrocompatibilité. Ce pack est proposé dès maintenant pour 39,99 €, ou 19,99 € par épisode (avec une belle erreur pour le moment sur le store PlayStation, le pack est à 19,99 €...)Les italiens dedébarque avec, un jeu de monsters trucks développé à grands coups d'Unreal Engine 5. C'est... bah c'est un jeu courses de monsters trucks, mais aussi avec des sortes de combats en arène, le tout évidemment ultra multijoueur. On jugera sur table comme on dit. J'ai de bons souvenirs sur MotorStorm Pacific Rift, à l'époque de la PS3. C'estsur, et attention c'est un jeu à licence :C’était déjà prévu, voir même attendu connaissant bien Atlus , mais une extension est en route pour, se déroulant en trois vagues. La première est datée pour le 12 mars et contiendra des musiques de Persona 5 Royal et Persona 4 Golden . La seconde, arrivera au mois de mai et ajoutera quelques costumes. Enfin, un chapitre final qui arrivera pour le mois de septembre 2024, portant le nom de. Tout cela est inclus pour les abonnés Game Pass Ultimate (et pas les autres formules) pour Xbox Series et Windows. Sinon, ce sera 34,99 €.Mince. Moi qui, d’habitude, vois d’abord le gameplay avant la technique, je dois bien avouer qu’après avoir vu cette bande-annonce de, j’ai cru que j’avais un problème de connexion internet. Toujours en cours de développement, le titre de Nexon est arrivé comme il est : avec de grosses baisses de framerate. Et pour un Souls-like, ça fait mal par où ça passe. Néanmoins, ça a l’air tout de même sympa, même si un peu générique ici ou là. Laissons le temps au studio de peaufiner son jeu qui est prévu sur. Ça sent le 2025 ça.Edité par Electronic Arts, qui apparemment n’a pas souhaité fermer ce projet développé par le Surgent Studios est un Metroidvania chapeauté par Abubakar Salim, connu pour être l’acteur incarnant Bayek dans Assassin's Creed Origins. On en a déjà parlé lors des The Game Awards 2023 , mais ça fait toujours plaisir de le revoir en mouvement. Ça a l’air chouette et c’est prévu leFinalement,loupera le premier semestre. Mais ce n’est pas bien grave, vu la qualité du premier épisode de. Pour celui-ci, il est toujours question d’une ville qui galère sous la neige, mais tout se déroule 30 ans plus tard : on tourne au fioul et un semblant de démocratie est en place, avec différentes factions. Ce qui risque évidemment de tourner à la rigolade (non). Frostpunk 2 ce sera donc leLe gros morceau de cette présentation était évidemment, un nouveau titre signé Capcom . Et ce qui est bien avec Capcom, c’est que parfois, ils se permettent de sortir des sentiers battus, surtout quand ils peuvent se reposer sur d’autres grosses licences pour faire tourner la boutique. Et pour le coup, nous avons devant nous une sorte de jeu d’action aventure / stratégie en temps réel.Tout se déroule sur le Mont Kafuku, où un jour, les Seethe le recouvrent d’une souillure maléfique et en profitent pour voler les 12 masques de ce lieu sacré, ainsi que leurs pouvoirs spéciaux. Évidemment, tout cela sera bien mieux expliqué, et nous ferons la connaissance de Soh, un épéiste, devant collaborer avec Yoshiro, une jeune fille aux pouvoirs divins. On baigne clairement dans les contes asiatiques, avec la direction artistique qui l’accompagne.Côté gameplay, c’est là que tout devient intéressant : les phases de jeu se découpent en deux cycles. Celui se déroulant le jour, propose de vivre dans le village, de recruter des personnages et de leur donner diverses tâches à accomplir. Le cycle de nuit lui, est totalement différent, puisqu’il s’agit là de se bastonner contre des hordes de monstres, de donner des ordres à nos compagnons, tout en guidant Soh aux différents lieux de purification.On verra ce que cela donne et si la boucle de gameplay n’est pas trop redondante. En attendant, c’estsur le trio de base, à savoir