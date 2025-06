8 frames ça ressemble à ça





Couche no. 2: Vitesse, pression et précision





Si Asuka est une bonne introduction au 20G, le mode Master lui laisse tomber les protections et passe à la vitesse supérieure. D'emblée le lock delay est raccourci (presque équivalent au niveaux 200-400 de Asuka) et c'est de la survie pure. Pas de rewind pour nous aider, et comme dans le mode Shirase de TGM3 il y a des gimmicks qui vont essayer de mettre le joueur à rude épreuve.



Le gimmick principal est le mécanisme de "Pikii". C'est similaire au mode "Zone" de Tetris Effect (si on veut être tout à fait pédant, on a déjà pu voir des traces de Pikii dans la version de 2009 ; c'est le même type d'anachronisme que dire "TGM est le Dark Souls de Tetris"). La moitié de l'aire de jeu devient gelée, et il devient impossible dans cette zone de faire des lignes. C'est seulement lorsqu'on a fini la section que les lignes sont comptabilisées et disparaissent. Mais contrairement à Tetris Effect, si on meurt pendant qu'il y a du gel… on meurt ! Le jeu nous pousse donc à être efficace dans une aire de jeu restreinte.



Les niveaux supérieurs à 1000 réservent encore d’autre surprises comme le “cyclone” (les pièces apparaissent avec une orientation aléatoire), mais chose intéressante la performance en cours de la partie (nombre de Tetris, nombre de lignés effectuées lors d’une phase de pikii) influe sur des paramètres de jeu et notamment celle d’un de ces derniers challenge (en gros, mieux on joue plus là progression est facilitée).



À l’heure actuelle, personne n’a encore fini ce mode donc il n’est pas exclu qu’on trouve d’autres surprises. [EDIT: Ok alors ça c’était quand j’avais commencé à écrire l’article mi-avril ; depuis on a découvert que les étapes suivantes sont le “Master Pikii” où les pièces se gèlent peu à peu mais ne disparaissent pas lorsqu’on fait une ligne, à survivre jusqu’au niveau 2600].



Paradoxalement, je trouve ce mode plus tranquille que les deux autres. Je pense que c'est parce que la vitesse est plus subie que encouragée. Pour reprendre des termes que j'utilise souvent lorsque je parle de Tetris, le mode Master met en avant une vitesse extrinsèque (imposée) plutôt que intrinsèque (offerte au joueur mais non forcée). Même si les Tetris et les constructions propres sont passivement encouragés (entrer en Pikii avec un puit à Tetris déjà fait et pouvoir les remplir tranquillou c'est assez *chef's kiss"), la préoccupation première c'est juste survivre, et tant pis si le stack est tout dégueu et rempli de trou.

VI. Sons et couleurs

(non, pas le village caché) est un mode qui met l'accent sur le côté puzzle de Tetris, un peu comme le mode Sakura de TGM3 (mode qui lui fait vraiment référence à un personnage de manga, pour une fois). En effet là où Tetris propose un jeu relativement libre dans sa structure, le mode konoha réduit drastiquement les degrés de libertés disponibles en faisant deux choses : primo les pièces sont littéralement 2 fois plus grosses, et deusio le but du mode est de faire le maximum de "perfect clear".Comme indication de progression, on débloque euh... des waifus. Non vraiment : des illustrations de jeunes femmes apparaissent au fur et à mesure des Perfect Clear, toutes dessinées par Rie Sasahara qui est à la fois une artiste et une testeuse spécialisée dans la localisation des jeux au Japon.C'est un mode bien plus cérébral que les autres et peut agir comme une bonne parenthèse vidéoludique : ça demande un style de jeu propre à ce mode même s'il y a des similarités avec les autres (ça reste un Tetris !). Le nombre restreint de places, de pièces et donc de possibilités font que la commu à déjà énuméré les cas de figures les plus courant à reconnaître avec la difficulté "facile" qui ne contient que les pièces OJLIT (le mode difficile contient toutes les pièces) ; je me demande si ce mode nous rapproche des speedcubers qui, il me semble, se reposent encore plus sur des patterns spécifiques que nous.(non, pas la ninja au bonnet D) est le mode fait pour ceux qui aiment le versus. Il s'agit de vaincre le CPU en duel singulier en 2 manches gagnantes, avec le niveau du CPU variant de 1 à 100, et on débloque ces niveaux au fur et à mesure des matchs réussis. Malheureusement vu que c'est un mode duel simple il n'y a pas le côté stratégique et mind game que Arika avait réussi à infuser à Tetris 99. Dans T99 on pouvait spéculer sur le comportement des 98 autres joueurs et choisir sa stratégie d'attaque et défense en conséquence ; je trouve ça absolument brillant.Mais ça ne veut pas dire que le challenge est inexistant ou peu représentatif d'un joueur réel. Le CPU à été entraîné et testé par (avec ?) des joueurs de Tetris versus de haut niveau (Amemya, Tonokun...) et le CPU à haut niveau va vous faire pleuvoir les t-spins triple. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on va toujours être curb-stompé par une machine de guerre imbattable : il y a suffisamment de grades pour trouver un CPU à son niveau (je suis au niveau 57).Pour un novice (et même pour des joueurs plus confirmé en fait), le fait d'être sous pression donne l'occasion de pratiquer 2 talents qui ont peuvent se répercuter sur d'autres modes : la rapidité en basse gravité, et surtout l'art de downstack, cet à dire l'art de gérer les lignes de détritus avec des trous qu'on trouve sous la surface.(non, pas la rousse au caractère trempé) est le premier mode dédié au 20G. C'est en quelque sorte l'héritier du mode T.A. Death de TGM2. Comme en Normal le but est d'atteindre le niveau 1000 mais cette fois-ci en moins de 7 minutes (pas plus, pas moins, ne change jamais). Et, contrainte supplémentaire, le joueur est obligé de faire au moins un Tetris par section de 100 niveaux pour pouvoir continuer sous peine de rester à x99.Pour nous aider dans cette tâche on dispose d'une mécanique inédite et unique à ce mode qui est de pouvoir remonter dans le temps ("rewind"). On peut rewind un nombre illimité de fois mais ça ne rembobine pas le compte à rebours. Il faut donc bien juger si un rewind est nécessaire ou s'il est possible de construire par dessus. C’est une manière efficace d'équilibrer une feature qui serait sinon très controversée.Et en parlant de trucs controversés mais équilibrés par le côté time attack, ce mode implémente le comportement de "infinity", que je détaillerai par le suite mais tout ce que vous avez à savoir à ce stade du test est qu'il permet de presque faire fi du lock delay. Encore une fois, le fait de jouer en temps limité évite d'exploiter de manière dégénérée cette mécanique.Ça fait longtemps que jouer en 20G ne me paraît plus insurmontable, mais je pense que c'est une bonne mise en bouche pour un joueur novice au 20G. Le fait d'être extrêmement généreux dans les possibilités d'erreurs grâce au rewind permet d'expérimenter tranquillement cette manière toute particulière de manipuler les pièces, et le fait de devoir faire un Tetris pour avancer d'une section à l'autre force quand même le joueur à faire un minimum de construction plutôt que de juste survivre en faisant petites lignes sur petites lignes (NdCBL : à fond dans la drogue mais pas trop).Si on arrive au niveau 1000, on a droit à 200 niveaux supplémentaires où les pièces disparaissent progressivement de notre vision. Historiquement c'est quelque chose qui n'arrive que lors du credit roll - la “fin” des autres jeux où le challenge est de survivre pendant une minute. Ici c'est une survie pendant 200 niveaux ; il faut donc plus que jamais faire attention à sa construction. Et après, il y a encore un autre challenge qui consiste à survivre à 100 niveaux d'invisibilité totale. De manière similaire aux pièces qui disparaissent, c’est un challenge existant qui est transféré dans cette nouvelle modalité.Je me rends compte que je n’ai pas touché un mot de l’aspect graphique et auditif du jeu, alors que c’est la première chose qu’on voit.Chaque TGM à une sorte de thème. TGM1 était vaguement biologique, TGM2 avait plein de machines et de technologies, TGM3 et ACE étaient dans l’espaaaaace.TGM4 lui a un thème floral. C’est moins “masculin”, mais culturellement ça se rapproche beaucoup des cartes Hanafuda (il y a même une progression dans les saisons). C’est une esthétique superflat qui se laisse voir sans prendre trop d’importance sur le jeu (et pour continuer dans le Hanafuda, me fait penser au monde de Oz dans Summer Wars).Musicalement on retrouve des compos des légendaires Ayako Sako et Shinji Hosoe de SuperSweep. Historiquement, ce sont des compositeurs rattachés à Namco (ils ont fait du Ridge Racer notamment), mais depuis indépendants et qu’on a pu entendre dans d’autres jeux liés à Arika comme Street Fighter Ex, Tekken, etc.. Je suis globalement fan de ces musiques, qui servent également de marqueusr de progression du temps (si j’entends une partie du morceau auquel je n’ai pas l’habitude, ça me dit que j’ai survécu plus longtemps). Mention spéciale à la musique du niveau 500 qui me fait inexplicablement penser à celle de la supernova de Outer Wilds.