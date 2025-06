Tetris with Card Captor Sakura Eternal Heart

L'autre jeu c'est TGM Ace, sorti en Décembre 2005, comme titre de lancement de la Xbox 360 au Japon. Et c'est là qu'il y a un deuxième gros accrochage entre TTC et Arika.



J'ai dit plus haut que la Tetris Company dicte certains éléments de gameplay. C'était une politique qui était déjà active à la sortie de TGM3. Mais c'était contenu (les mauvaises langues diraient "quarantiné"). Il y avait deux modes séparés : le mode "World" qui implémentent toutes les exigences de la TTC (le nom est une référence à Tetris Worlds) , et le mode "Classic" qui reprend la formule TGM et la fait évoluer en ajoutant les éléments pertinent qui sont demandé par la TTC (en l'occurrence, le hold et les 3 previews).



Je pense que cet arrangement n'a pas plu à la Tetris Company, parce que pour TGM Ace c'est des changements plus drastiques qui se sont produits. Les fondamentaux restent inchangés, mais il y a une farandole de changements qui semblent aller à l'encontre du game design de TGM. Par exemple, la commande qui permet de poser la pièce directement à terre verrouille la pièce. Ça empêche la manipulation de la pièce à terre en basse gravité qui était pourtant un point essentiel pour accélérer le jeu. Les modes de jeu sont également tous chamboulés et beaucoup d'entre eux ressemblent désormais au mode marathon standard (faire des lignes pour monter de niveaux, au lieu d'avoir les niveaux comme barre de progression fine). Certains modes sont même réservés aux abonnées Xbox Live Gold (payant donc). Il y a également le changement de comportement du lock delay de step reset à move reset que que je détaillerai plus tard (c’est de retour pour TGM4, mais je pense que c’est une meilleure forme).

On peut faire l'avocat du diable en disant que c'est juste une expérience, que de toute façon la Xbox au Japon c'est mort, ou même que c'est pour ne pas cannibaliser les performances de TGM3 en arcade, que c'est un titre de lancement... mais je ne peux pas m'empêcher de croire à une ingérence externe, surtout quand on voit à quel point les autres jeux de la série sont comparativement cohérents.



TGM ACE

La réception, la popularité et l'impact de ce jeu ont bien entendu été... limités pour rester poli. Et ce n'est même pas un jeu caché, une perle dont personne ne parle : que ce soit au sein de la commu occidentale ou japonaise, c'est au mieux une note de bas de page. Même Tetris with Card Captor Sakura a plus de mention dans le Discord TGM que TGM Ace, c'est dire.





IV. Le development hell de TGM4, les clones, et les speedruns Encore une histoire de sou, mais cette fois-ci avec des répercussions directes sur la communauté occidentale et le drame a mené des figures respectées de la commu à la quitter pendant des années.



L'embrouille ne viendrait pas de la Tetris Company, mais de Sega (voir ce



C'est un secret de polichinelle: Tetris étant un jeu simple à appréhender et à concevoir ("easy to learn, hard to master"), ce n'est pas difficile de faire sa propre version maison. C'est même le but



C'est assez compliqué d'obtenir puis de faire tourner une version arcade. Il faut déjà l'acheter (et veiller au grain sur Yahoo Auction Japan, et peut-être même passer par un service de dépôt japonais), et ensuite avoir les connaissances technique nécessaire. Exemple tout bête : si je vous dis "Super Gun", à quoi vous pensez ? Perdu ! Ce n'est pas un accessoire pour la Super Nintendo (vous pensiez au Super Scope), mais une manière de pouvoir "consolifier" une PCB de borne d'arcade. Bref : faire tourner et maintenir une borne d'arcade n'est pas aussi trivial que de brancher 2-3 prises.

Personnellement, mon premier Gm a été fait en réalité sur Texmaster, avant de le faire sur émulateur un mois après. C'est seulement 7 ans après que j'ai pu le faire "en vrai" sur une borne d'arcade lorsque j'ai fait un voyage au Japon.

Mon premier Gm ; Pier21 (maintenant Retropia22), la mecque de TGM Mon premier Gm ; Pier21 (maintenant Retropia22), la mecque de TGM Et donc, Ichiro Mihara, le créateur de TGM, a pris à cœur cette critique de l'existence des clones et a vocalement exprimé son dédain à leur égard. Suite à des échanges emails avec lui mais aussi avec Henk Rogers, la petite communauté que nous avions (à l'époque centrée autour du forum Tetrisconcept.net et du channel IRC #arika) a décidé de mettre un moratoire sur les discussions à propos des clones. Tout ça dans le mince espoir que ça donne une chance à Arika d'avoir un argument à avancer à Sega pour sortir TGM4. Mais bien sûr c'était illusoire (on parle quand même d'un titre arcade cantonné au Japon, pas d'une sortie mondiale), et ça n'a pas empêché TGM4 de rester annulé.



L'effet sur la communauté à été clivant. Même si ce moratoire n'a duré que 3 mois, ça a probablement été le plus grand drame de l'histoire de la communauté depuis la séparation de tetrisconcept.com en tetrisconcept.net et harddrop.com.



Par contre, si vous me permettez une license artistique et un petit détour, si la communauté à tué TGM4, elle est également capable de le faire renaître.



Personnellement, mon premier contact avec TGM a été une vidéo promotionnelle de Arika pour TGM2 faussement nommée "Tetris Japan Finals" sur des sites de partage de vidéos type Koreus ou Ebaumsworld (eh oui, il y a une période de temps où il n'y avait pas que YouTube). Mais je suppose que pour une bonne partie important du lectorat de Factornews, le premier contact a été avec la série a été suite au nombreux marathons caritatifs type Awesome Games Done Quick (AGDQ) ou Speedons (et si vous répondez "Nolife": je vous aime, bisoux). C’est généralement des événements où TGM est montré et apprécié (sauf par l’équipe technique qui doit composer avec une borne d'arcade à streamer).



TGM3 aux AGDQ 2015



Si je vous parle de tout ça, autre le fait que AGDQ/SGDQ et Speedons c'est vachement cool, c'est parce que je suspecte que la popularité de AGDQ 2015 ainsi que le Gm tout frais de KevinDDR* ont eu pour conséquence la venue presque surprise de Arika aux État-Unis quelque mois plus tard pour un location test arcade. C'était à Los Angeles il avait pour nom de code TGM3Ω. Mais personne n'était dupe : c'était vraiment TGM4. Malheureusement ça n'a rien donné. L'arcade en 2015 était bien dans le déclin, et à partir de septembre on a eu la nouvelle que ce n'était simplement pas rentable de le sortir.



*quelques semaines avant l'AGDQ 2015, KevinDDR devenait le sixième joueur dans le monde à avoir réussi l’exploit



Mais surprise ! Sept ans plus tard, le 1er décembre 2022 nous avons eu droit au



Ces sorties ont été pendant longtemps dans les meilleures vente des Arcade Archives. Pour l'anecdote, pour estimer le nombre total de joueurs, la commu a simplement exploité le leaderboard en ligne en faisant le temps le plus nul possible. Je vous encourage d'ailleurs à regarder ce *slow* run qui est tout autant distrayant que instructif.



Sans avoir de preuve définitive, je pense que la popularité des marathons ont été un facteur décisif non seulement pour les portages consoles, mais également pour la sortie de TGM4. Il y a aussi le succès d'estime de Tetris 99 (développé par Arika) et pour pour aller dans le deep lore, les succès de Dr Luigi (Wii U), Dr. Mario Online Rx (Wii) et Dr Mario Express (DSIware) ont certainement joué aussi. Même si ce n'est pas exactement la première fois que la série a été streamée à un public plus large (une grande partie de l'équipe AGDQ2015 s'était déjà retrouvée auparavant pour un épisode de Awesome Game Replay pour STGWeekly, et comme je l'ai laissé entendre, je suis passé sur la chaîne Nolife avec Amnesia pour présenter la série ), AGDQ 2015 a été le premier événement qui je pense à véritablement mis un coup de projecteur sur la série. Par fierté francophone, j'aimerais mentionner que c'est Qlex qui est l'instigateur du projet. 