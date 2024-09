Level-5 Vision 2024 : le résumé

Sous titré To The World's Children, ce dernier Level-5 Vision ne cache pas ses intentions : parler de ses jeux tout mignons à venir prochainement. Donc si vous vous attendiez à trouver une réponse japonaise à The Last of Us, Doom ou bien Gears of War, vous pouvez rebrousser chemin tout de suite. Et puis d'ailleurs si vraiment vous pensiez trouver du gore et du mature avec Level-5, c'est que vous ne connaissez pas du tout les papa de Professeur Layton, Ni No Kuni ou Yo-Kai Watch, mais il est encore temps de rattraper cette infamie.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Professor Layton and the New World of Steam

DECAPOLICE

Megaton Musashi W: Wired

INAZUMA ELEVEN: Victory Road

Inazuma Eleven Secret project

Concept Next Yo-Kai Watch

Cela commence à être une habitude, mais c'est toujours Akihiro Hino , fondateur et président actuel de Level-5, qui prends le poste de présentateur de ce showcase (représenté par un avatar chibi) pendant une trentaine de minutes pour parler de sept jeux, dont 2 World Premiere.Les fans attendaient l'éditeur au tournant après une salve de reports sur une grande partie de leur jeux à venir ... et nous allons voir que ce n'est pas terminé. Mon fils quant à lui n'attends qu'une chose : le retour de sa licence fétiche sous nos latitudes, les fantomes à gousset, mais il est probable qu'il ait fini ses études avant que cela n'arrive... Bref entrons dans le vif du sujet et parlons un peu des titres présentés.Nous vous avions déjà parlé de cette suite du jeu 3DS dans les deux résumés des Level-5 Vision 2023 . Re-rebelotte donc car le titre qui devait sortir aux dernières nouvelles le 10/10/2024 a été une nouvelle fois repoussé à avril 2025. Ce n'est pas parce qu'ils sont à la bourre hein, mais pour ajouter plein de nouveaux contenus dont un grand Open-World évidemment.On doit toujours faire prospérer son île en faisant plein de choses super interessantes : customiser sa maison, couper du bois, parler à des Strangelings (des objets vivants) auxquels vous pourrez rendre leur apparence humaine etc...Un focus a été fait sur la possibilité d'ajouter à la volée jusqu'à quatre camarades de jeu en local, d'utiliser des montures, de switcher de job en un clic et de pouvoir escalader et nager.C'est toujours enfantin, ça ressemble toujours à un mix de jeux cosy (Animal Crossing en tête). Ce n'est pas ma came mais ça peut être bien complet et dépaysant pour la cible visée. Ah et ça sortira sur Switch.Lui aussi présenté lors des Vision 2023, et lui aussi déjà reporté, sa date de sortie reste néanmoins la même, c'est à dire un très précis 2025 pour la vénérable Switch.Mais pour le coup, qu'ils prennent leur temps, tant cette série mérite toute leur attention. Le nouveau traitement graphique en 3D Cell shading reprenant le look des précédents opus, est du plus bel effet.Nous retrouverons donc Luke et ce bon vieux professeur, avec toujours du mystere et une tonne d'énigmes et de puzzles pour notre plus grand plaisir.Ah DECAPOLICE! Annoncé la première fois en février 2023 lors d'un Nintendo Direct , ce jeu nous fait de l'oeil depuis un moment. Et devinez quoi? Il est lui aussi repoussé, et pas qu'un peu puisqu'il sortira au mieux en 2026. Carrément. C'est annoncé pour les Playstation 4ème et 5ème du nom, ainsi que pour Switch (même si on suppute qu'il sortira surtout sur sa successeure).Que dire de plus que Frostis lors de ses résumés Vision précédents? Déjà Level-5 confirme que ce sera un Open-World (pour le meilleur et pour le pire). Ensuite ils nous apprennent qu'un anime accompagnera le jeu à sa sortie, un jour, et que Maria (Garnidelia) chante le thème principal (aucune idée de qui que c'est cette madame). Enfin, et à titre personnel, je trouve la DA stylée, mais le chara-design plutôt ... bizarre, même si ça reste dans le moule Level-5esque. On a le temps de le voir venir de toute manière.On change un peu de registre avec ce Megaton Musashi W: Wired. Des Mechas ! De la Bagarre ! Le jeu ajoute un mode Battle Royale nommé Megarobo Batroseum. On pourra se froisser la tôle en 1v1 ou jusqu'à 6 en batailles par équipe. Ça ressemble à du Powerstone avec des robots, et rien que pour ça, je garderai un oeil dessus. Si en plus je vous dis qu'Actarus de Goldorak sera de la partie, je pense que je ne serai pas le seul. Sortie annoncée pour novembre 2024 sur Switch, PS4/5 et Steam, et il devrait être cross-play.Allez on continue avec les jeux déjà présentés et décalés maintes fois. Le RPG/Shonen/Footix est prévu pour une sortie en juin 2025, promis juré craché cette fois-ci.La beta test (téléchargée 2 millions de fois) a permis d'améliorer et d'enrichir le contenu du jeu grace aux retours des joueurs et justifie le décalage de la date de sortie. Il se trouve que ce titre est celui sur lequel nous avons eut le plus de détail durant ce showcase.On peut donc lister un mode Competition où l'on pourra jouer avec 5200 passeurs de ballon rond, ce qui fait quand même un peu beaucoup, un mode Commander qui prendra la main des joueurs sur la pelouse à votre place pour ceux qui n'aiment pas ces phases de gameplay, un arbre de compétences pour vos héros à crampons, des liens d'affection entre joueurs afin de créer de meilleures phases de jeu d'équipe, un mode solo Chronicle vous permettant de revivre l'histoire entière de tous les Inazuma, des tournois Victory Road en ligne organisés régulièrement, un mode Bond Town avec creation de sa ville et de son avatar/joueur (jouable dans tous les modes de jeu); vous pourrez même y inviter d'autres joueurs afin de faire un petit match ou de vous amuser dans des mini-jeux.Bref ça a l'air vraiment complet pour un retour fracassant de la licence en juin 2025 (sortie mondiale) sur à peu près toutes les plateformes actuelles : Switch, PS4/5, Steam, iOS, AndroidBon c'est bien beau tout ça, mais ça sent quand même le réchauffé jusqu'ici. C'était sans compter sur les 2 petites surprises qui suivent. Sachez tout de même avant de continuer cette passionante lecture que trois des titres ci-dessus seront présents en démo au prochain Tokyo Game Show qui débute ce jeudi : Professeur Layton, Inazuma Eleven et Fantasy Life.Pour fêter dignement les 15 ans de la licence footballistique, Level-5 nous prépare également le remake du tout premier opus, Inazuma Eleven RE, tout de 3D mignone vêtu et qui sortira sur Switch, PS4/5 et Steam en ... 2026.Enfin cerise sur le ballon, Inazuma Eleven le film sortira au cinéma en 2025 (fin 2024 au japon)Holly Horror Mansion sera un nouveau titre dans l'univers de Yo-Kai Watch, et pas un Yo-Kai Watch 5 donc. Ce projet devrait être le plus gros cross-media de l'éditeur, ce qui n'est pas peu dire quand on connait le pédigré de Level-5 dans ce domaine.Votre héro tombe sur un appareil photo hanté, et les fantômes de différentes couleurs pourront, entre autres choses, habiter toute sorte d'objets pour leur donner vie et même les mélanger pour créer des monstres bizarres.Level-5 range son nouveau jeu dans un nouveau genre inventé pour l'occasion : ce sera un Ghost Craft RPG. Des monstres à collectionner, du mignon-horreur, oui c'est bien un jeu Yokai Watch.Alors ça arrivera "bientôt" (2026?), on ne sait pas sur quoi mais sans doute au minimum sur Switch II' Turbo. Un nouveau showcase au printemps prochain en montrera davantage notamment sur la partie Crossmedia.Et c'est terminé pour ce Level-5 Vision 2024. La vidéo complète si vous avez une demie-heure devant vous :