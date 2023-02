Nintendo Direct du 08/02 : le gros résumé

Pikmin 4

Comme prévu, Nintendo a sorti le calendrier 2023 et a déballé un gros tas de bande-annonces lors de ce nouveau Nintendo Direct . Au passage, cela faisait depuis septembre 2022 que l’on avait pas eu de nouvelles, et on se demandait quand est-ce que l’on allait avoir des nouvelles de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Et bien c’est on en a eu !Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct,revient cette fois-ci avec une nouvelle bande-annonce, des détails et une date. Le scénario n’a pas l’air d’avoir trop bougé depuis le début de la série : des petits astronautes tout mignons s’écrasent sur une planète, et il faudra trouver des pièces pour réparer leur vaisseau, à l’aide des Pikmins. Rien de bien nouveau, sauf qu’il y a un nouveau Pikmin, capable de geler de l’eau ou de congeler ses ennemis. Bien pratique. Tout comme l’ajout d’une sorte de chien, Oatchi, permettant de débloquer certains passages. Et surtout, un cycle jour / nuit fait son apparition, et semble avoir un effet assez négatif sur les ennemis lorsque la lune est haute dans le ciel… Tout cela sortira à la bonne période, soit le 21 juillet !Sans trop de surprise, le 3ème DLC (d’un gros pack de 4) dedébarque avec son lot de contenu. On y découvre Masha, une nouvelle héroïne experte en pierres précieuses, qui nous aidera à fabriquer divers accessoires. Aussi, de nouveaux défis de l’arène font leur arrivée, avec nous dit-on, des éléments de roguelike. Bref, tout cela fait partie du contenu du pass d’extension sortira ce 16 février. Enfin, la 4ème et dernière partie de ce pass d’extension est prévu pour la fin de l’année.Et ça ressort les vieilles licences du carton chez SEGA, avec. Si toi aussi tu as connu Samba de Amigo sur Dreamcast en 2000, je te laisse faire le calcul. Une chose est certaine, t’es pas tout jeune. Bref, cet épisode ne réinvente pas le système de jeu de base, à savoir danser et bouger ses maracas (Joy-Con). C’est prévu cet été et il y a déjà un DLC de prévu.Je dois avouer une chose : j’ai beaucoup joué à la série La Maison du Style, sur DS et 3DS. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouvais ça cool. Et à la vue de ce, édité par Marvelous, j’étais un peu déçu de ne pas voir ma petite maison du swag, comme je le disais à l’époque. Mais bonne nouvelle, c’est toujours le mini studio Syn Sophia qui est aux manettes du développement et donc, la Switch a son épisode ! Ok, ça n’a pas l’air d’être révolutionnaire, mais ça risque de cartonner. C’est prévu courant de cette année.Dévoilé aux The Game Awards 2022 via une bande-annonce ne présentant pas de gameplay, on retrouve évidemment, le DLC de Dead Cells à la sauce vampire, mais avec du gameplay cette fois-ci. Et ça a l’air de défoncer comme il faut, tout en gardant la patte Castlevania et l’esthétique Dead Cells. Limite, mais à alors limite, ça me ferait peut-être relancer le jeu pour l’aimer. C’est prévu le 6 mars prochain.Je ne m’y attendais pas, mais TRON: Identity s’est présenté rapidement. Dit comme ça, on pourrait dire qu’on s’en fout un peu. Mais sinon, sachez qu’il s’agit d’un visual novel développé par le studio Bithell Games, à qui l’on doit notamment John Wick Hex, Volume et Thomas Was Alone. Du coup, c’est un peu moins “on s’en fout”. Il débarque en avril sur Switch, puis plus tard sur Steam.Là aussi, gros souvenir de l’époque Nintendo DS, puisquesur Switch est tout simplement une version remasterisée en HD, de l’épisode éponyme sorti en 2010 sur DS… Et oui, ça vide un peu les fonds de tiroirs chez Capcom, mais comme il s’agit d’un excellent jeu créé par Shu Takumi (créateur de la série Ace Attorney), on lui pardonne un peu. Vraiment, je vous le conseille vivement, surtout si vous aimez les jeux d’enquêtes en point and click, l’humour un peu loufoque et les situations un peu absurdes. C’est prévu cet été.Et encore une annonce qui fait plaisir, avec, un titre tout droit sorti de Level-5 . On a devant nous un RPG, mettant en scène Harvard, un détective débutant mais qui a la classe, qui devra résoudre divers crimes à travers une ville en open world, tout en faisant des allers-retours entre le monde réel et le monde virtuel. Très clairement, le potentiel est présent, mais il faudra patienter puisque DecaPolice est prévu sur un vague 2023.Nous en avons déjà parlé sur Factor lors des The Game Awards 2022 , mais ça ne fait jamais de mal de revoir un peu cette franchise d’amour. Bref, retour sur, qui fera la part belle à Cereza et son premier démon d’amour, Cheshire (Chouchou). Ce qui est drôle avec ce jeu, c’est qu’il rappelle beaucoup le contre courant qu’avait pris Ōkamiden pour la licence Ōkami. En tout cas, ça a l’air chouette et c’est prévu en exclusivité sur Switch le 17 mars.Comme beaucoup de jeux chez Nintendo, Splatoon 3 aura droit à son pass d’extension. Celui-ci est découpé en deux vagues, avec une première proposant un retour à Chromapolis (la ville hub de Splatoon et Splatoon 2). Alors dans l’idée, c’est chouette, mais il semblerait qu’à part quelques boutiques, rien de plus ne soit réellement présent.Et ce n’est pas la place de Chromapolis pour voir des concerts, qui va changer la donne. À croire que cette extension de ville aurait pu se faire gratuitement… Cependant, gardons plutôt un oeil sur la seconde vague, qui semble déjà bien plus intéressante, ne serait-ce que d’un point de vue artistique et d’ambiance, puisqu’il est question de la Tour de l’Ordre. Peut-être une vraie extension au mode solo aventure qui lui, est vraiment excellent. Ce pass d’extension est disponible dans un premier temps au printemps 2023, puis sans date pour la seconde vague. Par contre, c’est déjà dispo à l’achat, pour 24,99 €, ce qui n’est franchement pas donné.Présenté lors du Disney & Marvel Games Showcase 2022 , le petitest revenu se montrer et annoncer clairement la couleur d’un jeu multijoueur dans la veine d’un Rayman Legends. Ce sera jouable jusqu’à quatre en local, avec Mickey, Minnie, Donald et Dingo en personnage, et reprenant la direction artistique de The Wonderful World of Mickey Mouse, donc quelque chose de très récent, puisque cela date de 2020. Au passage, la série est disponible sur Disney+. Bref, le jeu est quant à lui daté au 28 juillet et personnellement, je vais garder un oeil dessus.On enchaîne rapidement avec le pass d’extension pour, qui dévoile de nouveaux Emblèmes à fond dans le fan service. De mon côté, faudrait déjà que je lance le jeu avant de claquer les 29,99€ demandés pour ce DLC… Pour résumer rapidement, on y trouvera différents personnages de d’autres épisodes de la série, le tout étalé sur 4 vagues histoire de tenir l’année 2023. Évidemment, ce pass est disponible dès maintenant dans l’eShop, parce qu’il faut aider financièrement le petit artisan.Et paf, un petit Dont Nod qui n’est pas un Life is Strange. Ça fait du bien, même si le studio ne part pas à l’aventure avec, qui reste tout de même pas trop loin de ce qu’ils font habituellement : un jeu accès sur la narration. Cependant, ce nouveau titre propose une sorte d’aventure à embranchements, donc avec forcément plusieurs fins et tout le tralala. Personnellement, je suis assez chaud parce que j’aime bien la direction artistique, même si cela n’est pas révolutionnaire. Au moins, c’est propre et ça change un peu. Ce sera dispo sur Switch, mais aussi sur PlayStation, Xbox Series et Steam courant juin 2023.On ne présente plus Octopath Traveler 2, qui sort le 24 février, donc dans quelques jours. On y suivra toujours les histoires de 8 nouveaux personnages, toujours à la mode JRPG sauce HD-2D qui fait plaisir aux petits yeux. Une seule chose à espérer : que ce soit mieux que le premier, et moins bavard que Triangle Strategy.Parce que la Switch accueille tous les jeux de la Terre, on retrouve forcément, aka, le portage d’un jeu PS2. Tout le monde connaît, on a fait le tour. C’est prévu pour le 2 juin prochain sur Switch, les PlayStation 4 et 5, les Xbox One et Series, et sur PC.Ce n’est pas une nouveauté non plus,revient dans une nouvelle vidéo, mais aussi avec une date : 29 août. Cela semble loin, mais c’est peut-être pas plus mal quand on voit le calendrier et la tonne de RPG prévus. En tout cas, il a l’air toujours aussi chouette et surtout très soigné dans son style Super Nintendo boostée. Ce sera aussi dispo sur PC.Je passe rapidement sur, qui est probablement un très bon jeu, mais qui me fait plus penser à un Windjammers jouable à 6 qu’à autre chose. Et si c’est jouable à 6, faudra trouver 6 autres personnes avec le jeu. Bon courage. C’est prévu le 27 avril.Les portages et les remakes, c’est pas cher et ça peut se vendre cher. Du coup, on a droit à Etrian, qui regroupe Etrian Odyssey I, II et III, le tout en HD. En même temps, ils sont tous sortis sur Nintendo DS, respectivement en 2007, 2008 et 2010. Donc un petit lifting est nécessaire. Reste maintenant à voir qui voudrait claquer 79,99€ dans ces remakes sur l’eShop, sachant que le gameplay a été pensé pour deux écrans. Ce sera disponible le 1er juin prochain.Attendu initialement au début décembre 2021,est enfin fixé sur sa date de sortie. Ce sera le 21 avril prochain. Pour rappel, il s’agit d’une compilation des deux premiers Advance Wars sortis sur GBA, mais avec un gros lifting HD. Cela reste une énorme référence du genre, mais il faudra passer outre la direction artistique qui change pas mal de ce que l’on avait sur la petite portable. D’ailleurs, cette bande-annonce ne montre aucune image du jeu, mais plutôt un bout d’animé présentant quelques personnages.On reste dans les portages avec, un classique de la Nintendo Wii. Là aussi, le petit passage à la HD fait du bien et il sera possible d’y jouer à 4, avec de nouveaux pouvoirs et tout le tralala qui va bien. Vraiment, ne jamais sous-estimer un Kirby, parce qu’il s’agit généralement de très bons jeux pour celles et ceux qui commencent les jeux de plateformes. Il est prévu pour le 24 février prochain, et une démo est disponible dans l’eShop.On attendait des la GameCube dans l’abonnement, et on a la Game Boy. On ne va pas s’en priver, mais à un moment, il va falloir que Nintendo fasse le nécessaire. En attendant, si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online, voici le programme pour la Game Boy.Jeux inclus :Jeux à venir :Et si vous êtes abonné au, la console virtuelle Game Boy Advance est disponible aussi.Jeux inclus :Jeux à venir :Evidemment, Nintendo a modifié un peu les roms, en ajoutant ici et là des modes multijoueurs local ou en ligne, ce qui est pas mal. Et au final, on a enfin un F-Zero sur Switch !Oui, il manque “Trilogy” au milieu du titre, ou un "4" à la place de Remastered. Mais en fait, c’est tout à fait normal, puisque Metroid Prime Remastered arrive tout seul sur Switch, dès maintenant sur l’eShop, et le 3 mars dans une jolie boite. Pour le coup (et le coût de 39,99€), cette version accueille aussi de nouveaux contrôles avec les deux sticks (en option) et évidemment un gros travail sur les textures et la partie son. Je n’ai pas besoin de broder plus que ça, puisqu’il s’agit de l’un des meilleurs jeux de la Game Cube et de la série Metroid.Changement d’ambiance avec ce jeu d’aventure à base de néon et de pluie dans une ville du futur, le tout à la sauce Japon. Honnêtement, je ne suis pas un expert sur, même si une chose importante est à savoir : une grosse partie de l’équipe de développement a travaillé sur la série Danganronpa. Donc, c’est à surveiller. C’est prévu courant de cette année.En rumeur depuis plusieurs années, il est enfin là, le remaster deet. Celles et ceux qui ont eu une GameCube savent de quoi je parle : d’un des meilleurs JRPG de ces dernières années. On pourra donc y jouer sans craquer un salaire, le tout sur Switch et ce, dès cet été. Bon par contre, soyons honnête, on charge encore le HD, mais ma mémoire me joue probablement des tours avec des images en 4K provenant de ma GameCube d’amour.Là aussi, on sent que quelques tiroirs ont été ouverts, puisque Level-5 a retrouvé sa licence Fantasy Life, qui avait pourtant bien fonctionnée en 2012 sur Nintendo 3DS, puis un peu plus tard sur mobile. Et paf, nouvelle vie, nouvelle aventure, avec, qui aura pour but de nous gratter quelques dizaines d’heures. C’est toujours aussi choupie, et c’est prévu un jour ou l’autre.On ne l’avait pas vu venir, mais Level-5 s’est semble-t-il vraiment réveillé et a besoin de Nintendo pour booster un peu ses ventes. Du coup, bim,dans la face ! Si le jeu au global est aussi magnifique que ce court teaser… Pas de date, mais ça fait plaisir de revoir ce bon vieux Prof Layton, qui va nous casser les bonbons avec des problèmes de maths.C’était à prévoir, la vague 4 du DLC de Mario Kart 8 Deluxe arrivera dès ce printemps, avec Birdo en nouveau personnage, un nouveau circuit Yoshi et tout un tas d’anciens tracés encore non communiqués.Je vous passe vite fait le segment : pleins de jeux qui sortent ou sont sortis, pour aller vers…Et voilà. La claque dans la gueule est présente. La probable dernière sortie vraiment majeure de la Switch est attendue le 12 mai prochain. Il va s’en dire queprofitera évidemment de l’aura de The Legend of Zelda : Breath of the Wild , mais aussi du parc de Switch installé, à savoir environ 122 millions. Cette nouvelle bande-annonce donne l’eau à la bouche et annonce au passage un paquet de possibilités de jeu, sans vraiment le préciser. On remarque tout de même qu’on reviendra sur les terres d’Hyrule, mais aussi dans les cieux.D’ailleurs, le site officiel de Nintendo est assez clair sur le sujet : “Créez votre propre aventure dans un monde où vous pouvez donner libre cours à votre imagination.” Quand on voit que Link se balade avec des véhicules qu’il semble fabriquer lui-même, on peut se dire qu’il y aura probablement une partie de craft. Pour le reste, je vous laisse découvrir cette bande-annonce. De mon côté, je vais la relancer une dixième fois.