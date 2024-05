IGN x ID@Xbox Digital Showcase du 29/04/24 : le gros résumé

Diffusé ce lundi 29 avril à 19h, le IGN x ID@Xbox Digital Showcase n’a finalement pas été une courte diffusion de 20 minutes comme je le pensais, mais carrément un événement de 1h15 blindé de jeux indépendants. Les annonces ont été nombreuses et la qualité est au rendez-vous. C’est parti pour le gros résumé !

Astor: Blade of the Monolith

33 Immortals

Palworld

Commandos: Origins

Centum

Lost Records: Bloom & Rage

Keylocker

À première vue, je trouve les artworks de Keylocker vraiment chouettes. Et quand on me parle d’un JRPG au tour par tour avec de la musique, je regarde où est-ce qu’il faut que je signe. Oui, sauf que le jeu en lui-même est déjà moins mon truc, mais néanmoins, ça peut plaire à d’autres ! Gardons un oeil dessus, ne serait-ce que pour la bande son. C’est prévu un jour ou l’autre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.





Stampede: Racing Royale

J’vais être méchant, mais Stampede: Racing Royale représente tout ce que je trouve de plus “on ne prend pas de risque et on verra bien si ça fonctionne”. Concrètement : un jeu de kart pour concurrencer Mario Kart 8 Deluxe là où il n'est pas disponible, le tout en mode bataille royale parce que c’est la mode depuis Fornite, avec un mode multi en ligne jusqu’à 60 joueurs, et enfin, saupoudrer de skins dégueulasses mais facilement déclinables à l’infini comme Fall Guys, et de couleurs flahsy. Et hop ! Ce sera lancé en Game Preview sur Xbox Series X|S cet été et on l’aura oublié dès septembre. C’est aussi prévu sur PC.





Jackbox Naughty Pack

Une annonce d’un nouveau Jackbox, mais en mode “pour adulte”. Voilà. Rien de spécial de plus à dire, si ce n’est qu’on ne voit rien des trois jeux de ce pack. Rendez-vous plus tard, cet été, sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.





Times & Galaxy

Times & Galaxy. Il semblerait que ce soit une sorte de jeu de gestion dans lequel il faut discuter avec des extraterrestres en tant que robot journaliste. Voilà voilà… On en avait parlé lors du mois de juin sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PS5 et Switch.



Sulfur

Un peu plus classique, Sulfur propose de buter des méchants en mode FPS bourrin, mélangeant aussi des éléments de RPG et de roguelite, le tout sur fond de musique métal. Avec son design mignon, ça colle carrément bien. À garder du coin de l'œil. C’est prévu cette année sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.





Fera: The Sundered Tribes

Fera : The Sundered Tribes est certes un petit jeu indé, mais sa qualité technique tient plus du “Triple I” que du petit jeu développé dans un garage. Malgré cela, l’équipe derrière ce jeu n’est pas très grosse (en tout cas, c’est que laisse penser le site de Massive Damage Games. Passé la partie technique, on se retrouve tout de même avec des choses relativement communes : RPG en coopératif, avec de la survie, du craft et un monde ouvert avec des combats contre des monstres. Du classique, mais on va le suivre de près. C’est prévu cette année sur Xbox Series X|S et PC, et honnêtement, il y a encore pas mal de choses à faire évoluer.



All You Need Is Help Vous connaissez la série des PixelJunk ? Et bien le studio derrière cela, Q-Games Ltd., présente son nouveau titre : All You Need Is Help. On est très loin du style pixel art, et on plonge dans un univers très… original ? On se retrouve devant un jeu de puzzle multijoueur coopératif dans lequel il faudra se placer correctement pour résoudre des puzzles. Evidemment, ça a l’air très très con vu comme ça, mais c’est probablement bien plus malin qu’on ne le pense. Et le potentiel du “jeu canapé” est bien présent, sauf si on nous force à jouer en ligne. C’est prévu pour cet automne sur Xbox One, Xbox Series X|S, Game Pass (en jour de lancement), PC, PS5 et Switch.



Tails of Iron 2: Whiskers of Winter J’ai pas fait le premier, mais pour celles et ceux qui ont aimé Tails of Iron en 2021, voici venir Tails of Iron 2: Whiskers of Winter ! On reste dans le jeu d’action-RPG avec un style graphique en cel-shading sur plan 2D. L’idée reste la même que le premier, mais avec une autre histoire : cette fois-ci, les méchants seront des sortes de chauves-souris venant du Nord. Pas de date, mais on sait déjà que c’est prévu sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PS4, PS5 et Switch.



Hangry Est-ce que j’ai vraiment quelque chose à dire concernant Hangry ? Ce jeu se présente comme étant un jeu de rôle de type snack n’ slash. Je vous fais la traduction : un hack’n slash un peu daté dans lequel il faudra récolter des ressources pour faire des petits plats dans une sorte de diner. Ok. Pas certain du succès là. Pas de date précise et c’est prévu sur Xbox One et PC.







On arrive à 30 minutes de vidéo ! C’est donc le moment de sortir les vraies grosses cartouches ! Promise Mascot Agency Après l’excellent Promise Mascot Agency, un titre assez spécial. Il est question de jouer un ancien yakuza qui devra travailler dans la ville maudite de Kaso-Machi, à laPromise Mascot Agency. Honnêtement, la bande-annonce n’arrive pas vraiment à expliquer le gameplay, donc on va attendre un peu. Et de toute façon, il faudra patienter jusqu’en 2025 pour le voir sortir sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PS4, PS5 et Switch.



Gamera Games Non, il ne s’agit pas d’un jeu, mais plutôt d’un éditeur. Gamera Games est une société d’édition basée à Shanghai et propose de cet ID@Xbox Digital Showcase pour annoncer plusieurs jeux à venir sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, mais aussi Xbox Game Pass et/ou le PC Game Pass. On y découvre : Depersonalization , un jeu de rôle à embranchements multiples

, un jeu de rôle à embranchements multiples Keplerth , un RPG bac à sable en 2D

, un RPG bac à sable en 2D Firework , un jeu d’horreur en 2D

, un jeu d’horreur en 2D Volcano Princess , un simulateur parental

, un simulateur parental The Rewinder, un jeu d’aventure et de puzzle en 2D (disponible !) Initiative Triple-i On passe au montage des jeux qui ont été présentés lors de l’initiative Triple-i, le 10 avril dernier. Je vous fait juste la liste, tout le reste est dispo sur Factornews.​



Jeux actuellement annoncés pour sur Xbox One et Xbox Series X|S : 33 Immortals

Cat Quest III

Death Must Die

Flintlock: The Siege of Dawn

Kill Knight

Let’s School

Never Alone 2

Shadows of Doubt

Wizard of Legend 2 Jeux déjà disponibles sur Xbox One et Xbox Series X|S : Broken Roads

Brotato: Abyssal Terrors (DLC)

(DLC) Dyson Sphere Program: Rise of the Dark Fog (Stage II Update - PC Game Pass uniquement)

(Stage II Update - PC Game Pass uniquement) My Time at Sandrock

Palworld: Arena (prévue pour cet automne)

(prévue pour cet automne) Ravenswatch: Fall of Avalon

Risk of Rain 2: Devotion

Vampire Survivors: Operation Guns (DLC bientôt disponible) Dungeons of Hinterberg On fait un détour par un nouveau centre touristique dans les Alpes autrichiennes, avec Dungeons of Hinterberg, un chouette jeu qui donne envie de partir à l’aventure, de rencontrer les habitants de cette région et d’en découdre avec les 25 donjons apparus mystérieusement. C’est prévu le 18 juillet prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.



Vampire Survivors Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! La drogue est de retour, non pas avec Balatro, mais avec une nouvelle mise à jour gratuite, Laborratory, pour Vampire Survivors. Et c’est reparti pour un tour avec deux nouveaux personnages, deux nouveaux niveaux, deux nouvelles armes, une nouvelle évolution et un nouveau passif. C’est fouuuuuu ! Et on a aussi le droit de jeter un œil au prochain DLC.



Humanity Enfin, planqué entre deux streams chiants à regarder, on retrouve Humanity. On a déjà fait une news exprès pour lui, parce qu’il s’agit d’un grand jeu que tout le monde doit avoir. Dans les grandes lignes, l'immense Tetsuya Mizuguchi et son pote Yugo Nakamura (tout aussi talentueux) présente Humanity, qui était pour le moment uniquement disponible sur PC, PS4, PS5 et Quest, un jeu de puzzle dans lequel on dirige un Shiba Inu pour mener l’humanité… vous verrez où. Bah c’est maintenant attendu pour le 30 mai sur consoles Xbox et le Game Pass PC. Il ne manque plus que la Switch et la boucle est bouclée.



Bon en fait, l'événement, qui effectivement une durée de 1h15, ne contient pas vraiment 1h15 d'annonces. Le tout étant présenté par IGN , on s'est évidemment tapé un trio de random personnes pour présenter les choses en mode plateau TV, le tout avec des publicités (et oui) et toute une partie streaming / podcast. Ce que je vous propose, entre deux épisodes de Sauve qui pécho sur Netflix , c'est les réelles annonces.