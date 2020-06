Vos jeux NES prennent de la profondeur

Mis à part ceux développés par Nintendo, les émulateurs NES sont de plus en plus fous que ce soit en matière de fidélité ou en ajoutant des fonctionnalités assez dingues . 3dSen va encore plus loin : il transforme vos jeux NES 2D en jeux 3D temps réel car 3dSen comprend les différents plans et arrive à créer une impression de profondeur.Le résultat est assez dingue. Comme ils sont en 3D, vous pouvez donc changer l'angle de la caméra pour découvrir vos jeux 8 bit préférés sous une toute nouvelle perspective. Vous pouvez aussi redécouvrir vos jeux en VR via la version 3dSen VR . Le tout est désormais disponible dès à présent sur Steam à moins de 10 euros pour la version normale et 20 euros pour la version VR La version VR comprend aussi la version normale et oui, elle supporte le Zapper pour flinguer du canard en VR. 3dSen a été développé par un type tout seul pendant 5 ans et il continue de travailler dessus. Il songe à ajouter un mode première personne par exemple mais il bosse surtout à améliorer la compatibilité.