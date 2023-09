Unity : une seule solution, la monétisation !

A chaque jour qui passe il semble qu'on ajoute une couche de diarrhée sur le gateau de merde qu'est devenu Unity . Le nouveau rebondissement est particulièrement salé mais faisons d'abord marche arrière. L'an dernier Unity a fusionné avec Iron Source, créateur de pourriciels et experts en monétisation. Le résultat s'appelle Unity LevelPlay, une plateforme de monétisation. Au passage, Tomar Bar Zeev, fondateur d'Iron Source, est entré au conseil d'administration de Unity. Le tout n'a pas plus à AppLovin, d'autres experts en monétisation, qui a voulu bloquer la fusion avec Iron Source en tentant rachetant Unity mais sans succès. Selon le blog de Unity , si un développeur utilise des services de Unity comme LevelPlay, ils obtiennent une réduction sur les fameux frais d'installation. Selon des sources de MobileGamer , la réduction est de 100% si le service en question est LevelPlay, surtout si le développeur abandonne la solution d'AppLovin (considérée comme supérieure) au profit de LevelPlay. Evidemment Unity touche un pourcentage sur les revenus générés via LevelPlay. En clair, les pauvres devs indies qui n'en ont rien à secouer de tout cela se retrouvent pris entre deux feux et sont victimes de tactiques mafieuses mais ce sont des " putain de crétins " de toute façon.Les putain de crétins en question sont furieux. Garry Newman (Garry's Mod, Rust ) n'a jamais eu sa langue dans sa poche surtout quand il s'agit de Unity (Rust utilise Unity) et a publié un message incendiaire sur son blog concluant en disant que Rust 2 utilisera un autre moteur que Unity. Les tricheurs sur Rust ont déjà un script permettant de faire croire au jeu qu'il est installé sur du nouveau matos à chaque réinstallation. Il ne doit pas être dur d'utiliser Docker pour faire la même chose pour n'importe quel jeu et générer rapidement des millers d'installations par pure vengeance. Unity a beau déclarer que leur outil de détection de fraude est efficace, on sent que les développeurs vont passer des heures avec le service client (et ce dernier est quasi-inexistant) pour éviter de payer des factures insensées.