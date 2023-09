Unity : la débandade continue

les versions webGL et streaming ne seront pas comptées comme des installations

réinstaller le jeu sur une même machine ne sera pas compté comme une installation

les versions pirates et les versions caritatives type Humble Bundle ne seront pas comptées comme des installations

Unity Technologies a tellement mal pensé son plan diabolique que son personnel passe ses journée à clarifier les clarifications. Voici les dernières nouvelles Pour le dernier point, on ne comprend toujours pas comment ils feront la différence. Une clé Steam est une clé Steam quel que soit l'endroit où elle est acquise. La seule réponse de Unity est " Faites moi confiance " mais c'est assez dur de parler de confiance venant d'une boite qui a changés les conditions d'utilisations de manière totalement unilatérale et qui a supprimé il y a un an le GitHub des conditions en question histoire qu'on ne puisse pas suivre les changements.... C'est aussi dur d'avoir confiance en une boite dont le PDG décrit ses clients comme étant des " putain de crétins ".Unity Technologies continue d'expliquer que de toute façon 90% des utilisateurs de Unity ne sont pas concernés car leurs jeux sont en déça des seuils mais fait semblant de ne pas comprendre que ce n'est pas uniquement une question de pognon. Ils ont perdu tout ce qui leur restait de crédibilité en implémentant un système totalement opaque et pensé en dépit du bon sens. Apparemment, les développeurs grognent au sein de Unity et certains auraient déjà démissionné.A l'inverse chez Unreal, à la place du "Faites nous confiance", ils ont toujours été en mode "On vous fait confiance" dans le sens où c'est aux développeurs d'être honnêtes sur leurs revenus afin qu'Epic prenne leurs royalties. C'est une pratique en vigueur depuis la sortie de l'UDK (la version "indie" de l'UE3) en 2010.