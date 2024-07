Teyon se retrousse les manches

Fondé en 2006 et basé à Cracovie en Pologne, Teyon est un studio de développement de jeux vidéo qui a débuté avec divers petits projets avant de sortir de l’anonymat avec le très oubliable Rambo: The Video Game , sorti en 2014. Honnêtement, personne n’aurait misé un kopeck sur la société à l’époque. Ensuite, Terminator: Resistance est arrivé en 2019. Le titre, assez moyen objectivement, a néanmoins été salué pour son respect de la licence et son ambiance post-apocalyptique fidèle aux deux premiers films (les seuls qui comptent vraiment).Puis, la grosse surprise est venue fin 2023 avec RoboCop: Rogue City . Le jeu est loin d’être parfait, mais le fan service y est très intelligent, et les développeurs ont été inspirés et généreux dans leur offre. Je ne le dirai jamais assez, c’est le véritable RoboCop 3, conçu avant tout pour les fans des deux premiers RoboCop , dont il est la suite directe. D’ailleurs, RoboCop: Rogue City a réalisé le meilleur démarrage d’un titre pour l’éditeur Nacon . Après cela, de nombreux joueurs (moi y compris) espéraient une extension pour le jeu, à l'instar de Terminator: Resistance. Pourquoi pas un RoboCop versus The Terminator ? Tous les éléments étaient déjà en place.Alors, mauvaise nouvelle, probablement pas. En revanche, la bonne nouvelle est que Teyon est en pleine expansion suite à ce dernier succès et se prépare à développer un nouveau jeu qui sera un action-RPG (un vrai cette fois). Selon les offres d’emploi , ils recrutent activement pour renforcer leur équipe : un cutscene designer, un programmeur senior, un game designer junior et un environment artist senior, tous appelés à travailler sur Unreal Engine 5. Le projet bénéficie du soutien d'un éditeur majeur et comprendra des cinématiques avec motion capture réalisées par des acteurs.