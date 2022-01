Sony s'offre Bungie pour 3,6 milliards de dollars

Il fallait s'en douter. Après le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft pour quelques 70 milliards de dollars , et les annonces très rapides de Sony concernant " les contrats à respecter" notamment pour les prochains Call of Duty, il fallait que le géant japonais tape aussi assez fort pour se faire entendre et respecter.Si la somme est moins astronomique que du côté du X vert, Sony a tout de même déboursé pas loin de 4 millards de dollars pour s'offrir Bungie , qui rejoint donc la famille des PlayStation Studios . Un rachat assez drôle, quand on sait que Bungie s'est fait connaître mondialemment pour avoir créé la licence Halo, pour ensuite signer un contrat d'exclusivité de 10 ans d'édition avec Activision, pour au final, redevenir indépendant et finir chez Sony.Reste maintenant qu'il ne faut pas espérer les voir développer uniquement sur PS5. En effet, même si un Destiny 3 exclusif Playstation serait assez important, Sony a décidé de laisser son indépendance à Bungie qui pourra développer des jeux sur les plateformes qu'il le souhaite. Est-ce qu'il s'agit là d'un message pour Microsoft ? Si pas de CoD sur consoles PlayStation, pas de Destiny sur consoles Xbox ? Possible.