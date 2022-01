Microsoft continue la pèche au gros

En 2020, Microsoft s'offrait Zenimax, la maison-mère de Bethesda, pour sept milliards et quelques de dollars . On trouvait que ça faisait beaucoup d'argent. Il y a quelques jours, c'était au tour de Take2 de lâcher plus de douze milliards pour s'offrir Zynga. On se demandait si c'était vraiment bien raisonnable. Il faut croire que Microsoft n'a pas trop apprécié de perdre au concours de quéquette, puisqu'il vient de dégainer un chèque gargantuesque de soixante-dix milliards de dollars ($70 000 000 000) pour s'offrir l'un des plus gros poissons qui soient : Activision-Blizzard-King, et tous leurs studios (Treyarch, Raven, Infinity Ward, Beenox, Sledgehammer Games...).Au-delà de ce chiffre absolument ridicule, et des quelques évidences qui entourent ce rachat (comme l'arrivée à terme de pas mal de jeux Actibli dans le Gamepass), on ne sait pas trop ce que ça implique pour l'avenir : les jeux Activision (et par "jeux Activision", on entend évidemment "Call of Duty") vont-ils devenir des exclus Xbox ? Et surtout, les nombreuses strates de management toxiques aussi bien chez Blizzard que chez Activision vont-elles être poussées manu milirari vers la sortie ?On a envie de le croire, quand on lit des phrases comme "As a company, Microsoft is committed to our journey for inclusion in every aspect of gaming, among both employees and players. [...] We’re looking forward to extending our culture of proactive inclusion to the great teams across Activision Blizzard" et surtout "Once the deal is complete, the Activision Blizzard business will report to me as CEO, Microsoft Gaming". Le nom de Bobby Kotick n'est jamais mentionné dans l'annonce officielle de Microsoft, on ne sait donc pas s'il va rester en place ou s'il sera remercié pour ses années de bons et loyaux services - même si pour l'instant, on semble hélas se diriger plutôt vers la première solution , en espérant que ça ne soit que temporaire le temps de signer tous les contrats et de s'assurer que l'encre soit bien sèche.