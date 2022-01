Microsoft et Sony s'envoient des politesses

J'ai confirmé notre intention d'honorer les accords en cours suite au rachat d'Activision Blizzard et notre désir de conserver Call Of Duty sur Playstation. Sony est une part importante de notre industrie et nous estimons notre relation [avec le constructeur].

La grande question sur toutes les lèvres à propos du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est "est-ce que les jeux Activision-Blizzard deviendront des exclus Xbox/PC ?". Par "les jeux", comprenez Call Of Duty. Selon NPD , les deux jeux les plus vendus aux US en 2021 étaient Call Of Duty: Vanguard et Call of Duty: Black Ops Cold War. Mais surtout, Call Of Duty: Vanguard était le jeu le plus vendu sur PS4 et PS5 en 2021.Donc pour Sony le calcul est simple : si Call Of Duty disparait de la PS5, les ventes de cette dernière risque de souffrir. On comprend mieux pourquoi Sony a déclaré de manière laconique "Nous espérons que Microsoft respectera les obligations contractuelles en existence et continuera de s'assurer que les jeux Activision seront multiplateformes". On ne sait pas tellement de quel contrat il est question ( l'accord de 2015 devant avoir pris fin ) mais on les croit. La réponse de Phil Spencer , PDG de Microsoft Gaming, est une leçon de mauvaise foi.En clair, Microsoft ne s'engage à rien. Un désir n'est pas une promesse et de toute façon une promesse n'a aucun valeur dans le monde de l'entreprise contrairement à un vrai contrat avec des signatures et tout plein de zéros. Je vais même aller plus loin : Phil Spencer n'en a pas grand chose à faire de la communauté Playstation. Phil Spencer préfèrerait que tous les joueurs achètent des XSeX à la place de PS5 et qu'ils achètent leurs Call Of Duty sur Xbox histoire de ne pas avoir à filer 30% du chiffre d'affaire à Sony.Mais les choses ne sont pas si simples. Il y a pas mal de choses à considérer comme le fait que Sony est maqué avec Microsoft et compte se servir d'Azure pour héberger son futur service de cloud gaming . On peut donc imaginer un futur hybride dans lequel les jeux déjà sortis et ceux en développement sortiront sur PS5 mais ceux qui sortiront après que le rachat est finalisé (ce qui devrait prendre 12 à 18 mois) seront des exclus Xbox exactement comme pour les jeux Bethesda (Starfield et The Elder Scrolls VI sont des exclus Xbox).Quant à ceux qui espèrent que le Game Pass arrivera sur Playstation, il est temps de revenir sur Terre. Ca n'a aucun sens au niveau commercial et ça a encore moins de sens au niveau technique, les jeux Microsoft first party n'ayant pas de version PS4/PS5. Sony bosse probablement sur son propre Game Pass en plus de son futur service de cloud gaming histoire de rester concurrentiel.La bonne nouvelle est que Microsoft semble intéressé par autre autre chose que du Call Of Duty. Phil Spencer aimerait ressortir des cartons les licences qu'il aimait étant jeune. Il a mentionné Guitar Hero, Hexen et King's Quest. Mais il a oublié Zork, Battlezone, Interstate '76, Heavy Gear, Blur,...