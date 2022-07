Saints Row : le reboot en douceur

Les grands journalistes d' Eurogamer Ars Technica ont mis leurs mimines sur une version démo du reboot de Saints Row et ils disent à peu près tous la même chose : c'est toujours aussi débile et violent. Au niveau des protagonistes, la Génération Z a remplacé les gangsters endurcis mais le concept reste le même : bâtir son gang, faire des missions dangereuses dans des costumes débiles et utiliser des armes beaucoup trop puissantes.Le jeu semble à mi-chemin entre SR 2 et SR 3. Peut-être même un peu trop. Non seulement le gameplay ne semble pas avoir changé (on ne peut toujours pas se mettre à couvert par exemple) mais les graphismes non plus comparé au remaster de SR 3. Il faut dire que le jeu est aussi censé sortir sur XO et PS4. Selon Digital Foundry , une RTX 3080 ne tiendra pas les 60FPS en 4K tous détails à fond mais cela comprend aussi l'occlusion ambiante rendue à base de lancers de rayons. DLSS et FSR ne sont point mentionnés ce qui est un crime pour un jeu PC de 2022. Le jeu sortira le 23 août sur Playstation, Xbox et Epic Games Store.