Les vendredis à la mod : The Force Is Strong With This One

Sorti il y a plus de 20 ans, X-Wing Alliance était le shoot spatial ultime dans l'univers Star Wars. Mais le temps a passé et les coucous d'Incom avaient bien besoin d'une couche de peinture. Et c'est là qu'intervient X-Wing Alliance Upgrade . Ce mod propose des modèles 3D et des textures totalement refaits et ajoute des nouveaux effets sans pour autant être tape à l'oeil.Ce n'est pas tout. Le mod en question est moddable. En ajoutant les Effects by Blue Max par exemple, on gagne le support de la VR et des effets graphiques en plus ce qui est déjà énorme mais il y a encore mieux. Des passionnés ont utilisé XWAU pour recréer TIE Fighter, le jeu de 1994 qui permettait de jouer du côté de l'Empire. TIE Fighter Total Conversion est donc un mod titanesque qui permet de se refaire l'intégralité du jeu culte de Totally Games avec des graphismes modernes avec possibilité d'y jouer en VR ! Qu'est-ce que vous attendez ? X-Wing Alliance est à moins de 4 euros sur Steam Malgré ses specs limités, les demomakers développant sur Commodore 64 ont pondu quelques perles poussant le matos dans ses derniers retranchements. Mais Matthias Kramm vient de réaliser un exploit encore plus dingue : faire tourner une démo non pas à partir du C64 en lui-même mais à partir de son lecteur de disquettes, le Commodore 1541. Je répète : la démo tourne à partir du LECTEUR DE DISQUETTES. Elle s'appelle Freespin et voici le résultat :Alors comment c'est possible ? Si vous vous souvenez, j'avais fait un article expliquant que les composants des ordinateurs modernes sont aussi des ordinateurs . Mais comme souvent, le concept ne date pas d'hier. Le Commodore 1541 est un ordinateur vu qu'il comporte un CPU (le MOS 6502, le même que celui du VIC-20 et de l'Apple II), 2 Ko de RAM, un système d'exploitation et forcement du stockage vu que c'est un lecteur de disquette. Du coup, Kramm fait tourner son code directement sur le matos du 1541. C'est déjà ingénieux mais il va encore plus loin en transformer le cable série qui sert à envoyer les donnés au C64 en un câble vidéo. Et pour le son, il utilise le fait qu'un lecteur de disquette fait du bruit dû à sa nature mécanique.