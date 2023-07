Armored Core VI: Fires of Rubicon montre un peu son scénario

Les jeux Armored Core , ce ne sont pas seulement de gros méchas qui tapent sur d’autres gros méchas, il y a aussi un scénario. Bandai Namco nous partage donc la bande-annonce sur l’histoire du jeu, où l’on voit de belles cinématiques avec de gros méchas qui tapent sur d’autres gros méchas. Pour les retardataires qui voudraient voir du gameplay, rendez-vous sur notre précédente news Le prochain jeu de FromSoftware Armored Core VI: Fires of Rubicon , sortira dans un peu plus d’un mois, le 25 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.